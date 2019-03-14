В Тюмени зарегистрировать квартиру в собственность можно через нотариуса

Если обратиться к нотариусу за удостоверением договора купли-продажи недвижимости, то после всех нотариальных процедур специалист сам отправит документы в Росреестр. Причем бесплатно. Такая функция у нотариата появилась с 1 февраля этого года. Ранее такое завершение сделки с недвижимостью было необязательным и часто заявитель сам занимался регистрацией права собственности на квартиру, дачу или землю.

Подробнее, в чем суть и выгода нововведения, рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко в рамках круглого стола на тему «Национальный проект «Жилье и градостроительная среда»: новые механизмы для развития строительной отрасли региона в 2019 году». Мероприятие проводилось вчера, 13 марта, во время XXV специализированной выставки «Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии».

Игорь Ткаченко напомнил, что с 1 февраля 2019 года нотариусы после удостоверения договора, на основании которого возникает право на недвижимое имущество, обязаны передать документы в Росреестр на регистрацию прав онлайн. Услуга бесплатная, а регистрация по таким сделкам в Росреестре проводится всего за один день.

- Эти изменения позволяют исключить необходимость самостоятельной подачи заявителем документов на регистрацию, что сокращает временные затраты и делает услуги Росреестра более комфортными и доступными, - передает слова Игоря Ткаченко пресс-служба регионального ведомства.

Кстати, само удостоверение договоров купли-продажи зависит от суммы, указанной в договоре, а также от того, нужно ли заверять документы в обязательном порядке или же по собственному желанию. Например, если услуги нотариуса обязательны, а недвижимость стоит до 10 миллионов рублей, то это обойдется заявителю в пять тысяч рублей плюс 0,3% от суммы договора.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Градостроительный и Земельный кодексы Российской Федерации внесли еще некоторые изменения. Они касаются введения уведомительного порядка регистрации объектов недвижимости. Застройщик только уведомляет органы власти о планируемом строительстве, а чиновники уже самостоятельно, в порядке межведомственного взаимодействия, передают документы на регистрацию в Росреестр и извещают об этом застройщика. Но, конечно, только в случае, если с документами все в порядке. Такой же порядок действует и по окончании строительства.