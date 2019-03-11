Бродячая собака искусала юную тюменку, которая покупала корм попугаю

Для тринадцатилетней Даши праздник 8 марта окончился плачевно и с травмами. Около двух часов дня девочка отправилась за кормом для попугая, но возле дома по ул. Ямская, 98а к ней подбежали три собаки. Одна – большая, с чёрными пятнами, другая похожа на немецкую овчарку, третья – низкорослая рыжая дворняжка. Именно эта маленькая собака остановилась возле ребёнка, зарычала и укусила её за ногу.

УКУС НЕГЛУБОКИЙ

О произошедшем «Комсомольской правде – Тюмень» рассказала мама девочки. Со слов дочери, девочке было больно, но испуга не было.

- Даша прикрикнула на собаку, и тогда животное убежало, - рассказывает мама. – Заплакала она позже, когда прошел шок. К счастью, укус неглубокий: отёк и серьезный синяк, но в травматологию мы отправились сразу.

Теперь школьнице предстоит пройти курс прививок от бешенства, и сколько их будет – зависит от состояния. Первую прививку по назначению врача- рабиолога поставили в тот же день, на счет остальных вопрос решается, т.к. повреждён кожный покров.

В департаменте здравоохранения Тюменской области информацию о покусанной девочке подтвердили. Девочке диагностировали поверхностные травмы голени.

- Оказана необходимая помощь, девочку направили на амбулаторное наблюдение, рекомендована консультация рабиолога, - отметили в пресс-службе.

НЕ ЕДИНЫЙ СЛУЧАЙ

Похожий инцидент произошёл на следующее утро, 9 марта, но жертвой собак стала уже пожилая женщина. В Затюменском парке на пенсионерку напала крупная рыжая собака, а сам хозяин спокойно наблюдал за действиями своего любимчика. Об этом в социальных сетях поведал тюменец Армар.

- Отец с маленькой дочкой гуляли с собакой крупного размера рыжего цвета без поводка и намордника. На встречу шла женщина в годах, которая, увидев большую собаку, сошла с дороги на тропинку. Собака подбежала к женщине и загнала ее в сугробы. Хозяин никак не реагировал на поведение собаки и не отзывал ее командами. Женщина попросила отозвать собаку, на что хозяин ответил: «А то что?». В итоге женщине пришлось воспользоваться газовым баллончиком. Собака отбежала. Хозяин бросился с кулаками на женщину, но тоже получил газ в лицо. Женщине удалось уйти невредимой. Делаем выводы, друзья! Какие у нас благородные джентльмены в нашем культурном городе живут и учат своих детей этой самой культуре, - рассказывает мужчина.

По мнению интернет-пользователей, главный виновник происшествия – хозяин собаки, а вот само животное – «заложник агрессии своего владельца». Кроме того, пользователи пожалели девочку, которой пришлось наблюдать за неприятной сценой.

- Собаке не повезло с хозяином, а ребенку с отцом, - отмечает тюменка Любовь.

Между тем, официальная информации по поводу этого происшествия не поступала.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛА СОБАКА?

В департаменте здравоохранения Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правде – Тюмень» рассказали, как себя вести и что делать при укусе животного.

- Даже если рана незначительная, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Неважно, было ли это животное домашним или бродячим, ведь бешенство у человека - смертельное заболевание. Методов лечения, как таковых, нет и, если запустить болезнь хотя бы до первой стадии, то иного исхода, чем летальный, скорее всего уже не будет. Также нельзя пытаться самостоятельно определить – заразились вы после укуса животного бешенством или нет.

- После осмотра и обработки ран в травмпункте пациенту проводят профилактику столбняка. Прививка от столбняка ставится всем взрослым без исключения, детям до 15 лет – только в том случае, если ребёнок не вакцинирован АКДС (комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша). Если такая прививка была сделана, то прививка от столбняка не ставится, т.к. в составе комбинированных вакцин содержится анатоксин столбнячный.

- После этого пациента направляют на консультацию к врачу-рабиологу. Он собирает анамнез, выясняет обстоятельства получения травмы и на основании полученных данных принимает решение о проведении (или не проведении) вакцинации против бешенства.

- Если показана антирабическая вакцина против бешенства, то она вводится несколько раз по графику. В практике применяется вакцина, которая практически не дает осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета. Курс прививок отечественной антирабической вакциной составляет всего 6 уколов. Инъекции делаются в день обращения к врачу (0-й день), а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

- Тюменцам старше 18 лет нужно обращаться в травмпункт приемного отделения взрослого стационара ОКБ №2 по адресу: Тюмень, улица Мельникайте, 73, стр. 3.

- Детям при локализации укусов в области рук, ног, живота, тазового пояса нужно обратиться в травмпункт приемного отделения детского стационара ОКБ №2 по адресу: Тюмень, улица Мельникайте, 75, корпус 2. Если раны от укусов животного располагаются на лице, волосистой части головы, то детям нужно обращаться в травмпункт приемного отделения взрослого стационара ОКБ №2. В таких случаях пациентам показаны осмотры челюстно-лицевого хирурга и нейрохирурга, а эти врачи в экстренном порядке принимают только во взрослом травмпункте.

КСТАТИ

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещен проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Перечня потенциально опасных собак». Проект постановления – логическое продолжение ФЗ №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно части 6 статьи 13 ФЗ № 498-ФЗ, выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещён. Исключение – случаи, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки на законном основании. О том, что на территории живёт такая собака, должна быть сделана предупреждающая надпись при входе.

В перечень предложено внести 69 пород собак, которые обладают генетически детерминированными качествами агрессии и силы, породы, используемые для травли, и аборигенные породы и их гибриды, в которых не велась селекция на лояльность к человеку. Особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологов

Перечень потенциально опасных собак подготовлен на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти, а также Российской кинологической федерации.