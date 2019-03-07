Купить квартиру в Тюмени: где в городе продаются квартиры для женщин

На тюменском рынке недвижимости на продажу выставлены тысячи квартир. Среди них есть объекты с явно «женским лицом». В интерьере таких квартир преобладают всевозможные оттенки розового и сиреневого, в декоре используются рюшечки-завитушечки и цветочные орнаменты. Эти объекты сильно отличаются от брутальных холостяцких квартир своей мягкостью, нежностью и изяществом. «Комсомольская правда – Тюмень» накануне 8 марта сделала подборку «женских» квартир.

Квартира с коралловой кухней и пастельными лиловыми обоями. Фото с сайта Avito.ru

КОРАЛЛОВАЯ КУХНЯ

Однокомнатная квартира с коралловой кухней и пастельными лиловыми обоями продается в 6 микрорайоне на седьмом этаже девятиэтажного дома. Как заявляет автор объявления, в ней сделан свежий ремонт и практически никто не жил. При продаже остается вся мебель и техника, так что любителям яркой кухни квартира точно понравится. Стоимость квартиры площадью 33,5 квадратных метра – 2,53 миллиона рублей.

Сливовые оттенки в интерьере кухни и коридора сочетаются очень гармонично. Фото с сайта Etagi.com

СЛИВОВЫЙ КОРИДОР

Уютная квартира с современным ремонтом расположена в Европейском микрорайоне. Ее площадь 45 квадратных метров, а стоимость – 3,5 миллиона рублей. Объект имеет функциональную планировку 1+ и предполагает кухню-гостиную, спальню с зоной под кабинет или гардеробную. Сливовые оттенки в интерьере кухни и коридора сочетаются очень гармонично. Новым владельцам остается кухонный гарнитур и встроенный шкаф-купе.

Светлые тона с деталями фиалкового цвета. Фото с сайта Etagi.com

ФИАЛКОВЫЕ АКЦЕНТЫ

В районе МЖК находится просторная однушка площадью 41 квадрат с ремонтом в светлых тонах с деталями фиалкового цвета. Она расположена на 10 этаже 16-этажного кирпичного дома. На полу качественный ламинат, в прихожей и ванной плитка. Есть большой, обшитый деревом, утепленный балкон. При продаже в квартире остается шкаф-купе и кухонный гарнитур. А рядом с домом, во дворе, находиться капитальный гараж, который собственники готовы продать отдельно. Стоимость квартиры – 3,08 миллионов рублей.

Фиолетовая подсветка кухни отлично дополняется деталями интерьера в тон. Фото с сайта Etagi.com

КУХНЯ С СИРЕНЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ

В 3-м Заречном предлагается на продажу светлая однокомнатная квартира площадью 39 квадратных метров. В ней сделан качественный современный ремонт. Фиолетовая подсветка кухни отлично дополняется деталями интерьера в тон цветовой гаммы. В ванной комнате и коридоре «теплый пол», поэтому в межсезонье комфортно. Расположена квартира на 12 этаже 16-этажного дома и стоит она 3,1 миллиона рублей. Площадь объекта 39 квадратов.

В деталях сделан акцент на орхидеи. Фото с сайта Avito.ru

ОРХИДЕЙНАЯ КВАРТИРА

Лот формата 1+ с большой кухней-гостиной расположен напротив ТЦ «Остров» в Тюменском-2. В однушке площадью 50 квадратных метров сделан свежий ремонт. По всей квартире ламинат, натяжной потолок. На стенах обои в светлых тонах, а в деталях сделан акцент на орхидеи. Дом, где на четвертом этаже находится квартира, - 16-этажный.

Цветочные мотивы и розовая гамма. Фото с сайта Avito.ru

БУДУАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В этой однокомнатной квартире явно чувствуется рука женщины. На площади 60 квадратных метров выполнен ремонт по дизайн-проекту. Огромная лоджия 12 квадратов утеплена и стала полезной площадью квартиры, гардеробная - шесть квадратов. Пол в ванной, прихожей и на лоджии теплый, керамическая плитка, корейские обои. Цветочные мотивы и розовая гамма отлично гармонируют друг с другом. Как заверяет продавец, остается вся мебель, бытовая техника. Квартира находится в 15-этажном доме.

Фиолетовые спальни, коралловая гостиная, где даже потолок подходящего цвета. Фото с сайта Etagi.com

ФИОЛЕТ В СПАЛЬНЕ И КОРАЛЛ В ГОСТИНОЙ

За 4,6 миллионов продается четырехкомнатная квартира, расположенная на третьем этаже 10 этажного дома. Квартира с удобной планировкой, окна и балкон остеклены пластиком. Но не это главное - в квартире сделан качественный современный ремонт с самой женской гаммой – фиолетовые спальни, коралловая гостиная, где даже потолок подходящего цвета. При продаже остается кухонный гарнитур, мебель в спальной. Квартира находится в Южном микрорайоне на третьем этаже десятиэтажки. Площадь объекта – 82 квадратных метра.

Гармоничное сочетание однотонных обоев с цветочными принтами. Фото с сайта Etagi.com

ЦВЕТ СИРЕНИ

Двухкомнатная квартира площадью 50,7 квадратов, мимо которой не пройти любительнице сиреневого цвета, находится в Тюменском микрорайоне по Улице Василия Гольцова. Она расположена в 16-этажном доме на девятом этаже. Хороший качественный ремонт, гармоничное сочетание однотонных обоев с цветочными принтами, мебель подобранная в тон. Балкон застеклен. По договоренности владелец готов обсудить продажу мебели.