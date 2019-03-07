2019-03-07T15:07:57+03:00
Недвижимость

Купить квартиру в Тюмени: где в городе продаются квартиры для женщин

В канун 8 марта «Комсомолка» сделала подборку «женских» квартир
Лидия Шумкова
Поделиться:
Интерьеры "женских" квартир отличаются мягкостью, нежностью и изяществом. Фото с сайта Etagi.comИнтерьеры "женских" квартир отличаются мягкостью, нежностью и изяществом. Фото с сайта Etagi.com
Изменить размер текста:

На тюменском рынке недвижимости на продажу выставлены тысячи квартир. Среди них есть объекты с явно «женским лицом». В интерьере таких квартир преобладают всевозможные оттенки розового и сиреневого, в декоре используются рюшечки-завитушечки и цветочные орнаменты. Эти объекты сильно отличаются от брутальных холостяцких квартир своей мягкостью, нежностью и изяществом. «Комсомольская правда – Тюмень» накануне 8 марта сделала подборку «женских» квартир.

Квартира с коралловой кухней и пастельными лиловыми обоями. Фото с сайта Avito.ru

Квартира с коралловой кухней и пастельными лиловыми обоями. Фото с сайта Avito.ru

КОРАЛЛОВАЯ КУХНЯ

Однокомнатная квартира с коралловой кухней и пастельными лиловыми обоями продается в 6 микрорайоне на седьмом этаже девятиэтажного дома. Как заявляет автор объявления, в ней сделан свежий ремонт и практически никто не жил. При продаже остается вся мебель и техника, так что любителям яркой кухни квартира точно понравится. Стоимость квартиры площадью 33,5 квадратных метра – 2,53 миллиона рублей.

Сливовые оттенки в интерьере кухни и коридора сочетаются очень гармонично. Фото с сайта Etagi.com

Сливовые оттенки в интерьере кухни и коридора сочетаются очень гармонично. Фото с сайта Etagi.com

СЛИВОВЫЙ КОРИДОР

Уютная квартира с современным ремонтом расположена в Европейском микрорайоне. Ее площадь 45 квадратных метров, а стоимость – 3,5 миллиона рублей. Объект имеет функциональную планировку 1+ и предполагает кухню-гостиную, спальню с зоной под кабинет или гардеробную. Сливовые оттенки в интерьере кухни и коридора сочетаются очень гармонично. Новым владельцам остается кухонный гарнитур и встроенный шкаф-купе.

Светлые тона с деталями фиалкового цвета. Фото с сайта Etagi.com

Светлые тона с деталями фиалкового цвета. Фото с сайта Etagi.com

ФИАЛКОВЫЕ АКЦЕНТЫ

В районе МЖК находится просторная однушка площадью 41 квадрат с ремонтом в светлых тонах с деталями фиалкового цвета. Она расположена на 10 этаже 16-этажного кирпичного дома. На полу качественный ламинат, в прихожей и ванной плитка. Есть большой, обшитый деревом, утепленный балкон. При продаже в квартире остается шкаф-купе и кухонный гарнитур. А рядом с домом, во дворе, находиться капитальный гараж, который собственники готовы продать отдельно. Стоимость квартиры – 3,08 миллионов рублей.

Фиолетовая подсветка кухни отлично дополняется деталями интерьера в тон. Фото с сайта Etagi.com

Фиолетовая подсветка кухни отлично дополняется деталями интерьера в тон. Фото с сайта Etagi.com

КУХНЯ С СИРЕНЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ

В 3-м Заречном предлагается на продажу светлая однокомнатная квартира площадью 39 квадратных метров. В ней сделан качественный современный ремонт. Фиолетовая подсветка кухни отлично дополняется деталями интерьера в тон цветовой гаммы. В ванной комнате и коридоре «теплый пол», поэтому в межсезонье комфортно. Расположена квартира на 12 этаже 16-этажного дома и стоит она 3,1 миллиона рублей. Площадь объекта 39 квадратов.

В деталях сделан акцент на орхидеи. Фото с сайта Avito.ru

В деталях сделан акцент на орхидеи. Фото с сайта Avito.ru

ОРХИДЕЙНАЯ КВАРТИРА

Лот формата 1+ с большой кухней-гостиной расположен напротив ТЦ «Остров» в Тюменском-2. В однушке площадью 50 квадратных метров сделан свежий ремонт. По всей квартире ламинат, натяжной потолок. На стенах обои в светлых тонах, а в деталях сделан акцент на орхидеи. Дом, где на четвертом этаже находится квартира, - 16-этажный.

Цветочные мотивы и розовая гамма. Фото с сайта Avito.ru

Цветочные мотивы и розовая гамма. Фото с сайта Avito.ru

БУДУАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В этой однокомнатной квартире явно чувствуется рука женщины. На площади 60 квадратных метров выполнен ремонт по дизайн-проекту. Огромная лоджия 12 квадратов утеплена и стала полезной площадью квартиры, гардеробная - шесть квадратов. Пол в ванной, прихожей и на лоджии теплый, керамическая плитка, корейские обои. Цветочные мотивы и розовая гамма отлично гармонируют друг с другом. Как заверяет продавец, остается вся мебель, бытовая техника. Квартира находится в 15-этажном доме.

Фиолетовые спальни, коралловая гостиная, где даже потолок подходящего цвета. Фото с сайта Etagi.com

Фиолетовые спальни, коралловая гостиная, где даже потолок подходящего цвета. Фото с сайта Etagi.com

ФИОЛЕТ В СПАЛЬНЕ И КОРАЛЛ В ГОСТИНОЙ

За 4,6 миллионов продается четырехкомнатная квартира, расположенная на третьем этаже 10 этажного дома. Квартира с удобной планировкой, окна и балкон остеклены пластиком. Но не это главное - в квартире сделан качественный современный ремонт с самой женской гаммой – фиолетовые спальни, коралловая гостиная, где даже потолок подходящего цвета. При продаже остается кухонный гарнитур, мебель в спальной. Квартира находится в Южном микрорайоне на третьем этаже десятиэтажки. Площадь объекта – 82 квадратных метра.

Гармоничное сочетание однотонных обоев с цветочными принтами. Фото с сайта Etagi.com

Гармоничное сочетание однотонных обоев с цветочными принтами. Фото с сайта Etagi.com

ЦВЕТ СИРЕНИ

Двухкомнатная квартира площадью 50,7 квадратов, мимо которой не пройти любительнице сиреневого цвета, находится в Тюменском микрорайоне по Улице Василия Гольцова. Она расположена в 16-этажном доме на девятом этаже. Хороший качественный ремонт, гармоничное сочетание однотонных обоев с цветочными принтами, мебель подобранная в тон. Балкон застеклен. По договоренности владелец готов обсудить продажу мебели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жилой комплекс «Гулливер» в Перми: новые квартиры в яркой новостройке
Жилой комплекс «Гулливер» в Перми и новые квартиры, которые построила компания «Кортрос». Высотки и зеленый парк в центре города – жилой квартал, занявший 4-е место в федеральном рейтинге
Новости 24
Автомобилисты закидали снегом горящую на дороге иномарку
Тюменец из-за женщины сломал грудную клетку приятелю
Тоболяка, избившего бригаду скорой помощи, ждет суд
В 2019 году на мусоросортировочном заводе в Тюмени отсортировали 23 тысячи тонн отходов
Тюменские подростки «группы риска» сыграют в футбол
Сбербанк поздравил жительниц Тюмени с 8 марта
В Тюменскую область к 8 марта завезли почти полтора миллиона цветов
Тюменцев призывают не требовать бахил от медиков скорой помощи
На объездной дороге Тюмени построят еще один надземный переход
Евгений Воробьев покинул пост председателя комитета по делам национальностей Тюменской области
Цветы и бесплатный вход: Главкаток Тюмени приготовил подарки горожанкам
Молодые семьи Ишима встретили весну Чемпионатом ползунков и Гонками на толокарах
В Тюменской области прокуратура требует наказать сельских коммунальщиков
Аналитики тюменского рынка труда рассказали, чем женщины лучше мужчин
Для тюменцев прочитают лекции о кадастровом учете недвижимости
Забытые в поездах вещи тюменцы смогут найти быстрее
Тюменские малыши с Коньком-Горбунком отпраздновали день рождения Петра Ершова