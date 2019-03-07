2019-03-07T14:29:31+03:00
Общество

Психологи рассказали, чего больше всего хотят тюменки

Порой это взаимоисключающие желания
Марина АНТОНОВА
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Психологи рассказали, чего больше всего хотят тюменкиПсихологи рассказали, чего больше всего хотят тюменкиФото: Марина АНТОНОВА
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С приходом весны просыпается не только природа. Начало марта традиционно ассоциируется с цветами, женским праздником и самими женщинами. Яркое солнце, первая капель... Принято считать, что с теплом приходит авитаминоз, а с ним и весенняя хандра. Что больше всего в этот период беспокоит девушек и женщин, «Комсомольская правда – Тюмень» выяснила у психолога Светланы Калининой.

- Пока о хандре говорить рано. Сейчас большинство обращений - это запросы про самореализацию. Тюменки настолько активны, что хандрить им некогда, - говорит психолог.

Вопрос зарабатывания, желательно, на любимом занятии, сейчас тревожит многих горожанок. Причем, самых разных возрастов, но особенно молодых. Женщины хотят материальной независимости, знать, что могут сами прокормить себя и своих детей.

- С такими запросами приходят, как правило, замужние молодые мамочки. В последнее время модно работать дистанционно или в свободном графике, совмещая с воспитанием детей. Именно попытка совместить и то, и то приводит к выгоранию. Такая мама не всегда справляется с нагрузками, и, как результат - страдает от чувства вины и низкой самооценки, - поясняет Светлана Калинина.

Еще одна интересная тенденция - тюменки хотят быть идеальными во всем и живут буквально на разрыв. Они стремятся быть любящими мамами и женами, успешными бизнес-леди, практичными хозяйками, посещать какие-нибудь тренинги, быть в курсе общественной жизни, заниматься благотворительностью или волонтерством, прекрасно выглядеть и иметь подтянутое тело. Но успеть все и сразу - невозможно! Рано или поздно это приводит опять же к чувству вины, повышенной тревожности, а то и неврозу. И тут многие, выкраивая для себя свободное время идут по пути наименьшего сопротивления - откупаются развивающими игрушками, средствами для похудения, дорогими подарками близким…

- Очень острая тема внешности и красоты. Обычно эта проблема редко обсуждается с родственниками или подругами, а на сессии у психолога – часто. Парадокс, но наши женщины одновременно не позволяют себе быть красивыми и страдают от своей некрасивости, - говорит психолог.

Глубинный запрет на красоту всплывает порой очень неожиданно. Например, у одной клиентки при разборе причин лишнего веса выяснилось, что она боится стать яркой и заметной. У нее было неосознаваемое убеждение, что быть красивой - опасно! «За красоту нужно платить страданиями, несчастливой жизнью», - неожиданно для самой себя проговорила она на одной из встреч.

Когда-то в детстве в сложной жизненной ситуации она сделала такие выводы и неосознанно стала «серой мышкой». В тот момент это была адаптация к сложившимся условиям, но, повзрослев, все изменилось, а модель поведения осталась.

- У другой клиентки тема красоты всплыла при выяснении проблем с работой. Из-за «хронической» финансовой неустроенности была повышенная тревожность и в целом неудовлетворенность и жизнью, и собой. Очень милая девушка с великолепной фигурой и открытой улыбкой считала себя нескладной, бездарной, никчемной. А в периоды обострения отчаяния даже не могла смотреться в зеркало!

Выяснилось, что в детстве родители никогда не говорили ей, что она красивая, особо не хвали и тем более не восхищались. Всех, кто пытался это сделать, сразу пресекали. «От греха подальше», - поясняли они. В итоге дочь старается быть незаметной, избегает публичности, стесняется заявлять о своих желаниях, отстаивать свои интересы.

По словам психолога, таких примеров множество. Порой у специалиста возникает желание создать клуб анонимных некрасавиц, чтобы горожанки могли обсуждать общие темы, говорить о своих страхах, поддерживать друг друга и развенчивать абсурдные мифы.

- Конечно, подобный клуб – шутка, но очень хочется, чтобы наши тюменки ценили себя не только за свои достижения, но и просто за то, что они есть! Чтобы быть счастливой не нужно достигать,..преодолевать…доказывать…

ИСТОЧНИК KP.RU

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