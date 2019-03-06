Где в Тюмени поесть блинов на Масленицу-2019

В Тюмени в разгаре масленичная неделя. И главной темой для тюменцев с 4 по 10 марта остаются блины. Кто-то ищет для себя новый рецепт, чтобы приготовить это блюдо русской кухни дома, а другие не прочь отведать блинов в ресторане, где привычную еду готовит профессиональный повар. «Комсомольская правда – Тюмень» выяснила, какие варианты и за сколько предлагают жителям города рестораны.

В ресторанном холдинге «Ассорти», в который входит сразу несколько заведений общепита, с 4 по 10 марта можно насладиться блинчиками со сметаной, курицей, творогом и изюмом, яблоками и мороженым с карамельным соусом, а также с овощами, семгой, клубникой. Стоимость – от 15 рублей до 285 рублей.

Разными блинами и оладьями в тюменских заведениях общепита можно насладиться с 4 по 10 марта. Фото РХ "Ассорти Групп"

В PLOVLOUNGE меню в честь Масленицы представлено аппетитными блинчиками с 7 начинками на выбор - с цыпленком и грибами, с мясом и сметаной, с овощным соте, с яйцом и рисом, лососем и сырным соусом, с творогом и ягодным соусом и, конечно, с красной икрой. За блинные блюда здесь придется отдать от 130 до 280 рублей. В «Седле», которое, кстати, относится к той же ресторации, могут предложить блинный торт и блины с разными начинками – мясными, рыбными, сладкими. Например, блины с фаршем и копченой сметаной или с креветками и томатом. Стоимость блюд – от 160 до 230 рублей.

В LOUNGE CAFE «ОМАР ХАЙЯМ» тюменцев призывают из-за грядущего Великого поста не скромничать с поеданием блинов и заказать сразу сет из 12 блинов на компанию. В меню также есть блины с разными начинками. Правда, действует предложение 4-10 марта в ограниченный период времени - с 12.00 до 17.00.

В ресторане «Хамовники» и ирландском пабе Ticket to Dublin обычные блины с маслом обойдутся в 55 рублей, а с начинкой из лосося или оленины – за 235 рублей. А в ресторанах Casa Mia от того же ресторатора в меню с 4 марта - блины и оладьи от 135 до 265 рублей. За эти деньги предлагаются в том числе необычные начинки, например, маршмеллоу или киноа с курицей.

Новая страница меню специально к празднику появилась и у «Максимилианса». Там приставлены блины и оладьи со сладкой, мясной или рыбной начинкой. Стоимость - от 90 рублей (за оладьи со сладкими наполнителями) и от 120 рублей (за блинчики со сладкими наполнителями) до 320 рублей за фаршированные мясом блины и оладьи с красной икрой и сметаной.

В основном, блины и оладьи предлагаются со сладкой, мясной или рыбной начинкой. Фото ресторанов "Ржавый дед" и "Granny's bar"

Вкусная блинная неделя идет в сети ресторанов «Своя компания». Там на выбор предлагаются блины со сливочно-апельсиновым кремом, с медом и грецкими орехами, с яблоками, с ветчиной и грибами, с лососевой икрой и тобико, с мясом, с ростбифом и даже с копченым лососем. Стоимость от 69 до 179 рублей за порцию.

В «Артишоке» сделали упор на цвет. Там до 10 марта можно попробовать желтые, розовые, зеленые блины с различными начинками. Стоят они без начинки 70 рублей, а с начинкой – от 120 до 240 рублей.