В номинации «Лучший детский медицинский центр» конкурса «Клиника года-2019. Тюмень» принимают участие частные клиники и больницы города Тюмени, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для детей (до 18 лет).

Участники номинации «Лучший детский медицинский центр»:

Клиника «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»

Первая в Тюменской области клиника для недоношенных детей, открыта с 2017 года. Оказывает услуги детской поликлиники. Специальные консультации и наблюдение у педиатра-неонатолога недоношенных детей, консультации педиатра и узких специалистов: детских невролога, ортопеда, кардиолога, мануального терапевта, психиатра. Два вида массажа 0+: реабилитационный и общий оздоровительный. Грудничковое плавание с тренером – врачом педиатром-неонатологом. Специалисты клиники, независимо от возраста и веса малышей, осуществляют забор крови (из вены), вакцинацию, кинезиотейпирование 0+, практикуют выезд на дом и проводят семинары для родителей.

Тюменский клинико-диагностический центр «Доктор-А»

Уникальность многопрофильного центра «Доктор-А», работающее на рынке медицинских услуг более 25 лет, заключается в том, что в одном месте и за короткий период пациент может пройти обследование и получить консультацию и лечение у любого высококвалифицированного специалиста.

В МКДЦ «Доктор-А» ведут прием 89 врачей сорока специальностей и работают отделения: педиатрическое, гинекологическое, хирургическое, терапевтическое, неврологическое, ультразвуковой, функциональной и эндоскопической диагностики, рентгенологическое (с новейшим оборудованием фирмы Siemens), стоматологическое, физиотерапевтическое, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар.

Чтобы отдать свой голос за лучшую клинику, выберите соответствующие медицинские учреждения в разделе голосования.