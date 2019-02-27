2019-02-27T18:02:30+03:00
Общество

Вода лилась даже по фасаду: владельцы новостроек Тюмени напуганы чередой потопов

Люди считают, что причина в некачественном оборудовании на трубах [ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
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Фасад дома после потопа местами покрылся льдом и сосулькамиФасад дома после потопа местами покрылся льдом и сосульками
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Жители новостроек в "Звездном городке" Тюмени обеспокоены потопами, которые происходят в их домах. Накануне рано утром в доме по улице Чаркова, 81 корпус 1 произошел очередной порыв горячей воды в квартире на 8-м этаже. Напор был такой силы, что за два часа вода затопила все нижние этажи до подвала и лилась даже по фасаду.

Дом сдан осенью 2018 года и сейчас там заселились только несколько семей, большинство еще делают ремонты. У кого-то работы подходили к концу, у кого-то были в самом разгаре. Теперь жильцы приходят в себя и подсчитывают убытки от "горячего ливня".

Потолки в квартирах после потопа

Потолки в квартирах после потопа

- Мне о потопе сообщила соседка с шестого этажа, - рассказывает Ирина, владелица квартиры, где произошла авария. - Я живу в другом городе и подъезжала к Тюмени, когда мне позвонили. В это время в квартире никого не было. Не было никого и на 7-м этаже. Пока удалось найти мастеров, вызвать аварийную бригаду и перекрыть воду, прошло 2 часа. В моей квартире все было в пару, а вода скрывала пол на 30 см. В итоге пострадал ламинат, который лежит еще в упаковках, новые холодильник, посудомоечная машина...

Пострадали не только стены, полы и потолки, но и еще не установленная техника.

Жильцы говорят, что это далеко не первый потоп в доме, поэтому большинство из них в панике.

- Недавно в третьем подъезде прорвало трубу на 11-м этаже и лило до 3-го этажа, - продолжает Ирина.

Об этом же рассказывают жильцы и дома по ул. Чаркова, 79 к.2:

- За год в нашем доме произошло, как минимум, пять потопов, - говорит Сергей, владелец квартиры на 9-м этаже. - Страшно переезжать. Застройщик не отказывается возмещать убытки, но ведь компенсируют только стройматериалы, а сколько всего переделывать.

ВСЕ ДЕЛО В АРМАТУРЕ?

Квартира, где сорвало муфту на трубе с горячей водой.

Жильцы считают, что причина в некачественных деталях, которые застройщик установил на водопроводные трубы. Они не выдерживают напора.

- Сначала нам говорили, что все дело в штуцерах, которые стоят возле счетчиков на воду. Я добилась, чтобы мне сантехники УК поменяли счетчики, штуцеры, краны. Но сорвало муфту, которая выше, - возмущается Ирина.

Теперь она ищет жильцов, которые будут жить над ней, чтобы убедить их поменять всю сантехническую арматуру.

- В УК составлен акт, где указано, что причиной аварии стала неисправная муфта. Саму поврежденную муфту я под роспись сдала в УК. Никакой комиссии в квартире пока не было, - отметила Ирина.

ОФИЦИАЛЬНО

Что стало с квартирами после потопа.

В компании-застройщике сообщили, что причину данной аварии может установить только независимая экспертиза.

- Мы, как застройщик, конечно, несем ответственность за взятые на себя гарантийные обязательства. Если будет установлено, что причина аварии в некачественном оборудовании во время строительства дома, естественно будем компенсировать ущерб, - сообщил представитель компании Андрей Васильков. - В то же время, на сколько нам известно, в данной квартире проходили ремонтные работы, в том числе с заменой элементов системы водоснабжения. В любом случае, причину и виновника может установить только экспертиза.

В компании также отметили, что потопы, к сожалению, в новостройках - частое явление.

- Конечно, это ненормально. Но представьте, когда одновременно в 500 квартирах начинают делать ремонт. Где-то кто-то некачественное оборудование установил, где-то отделочники что-то не так сделали. Ну и застройщиком установленное оборудование тоже может быть бракованным - это факт, к сожалению, - добавил Васильков. - Из собственного 10-летнего опыта в новостройках скажу, каким бы ни был качественным дом, после ввода огромная вероятность того, что квартиру может затопить. У страховых компаний для покупателей долевок даже есть специальный продукт - Страхование квартиры на время ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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