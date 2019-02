На шоу #ГолосДети маленький тюменец посвятил свою песню сестре

Очередной выпуск шоу #ГолосДети на Первом канале вышел в эфир в минувшую пятницу, 22 февраля. Внимание жюри на конкурсе талантов привлек 13-летний тюменец Ислам Балкоев. Он так талантливо и артистично исполнил песню Рэя Чарльза «Hallelujah. I love her so», что заставил повернуться Валерия Меладзе. Заслуженный артист взял мальчика в свою команду. Впрочем, именно этого и хотел юный исполнитель.

По словам Ислама, песня, с которой он вышел на сцену, одна из его любимых. Она дает много возможностей для импровизации, демонстрации голоса, танца. Но были, конечно, и другие варианты: решающее слово осталось за редакторами шоу, они и выбрали эту песню. Сам же мальчик ценит в композиции смысл. И если Рэй Чарльз посвятил ее дочери, то Ислам придал песне другое значение. Девушкой, о которой в ней поется, стала сестра Ислама. Юный певец для этого даже поменял в тексте несколько слов.

Кстати, именно сестра повлияла на то, что мальчик стал заниматься музыкой.

- Без нее я, наверное, не только не справился бы на «Голосе», но и вовсе не начал бы заниматься музыкой. Однажды, когда она проходила прослушивание, я начал подпевать. Так меня и заметили в музыкальной школе, - рассказал он.

Сестра была в числе тех, кто приехал поддержать тюменского певца. Всего его группа поддержки насчитывала 10 человек – тут и семья Ислама, и наставники из продюсерского центра Ирины Бархатовой, где он является воспитанником. Группа поддержки даже доставила некоторые хлопоты во время выступления. Их поведение мальчик даже назвал «беспросветным человеческим фаршем», настолько они обрадовались победе Ислама.

- Во время съемок, когда ко мне повернулся Меладзе, я посмотрел на группу поддержки за стеклом, потому что мне была интересна их реакция. Поворачиваюсь, смотрю, а там просто беспросветный человеческий фарш: отовсюду торчат руки, ноги, непонятно кто и где, - сообщил подробности тюменец.

Оказалось, что его дядя с больной спиной поднял бабушку на руки, а потом сестру и начал с ней крутиться, чтобы лучше было видно. В итоге они врезались прямо в камеру оператора, наверняка заляпав объектив. Этот момент вырезали, и в эфире они выглядели спокойными.

Ислам Балкоев, который учится в студии современного вокала «Максимум», уже и раньше выступал на сцене и становился победителем различных конкурсов в Тюмени и не только. Так что достижение в шоу #ГолосДети не взялось из ниоткуда. В родном городе юный исполнитель несколько раз брал Гран-При и занимал первые места, а в будущем ему предстоят конкурсы в других странах.

- Я был в Германии, там меня заметили жюри и преподаватели, которые на бесплатной основе пригласили на Кубу, в Польшу, Венгрию, Испанию, - отметил Ислам. - В июне еду сначала в Польшу, потом – в Испанию.

Пение доставляет Исламу удовольствие. По словам мальчика, на сцене он кайфует и не мыслит жизни без музыки, так что считает, что его путь предопределен.

Как напомнили в Megatyumen.ru, шоу #ГолосДети проходит в России в шестой раз. В нем принимают участие талантливые исполнители от 7 до 14 лет.

