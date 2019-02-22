В суде Тюмени Пенсионный фонд открестился от своих сотрудников, пострадавших в смертельном ДТП

Трудовая инспекция Тюменской области в суде смогла отстоять права пострадавших в дорожной аварии сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР). Инспекция провела расследование и потребовала от работодателя признать ДТП несчастным случаем на производстве, но ПФР с этим не согласился, считая его бытовым. В результате люди, получившие тяжелые травмы по дороге на работу, теряли часть социальных гарантий, а семья погибшей Марины Шемякиной, где есть несовершеннолетний ребенок - материальных выплат при утрате кормильца.

РОКОВОЕ СЕДЬМОЕ

Жуткое ДТП произошло 7 декабря 2018 года на трассе "Тюмень-Омск". Четверо сотрудников ПФР ехали из Ялуторовска в Заводоуковск, когда в их "Рено Сандеро" на полной скорости влетела встречная "Хундай Солярис".

По роковой случайности в другой иномарке также на работу только из Заводоуковска в Ялуторовск спешила сотрудница Налоговой инспекции.

От удара обе машины улетели в кювет перед этим несколько раз перевернувшись. Все пять участников аварии получили тяжелые травмы и каретами скорой помощи были госпитализированы в больницу Заводоуковска. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновница ДТП до сих пор находится в больнице и пока не способна давать какие-либо показания.

Одна из пассажирок "Рено" Марина Шемякина, спустя несколько дней, скончалась от травм. У нее остались двое детей - взрослая дочь и сын-школьник. Остальные трое пострадавших до сих пор проходят лечение.

После столкновения обе машины превратились в груду металла. Фото ГИБДД Тюменской области

БЫТОВАЯ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

Иск в Центральный районный суд Тюмени подал Тюменский филиал Пенсионного фонда, его руководство уверено, что заключение Трудовой инспекции незаконно.

- Сотрудники ехали на работу, но само рабочее время еще не наступило. Авария произошла не на территории предприятия и не на служебном транспорте. Трудового договора об использовании личного автомобиля в производственных целях не было, - уверенно заявили в суде представители ПФР. - Поэтому данное ДТП не попадает ни под одну норму трудового законодательства России и не может считаться несчастным случаем на производстве.

В то же время в Пенсионном фонде согласились с тем, что их специалисты, действительно, ежедневно пять дней в неделю к 8 часам утра ездили на работу из Ялуторовска в Заводоуковск, так как в 2017 году произошла реструктуризация и часть людей были переведены в другой город.

- Сотрудникам были предложены места в Заводоуковске, в противном случае их бы сократили. В тот момент вопрос о транспортировке работников не ставился, они знали, что им придется добираться самостоятельно, - пояснили представители ПФР.

Однако ни автобусов, ни электричек утром из Ялуторовска в Заводоуковск нет и у людей нет другого варианта, как ездить на личном транспорте.

- Мы, как могли так и выходили из положения. Объединялись по несколько человек, скидывались на бензин, чтобы было дешевле, и ездили то на одной, то на другой машине. Если кто-то болел, то договаривались с другими. В этот раз мы тоже ехали на работу, а не на корпоратив и отдых, - рассказал один из пострадавших Вячеслав Климишин.

Главный государственный инспектор труда Виктория Хамадярова убеждена, что в данном случае личный транспорт использовался в интересах работодателя, поэтому ДТП попадает под статью 227 Трудового кодекса РФ.

- Работники были вынуждены ездить в Заводоуковск. Каждый из пострадавших в данной структуре работает 10, 16, а то и более 20 лет. Эти специалисты уже были профессионалами на своем месте, они прекрасно знали свою работу и не хотели с ней расставаться. Тем более, что найти другой заработок в городе - сложно, - подчеркнула Хамадярова.

Тюменский филиал ПФР намерен обжаловать решение судаФото: Марина АНТОНОВА

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ, НО ТОЧКА НЕ ПОСТАВЛЕНА

Суд учел доводы обеих сторон, заслушал заинтересованных лиц, в итоге встал на сторону пострадавших. Иск Пенсионного фонда был отклонен без удовлетворения.

После заседания представители ПФР отказались комментировать решение, но чуть позже в кулуарах суда заверили, что будут подавать апелляцию.

- Конечно будет повторное рассмотрение. Будем бороться дальше. Если и областной суд примет нашу сторону, то у пострадавших появится возможность претендовать на возмещение морального вреда. Именно этого боится ПФР, - отметил юрист Степан Тарасенко, представляющий семью погибшей Марины Шемякиной.

- Главное, что теперь у граждан появилась возможность в будущем при ухудшении здоровья проходить реабилитацию и восстанавливаться за счет Фонда социального страхования, - пояснила юрист Гульфия Сайфуллина, представляющая интересы пострадавшего Вячеслава Климишина.

Комментируя исход суда Виктория Хамадярова отметила, что Трудовая инспекция имеет немало случаев успешной защиты пострадавших в суде.

- Конечно, не каждый случай, когда травма происходит по дороге на работу, можно принять как производственную, все очень индивидуально. Но в данном случае правильность наших выводов подтверждена решением судьи, - подчеркнула она.

КСТАТИ

На заседании присутствовали представители Налоговой инспекции, их сотрудница признана виновницей ДТП. В аварии женщина получила очень серьезные травмы, она до сих пор находится в тяжелом состоянии и продолжает лечение в больнице. Совсем скоро в суде Налоговая инспекция намерена также оспорить заключение Трудовой инспекции признать ДТП как несчастный случай на производстве.

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