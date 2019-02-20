Тюменская кондитерская фабрика объявила войну пластиковым картам и жадным банкирам

Пластиковые карты и безналичный расчет полностью вошли в нашу жизнь. И, когда тюменская фабрика «Квартет» объявила «крестовый поход» против безнала, тюменские соцсети всколыхнулись не на шутку. Хотя, чего греха таить, когда мы увидели объявление «сладкой» компании, то даже подумали: не фейк ли это? Судите сами. Вот текст объявления, как говорится без купюр:

«Уважаемые покупатели! С 1 марта 2019 года цены на товар действительны при наличном расчёте! Жадные банкиры обложили расчёты по банковским картам комиссией – 2%, которую снимают при каждой Вашей покупке. Поэтому мы вынуждены делать наценку 2% при расчёте банковскими картами».

И – нет, это не фейк. В каждом фирменном магазине «Квартета» и на сайте компании «висит» этот текст. В соцсетях – обсуждения, в магазинах – вопросы к продавцам. Что же на самом деле произошло и почему появились призывы оплачивать продукцию наличными деньгами?

«Квартет» возмущён «жадностью банков» и высоким налогом на электронный расчётФото: Скриншот сайта

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАЛОГ»

Директор фабрики Игорю Либерман рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» о том, что пока объёмы расчётов по банковским картам были незначительными, производители товаров терпели дополнительный «налог». Сегодня же агрессивная реклама, посылы получать кэшбеки и призы двигают людей к тому, чтобы рассчитывались картами.

– Оказалось, что электронный расчёт – завуалированная форма налога, только деньги идут не в бюджет государства, а конкретным банкам, - рассказывает Либерман.

По словам Игоря Либермана, в крупных сетях эту наценку добавляют в окончательную цену товара, и, фактически, покупатель, который рассчитывается налом, оказывается обманутым. Видимо, потому директор фабрики и решил уравнять условия для покупателей.

- Если вы платите наличными, то вы делаете дырку в своём кармане, и часть денег уходит банкам, – уверяет он. – Получается несправедливо: те, кто платят наличными, тот переплачивает, а кто платит картой – нет, получаются неравные условия. Поэтому я и решил поднять такую дискуссию, ведь далеко не все люди знают это процесс вытягивания денег из их кармана. По сути дела, затраты банков – минимальные: терминалы стоят копейки, а обороты просто фантастические. Оборот какого-нибудь крупного торгового центра – десятки миллионов рублей ежедневно, и посчитайте с этого 2%. Я считаю, что они не соответствуют затратам банков на обслуживание. Получается: поставил терминал – и собирай деньги.

Игорь Либерман подчеркнул, что дискуссия, которая образовалась после объявления кондитерской фабрики, спровоцировала массовое обсуждение. Оказалось, что основная масса потребителей понимает всю эту схему и выражает недовольство. Выход из сложившейся ситуации Игорь Михайлович видит один – не делать наценку, а наоборот, сделать скидку для тех, кто рассчитывается наличкой. Скидка будет равна наценке для безналичного расчёта, то бишь 2%.

- Мне чужих денег не надо, у меня всё рассчитано. Есть себестоимость, прибыль – всё, - отмечает он. – Рентабельность и без того небольшая, и если 2% я буду отдавать ещё банкам, то я лишусь часть своей прибыли. Эту несправедливость надо исправлять, такая моя позиция.

Объявление появилось на сайтеФото: Скриншот сайта

КАКОВ ВЫХОД?

На основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) «О защите прав потребителей», при оплате товаров продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от способа их оплаты. Либерман нашел выход.

Как отмечает директор кондитерской фабрики, никто не запрещает скидки.

- Мы напишем ещё одно объявление, и это будет прописано в новых обязанностях продавца. Покупатель всё будет видеть, и, если продавец по какой-то причине не сделает скидку, покупатель вправе напомнить о ней, - отмечает Игорь Либерман.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Федеральная антимонопольная служба уже начала первое масштабное исследование конкуренции на рынке оплаты товаров и услуг с помощью банковских карт. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Согласно исследованию, банки должны предоставить сведения о том, как формируются комиссии на рынке безналичных платежей с 2016 года. В свою очередь ретейлеры должны отчитаться о своих издержках по организации оплаты карточками за последние четыре года.

КСТАТИ

Бойкот банкам с 1 марта решили объявить и владельцы магазинов соседнего Екатеринбурга. Как и в случае с «Квартетом», предприниматели планируют брать больше денег за покупку товаров по безналу, а некоторые и вовсе планируют избавиться от банковских терминалов. В социальных сетях уже появились многочисленные группы, призывающие поддержать предпринимателей и отказаться от покупок банковскими картами до снижения «квазиналога».

Ранее о комиссиях для бизнеса в 3% при безналичном расчёте высказался и президент России Владимир Путин. По словам главы государства, в некоторых странах комиссия составляет 0,2%, а в России этот показатель аж в 15 раз выше. Владимир Путин отметил, что над этим вопросом «нужно работать» и обсуждать проблему вместе с бизнесом.