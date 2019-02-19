В Тюмени обсудили вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах УФО

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совместно с полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым по поручению главы государства провели в Тюмени выездное совещание с руководителями всех уральских регионов, представителями федеральных министерств и ведомств. На совещании обсудили актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах УФО.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК

В повестке вопросы транспортной безопасности в условиях сохраняющихся террористических угроз и высокой степени уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. На совещании особое внимание обратили на принятие мер, направленных на усиление ответственности за ненадлежащее исполнение требований законодательства в области обеспечения безопасности на транспорте.

- Во всех регионах России ведется серьезная работа по обеспечению безопасности населения. Отрабатываются мероприятия предотвращению угроз. Вместе с тем, результаты проверок антитеррористической комиссии на транспорте, проведенных в Уральском федеральном округе, свидетельствуют о наличии проблем, о невыполнении требований законодательства в этой части, - отметил Николай Патрушев.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Фото пресс-службы правительства Тюменской области

По его словам, хозяйствующие субъекты не выполняют требования по инженерно-технологическому оборудованию транспортной инфраструктуры. Не проводят оценку их уязвимости. Халатно относятся к планам обеспечения безопасности. Деятельность самих подразделений не всегда отвечает требованиям законодательства.

- В погоне за снижением финансовых затрат часто игнорируется обязательное проведение аттестации сотрудников, формально осуществляет их специальная подготовка, - отмечает Николай Патрушев.

Секретарь Собвеза рекомендовал коллегам из УФО обратить особое внимание на обеспечение безопасности на железнодорожном и автомобильном транспорте. По его словам, железнодорожные станции недостаточно оснащены средствами технического контроля и оборудования досмотра багажа. А ситуацию с автомобильными перевозками пассажиров осложняет неудовлетворительное качество дорожной сети, присутствие нелегальных перевозчиков, высокий износ транспортных средств.

Опытом Тюменской области в части обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры рассказал губернатор Александр Моор. Глава региона проинформировал о функционировании аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе работе камер фото- и видеофиксации на аварийно-опасных участках, объектах транспорта.

О ситуации в Тюменской области доложил губернатор Александр Моор. Фото пресс-службы правительства региона

Александр Моор также рассказал о действии региональной навигационно-информационной системы, к ней подключены все автобусы, задействованные на регулярных перевозках пассажиров и багажа.

ШКОЛЫ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Второй темой совещания стала безопасность образовательных организаций, находящихся в пределах Уральского федерального округа. Выступая с докладом, Николай Цуканов отметил, что по данным антитеррористической комиссии по УФО, почти из 10 тысяч зданий, задействованных в ведении образовательного процесса, почти половина - 5324, не оборудованы системами контроля обеспечения доступа. На 2357 объектам система видеонаблюдения отсутствует, либо находится в неисправном состоянии. Еще 1332 объекта работают без тревожных кнопок.

Полпред добавил, что во всех субъектах УФО за исключением Тюменской и Свердловской области, наблюдается недостаточная обеспеченность учреждений образования профессиональной физической охраной. По оценкам полпреда, на реализацию этих мероприятий, требуется порядка 1 млрд рублей. Для большинства регионов округа это выполнить эти требования – посильная задача.

Полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов. Фото пресс-службы правительства Тюменской области

- Серьезную обеспокоенность вызывает состояние противопожарной безопасности образовательных организаций. За прошедший год сотрудниками надзорных ведомств проведено свыше 3,5 тысяч проверок, выявлено более 4 тысяч нарушений. Только ЯНАО не имеют объектов, не соответствующих требования пожарной безопасности, - подытожил Николай Цуканов.

ИТОГИ

В ходе совещания были поставлены задачи по проведению разъяснительной работы среди учащихся и преподавательского состава по действиям в условиях экстремальных ситуаций. До начала совещания одну из современных крупных школ областной столицы посетили заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергей Вахруков и заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

В этот же день Николай Патрушев познакомился с мерами по обеспечению безопасности на транспорте в ходе посещения Тюменского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения. Николай Патрушев также провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента РФ в УФО Николаем Цукановым и губернатором Тюменской области Александром Моором.