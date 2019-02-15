В каких новостройках Тюмени начнутся продажи весной 2019 года

В Тюмени, несмотря на обилие предложений, по-прежнему много строят. Вот и весной девелоперы обещают выйти на рынок недвижимости с новыми проектами. «Комсомолка» выяснила, кто начнет продажи квартир и что предложит покупателям, а также узнала, как определить надежность застройщика.

КТО, ЧТО, ГДЕ

Эксперты рынка пока не могут с уверенностью сказать, точно ли весной в новых объектах появятся квартиры на продажу. Возможно, стартовые сроки по некоторым объектам сдвинутся на лето. По словам руководителя группы по продаже новостроек АН «Юнидом» Дмитрия Логачева, еще даже не все застройщики придумали названия своим проектам.

– Пока рано говорить о конкретных объектах, поскольку застройщики их еще не анонсировали и они не имеют коммерческих названий. Но в ближайшее время, ориентировочно весна-лето, ожидаются новые проекты у таких компаний, как «СтройМир», «Скандиа Девелопмент», «Талан», «БКС», «Партнер-Строй», - сказал он.

Так, девелопер «Скандиа Девелопмент», который застраивает в Тюмени район ДОКа, готовится к запуску еще одного большого проекта в районе Гилевского парка. Да и в ЖК «Скандия» (тот самый проект на ДОКе) совсем недавно стартовали продажи квартир второй очереди. Все в той же стороне, на ДОКе, выделены земли еще нескольким крупным застройщикам – «Бруснике», ГК «ТИС», «СтройМиру». Пока их проекты находятся на стадии разработки, поэтому сказать точно, когда начнется их реализация, не получится.

- По улице 2-я Луговая у нас существует перспективный проект – комплекс апартаментов «Салют». Я думаю, в весенний период мы все-таки «бахнем» с этим проектом и начнем продажи. Также многие слышали, что мы купили порядка 10 гектаров площади в районе ДОКа. Сейчас мы ведем там проектирование, - рассказал Родион Чистяков, заместитель генерального директора ГК «ТИС».

Проектированием этой территории занимается известная в Тюмени «Мастерская архитектора Табанакова А.В.». Там даже обещают сохранить некоторые объекты, оставшиеся от предприятия, гармонично вписав их в жилую застройку. Интересно также, что этот же застройщик обещает возвести в Тюмени самый крупный за Уралом теннисный центр. Он будет расположен в восточной части города по улице Народной, среди коттеджной застройки.

А на месте камвольно-суконного комбината «Кросно» по улице Республики уже началось строительство жилого комплекса от компании ПСК «Дом». Квартиры там пока не продают, но планируют начать во втором квартале, хотя впереди предстоит еще много согласований с различными госструктурами.

Кроме того, в марте этого года должна выйти в продажу третья очередь «Звездного городка» от ГК «СТРАНА Девелопмент» (бывшие «Снегири»). Хотя забронировать себе квартиру там можно уже сейчас. Обещают еще больше разнообразных планировок и дома с переменной этажностью, а еще новый пешеходный бульвар.

Строительство высоток третьей очереди началось по улице Щербакова в ЖК «Заречный» от ГК «Меридиан». Под новый объект уже забили сваи, но продавать квартиры еще не начали, поскольку пока идет утверждение цен.

Следующая очередь строительства планируется и в ЖК «Шоколад». Правда, находится объект не совсем в Тюмени, а в Тюменском районе – в поселке Боровский. Застройщик «ЭНКО групп» начнет возведение ГП-3 и откроет продажи второй очереди. Кроме того, есть и этап 3 (ГП-2), и этап 4 (ГП-1). Так что ценители комфортной загородной жизни без квартир точно не останутся.

Ожидаются новые проекты у таких компаний, как «СтройМир», «Скандиа Девелопмент», «Талан», «Партнер-Строй» и других. Фото с сайта тюмень.талан.рф

ТЕНДЕНЦИИ ПРОДАЖ

В перечне обязательных параметров жилых комплексов последних лет фигурируют теплые паркинги с лифтом, закрытые дворы с камерами и колясочные. Но есть и новые тренды. По словам Дмитрия Логачева, среди новинок, которыми сейчас девелоперы привлекают потенциальных клиентов, можно отметить интересные планировочные решения и форматы квартир.

- Например, хайфлэт - с высокими потолками, квартиры с террасами и даже земельными участками, что характерно для квартир на первых этажах в малоэтажной застройке. Также еще большее внимание стало уделяться социальной и торговой инфраструктуре внутри жилого комплекса или квартала, концепции комфортного проживания. Надеемся, что-то подобное мы увидим в новых проектах, которые вскоре выйдут на рынок жилищного строительства, - пояснил он.

Кстати, пока на продажу не выставили новые объекты, ситуация с ценами следующая. По данным сайта риелторской компании «Этажи», самые дорогие новостройки в Тюмени на сегодняшний день находятся в центральной части города в районе Драмтеатра и в историческом центре. Квадратный метр в них обойдется почти в 127 тысяч и 80,4 тысяч рублей соответственно. Самые же дешевые квартиры можно найти в районе Дома Обороны и ДОКа – цена квадрата там составляет порядка 66 тысяч рублей.

В целом по городу однокомнатные квартиры стоят 59,8 тысяч рублей за квадратный метр, двухкомнатные – 61,1 тысячу рублей за квадратный метр, трехкомнатные и четырехкомнатные – 59,6 тысяч и 72,7 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ЗАСТРОЙЩИКА?

На данный момент, в Тюмени строят довольно крупные компании, которые имеют репутацию надежных партнеров и ответственных застройщиков. Они фигурируют на рынке на протяжении десятилетий. Тем не менее, лучше всегда перестраховываться.

– Перед покупкой новостройки следует ознакомиться с отзывами и новостями о застройщике, у которого вы решили покупать жилье. Узнайте, есть ли у компании уже завершенные проекты. Найдите в соцсетях группы собственников жилья — иногда там есть интересная информация. Ну и один из основных маркеров, говорящих о надежности компании — ее объекты аккредитованы одним или несколькими банками, - дал несколько советов Дмитрий Логачев.

А коммерческий директор компании «ТИС» Светлана Утешева добавила, что аккредитация банков – это вообще самый главный признак надежности и добропорядочности застройщика.

- Самый простой способ для клиента, который не хочет заморачиваться и выяснять, нормальный застройщик или нет – дают ли ипотеку на его объекты. Вы не представляете, как банки нас проверяют и какое количество документов мы им предоставляем. Они смотрят и проектные документы, и налоговые обязательства, и разрешительную документацию. Так что, если объект аккредитован, значит, с ним все хорошо. Кроме того, в 214-ФЗ есть список документов, которые клиент может запросить у застройщика, - прокомментировала она.