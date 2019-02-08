Родом из Сибири: в Тюменской области нашли сибирские корни знаменитого советского авиаконструктора Туполева

Порой изучение архивных документов приводит к необычным открытиям. Работая над собственной родословной, я с удивлением обнаружил, что мои предки имеют вполне прямое отношение к знаменитому на весь мир конструктору Андрею Туполеву. Долгая работа в архивах - и теперь можно с уверенностью утверждать, что сибирские корни Андрея Туполева найдены.

Отец авиаконструктора Николай Туполев был родом из Сургута, выходцем из сибирских казаков. Это, пожалуй, вся известная информация о предках знаменитого конструктора. Каких-либо исследований по этой линии не проводилось, потому о сибирских корнях авиаконструктора известно мало, его биографы эту часть жизни семьи Туполевых не затрагивали.

А зря! Стоило прошерстить архивы, как связь сибиряков с известным авиаконструктором Андреем Туполевым нашлась. Более того, сам Туполев даже поддерживал отношения со своими сибирскими родственниками.

История казаков Туполевых уходит к первым десятилетиям освоения Сибири. Позже Туполевы занялись рыбной торговлей. Именно рыбопромышленников можно считать главными предками семейства Туполевых. Жили в Сургуте и в Тобольске. А, впрочем, всё по порядку.

Мемориальный зал Туполева в Кимрском краеведческом музее. Фото с сайта музея muzeykimry.ru

СУРГУТСКИЕ ИСТОКИ

Вероятным предком Туполевых, впервые упоминающимся в архивах, был казак Лучка Иванов Тупыль, он служил около 1620 года переводчиком с языка ханты. Уже позднее в старинных документах появляются различные вариации написания фамилии - Тупылев, Тупылов, Туполев. Кто-то из этих людей служил в казачьем войске, а другие занимались рыбной торговлей.

Именно рыботорговцев можно считать главными предками семейства знаменитого Туполева.

Архивы сохранили мало, но можно с уверенностью утверждать, что у известного в Сургуте мецената Андрея Ефимовича Туполева, который в 30-х годах 19-го века монополизировал всю рыбную торговлю в городе, было двое сыновей. Вместе с младшим сыном Алексеем Андрей Туполев содержал школу для обучения казачьих детей. Они сами же и были там учителями. Алексей, кстати, окончил Тобольскую мужскую гимназию.

Старший сын Андрея Туполева Иван тоже вкладывался в развитие города. В 1865 году он выстроил для Сургутского женского училища второго разряда дом на собственные средства. А само училище около 15 лет находилось на его попечении. Жена Ивана Туполева Елизавета Федоровна была там начальницей.

Жертвовали Туполевы не только на образование, но и на храмы. В сохранившихся архивных документах есть информация о Сургуте от неизвестного путешественника. «...Лучшая постройка - церковь сургутская, каменная и довольно богатая. Главный жертвователь этой церкви дом Туполевых. Говорят, что серебра, пожертвованного ими, в этой церкви до нескольких пудов», - гласит запись в статье «На пароходе от Тобольска до Томска».

ТОБОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

К 1869 году Иван Туполев с семьей переехали в Тобольск. Там он и скончался, оставив многочисленное потомство. Его дети - Прохор, Николай, Андрей, Алексей, Александр, Авдотья и Анна.

Если о жизни дочерей ничего выяснить не удалось, то о сыновьях информации предостаточно. Все они получили прекрасное образование. Алексей и Александр после окончания Тобольской мужской гимназии продолжили обучение в Казанском университете. Впоследствии Алексей, получивший степень кандидата юридического факультета, служил в Тобольском губернском управлении чиновником особых поручений. Александр, окончивший физико-математический факультет, был учителем математики в томской Мариинской женской гимназии. Выслужил чин статского советника, а вместе с ним и права потомственного дворянства для себя и своих детей.

Старший сын Прохор жил в Сургуте, в 1863 году женился на Аграфене Коротаевой, дочери купца третьей гильдии. Он пользовался уважением в городе. Когда там 8 июля 1891 года останавливался пароход «Николай» с наследником престола Николаем Александровичем, именно старожил города П. И. Туполев с женой были удостоены чести поднести цесаревичу древнюю икону Святого Николая в серебряной ризе. В качестве ответного дара Прохор Туполев получил портрет цесаревича.

Что касается Николая и Андрея Туполевых, жизнь этих представителей рода в большей степени была связана с Тобольском, куда перебрался их отец.

Андрей продолжил семейное дело и стал рыбопромышленником, в Тюмени у его торгового дома была своя пристань. Он дважды был женат и воспитал семерых детей - сыновей Петра, Аполлинария, Алексея, Павла, Ивана и дочерей Елену, Марфу, Татьяну. В дальнейшем, предположительно с 1912 года, дело тобольской ветви Туполевых на севере губернии продолжали сыновья Андрея Ивановича.

Запись о рождении Николая Туполева, внизу слева - имя в первой графе, потом - имена родителей. Фото из архива

ОТЕЦ ТУПОЛЕВА

Другой сын Ивана Туполева, Николай, также обучался в Тобольской мужской гимназии. После ее окончания в 1860 году он получил место учителя арифметики и геометрии в Березовском уездном училище. Должно быть, после сибирской столицы крохотный Березов казался ему невыносимо скучным. Проработав там чуть более года, Николай поехал в отпуск в Москву, а оттуда прислал рапорт с просьбой об увольнении в связи с желанием поступить в университет. В жизнеописаниях великого авиаконструктора встречаются разночтения относительно того, в каком же университете учился его отец. В одних источниках указано, что в Московском, в другом - в Санкт-Петербургском. Факультеты тоже фигурируют разные - то медицинский, то юридический. Но мы нашли рапорт Николая Туполева, присланный им из Москвы. Там он ясно пишет, что поступил слушателем на медицинский факультет Московского университета. Копия рапорта у нас имеется.

Николай Иванович и Анна Васильевна Туполевы. Фото с сайта областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького

Как вы уже поняли, Николай не кто иной, как отец известного ученого-изобретателя. Дальнейшая судьба Николая Туполева хорошо известна биографам авиаконструктора Андрея Туполева. Диплома медика он так и не получил, но в Тобольск уже не вернулся.

В 1867 году Николай Туполев начал преподавать арифметику и геометрию в Угличском уездном училище. А позднее уехал в Тверскую губернию и купил усадьбу Пустомазово недалеко от Кимр. Там и родился будущий великий изобретатель.

Таким образом, дети тобольского рыбопромышленника Андрея Ивановича Туполева приходятся двоюродными братьями и сестрами известному авиаконструктору.

На фото слева: Юлия Туполева, жена двоюродного брата авиаконструктора, Аполлинария, с племянником Вацлавом Зброжеком, ок. 1950 г.; справа: Валерия Туполева, дочь Юлии, ок. 1940 г. Фото из семейного архива семьи Бондаревых

СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ

Мой прапрапрадед ссыльный поляк Ричард Зброжек в 1876 году женился на Ольге Воротынской. Тем временем родная сестра Ольги, Юлия Воротынская, вышла замуж за счетного чиновника Тобольского отделения банка Аполлинария Туполева (в некоторых документах Апполинария - прим.ред), двоюродного брата авиаконструктора Андрея Туполева.

Аполлинарий окончил Тобольскую мужскую гимназию. После окончания гимназии устроился вначале канцелярским служителем в Тобольскую казенную палату, а с 1895 года - чиновником Тобольского отделения банка. Он дважды был женат, первая жена умерла при родах, и тогда он взял в жены Юлию Воротынскую. В браке у супругов родились дочь Валерия и сыновья Анатолий и Константин. Аполлинарий Туполев умер рано, в 1905 году, и Юлия Туполева осталась вдовой с тремя детьми. Замуж она больше не вышла.

Паспортная книжка Аполлинария Туполева. Фото из архива

По рассказам помнивших Юлию Ивановну старших родственников, она поддерживала отношения с другими Туполевыми и даже возила детей на летний отдых в Пустомазово к Николаю Ивановичу Туполеву и его семье. Ее дети были хорошо знакомы с Андреем Николаевичем, и впоследствии в Омске это знакомство получило продолжение.

Согласно семейному преданию потомка другого родственника тобольских Туполевых и Воротынских омича Виталия Зеневича (его прадед был женат на еще одной из сестер Воротынских - Мальвине), во время пребывания авиаконструктора Андрея Туполева в Омске в 1941 году, он общался с родственниками и даже ездил на охоту с Константином Аполлинарьевичем Туполевым и Вадимом Адольфовичем Зеневичем.

Удивительно, как переплетаются судьбы...

КСТАТИ

В архивах нашлась фотография дома, который принадлежал Туполевым до революции. Он до сих пор стоит в Тобольске на улице Мира, 33. Правда, в заброшенном состоянии. Практически сразу после революции он был национализирован, в нем разместился детский дом № 3, потом эвакуированный московский детдом № 34, потом - № 56 и, наконец, детский садик «Колобок». Этот дом принадлежал дяде Андрею Ивановичу и двоюродному брату авиаконструктора Алексею Андреевичу - рыбопромышленникам Туполевым.

Дом по улице Мира, 33 принадлежал тобольской ветви Туполевых до революции. Фото из альбома фотографий детского дома в архивах Тобольска

Так мне удалось восстановить генеалогическое древо авиаконструктора Андрея Туполева до шестого колена, если считать от самого академика, или до восьмого колена, если вести счет от его ныне живущего внука Андрея Туполева, который до сих пор работает на предприятии ПАО «Туполев».

СПРАВКА «КП»

Ученый и авиаконструктор, генерал-полковник-инженер, доктор технических наук Андрей Николаевич Туполев спроектировал свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На самолетах Туполева установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелетов.