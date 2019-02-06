Охота на охоту: тюменским охотникам не хватает разрешений на добычу уток

С охотником Николаем мы встретились по его просьбе. Мужчина интеллигентного вида, к тому же заядлый охотник на пернатую дичь сразу вызвал ассоциации с Сабанеевым, Тургеневым и Пришвиным. Пребывал он в праведном негодовании. Прием заявок на охотничий сезон 2019 года только начался, а ему уже отказали –не осталось разрешений на добычу уток в Тюменском районе.

А РАЗВЕ ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ ЕСТЬ?

- Через МФЦ для охотников и рыбаков очень удобно оформлять. Написал прямо из дома, тут же оплатил госпошлину и получил. Удобно, никто не спорит. Есть, конечно, люди возрастные, старенькие, но опять же попросить о помощи соседа – это проще, чем ехать в город и стоять в очереди, - начал с хорошего тюменский охотник.

И тут же перешел к недостаткам системы.

- Второй год у нас возникает проблема с самим получением путевок. Я не говорю про лосей, кабанов, косуль, медведей. Там ресурс серьезно ограничен, животных на всех желающих не хватит, так что их распределение вполне оправдано. Но утка – это общедоступный объект охоты, то, к чему люди привыкли и всегда имели доступ, - посетовал Николай.

По его словам, получить разрешение на добычу стало просто невозможно. Прием заявок стартовал 9 января, но к 20 числу, когда охотник обратился со своей заявкой, разрешения уже закончились.

- Это какая-то «вспышка» для особо талантливых и проворных. То есть получить путевку на добычу утки становится задачей очень сложной, у нас сделали из этого проблему. Этому может быть две причины – неразумность подхода к распределению путевок или коррупционная составляющая, - негодует он.

Недоволен не только один Николай. В тюменском сообществе охотников многие горячо обсуждают ограниченное количество разрешений на пернатых в весенний период охоты. В основном это жители Тюмени и Тюменского района. Последний самый популярный среди охотников – именно туда стараются ехать все городские – знакомо, близко и на бензин сильно тратиться не надо. Кстати, ажиотаж на путевки начался 9 января с первых минут. По словам одного из охотников, он буквально сидел за компьютером и отсчитывал минуты, секунды, чтоб подать заявку. Как только стукнуло 00.00, тут же начал отправлять форму.

Николай основную проблему увидел даже не в ажиотаже, а в том, что во время подачи заявки охотникам предлагается на выбор сразу несколько районов из одной природной зоны и такое же разнообразие пернатой дичи.

- Когда человек выбирает несколько районов, он либо не знает, куда поедет, либо собирается успеть объехать эту территорию. В любом случае он за собой несколько районов застолбил и не факт, что все их посетит. Я же хочу получить путевку только в Тюменский район, но не могу, потому что подал заявку позднее, и кто-то из «понатыкавших» уже забрал разрешение. Стоит вопрос: если человек выезжает на охоту, почему он должен все районы ставить, если у нас проблема с разрешениями? – задался вопросом Николай.

Заядлые охотники ждут охоты, готовятся к ней всю зиму, для них открытие - это праздник. Фото с сайта Pixabay.com

Кстати, охотник высказал и собственные предложения, как улучшить систему. Во-первых – сократить количество районов, на которые может претендовать охотник, а еще лучше – провести зонирование даже внутри муниципалитетов, разбив их на мелкие участки. Во-вторых – в районе отдавать предпочтение местным жителям, которые чаще всего не ездят на охоту за пределы своего места жительства.

- Если мы говорим о том, что путевок вообще не хватает, давайте будем их разыгрывать, как с медведями и козлами, или искать другие подходы. Но когда за 10 дней разрешения кончаются, это неправильно. Люди ждут охоты. Я, например, с 14 лет охочусь, всю зиму манки готовлю, у меня праздник, - подчеркнул Николай.

ОФИЦИАЛЬНО

К чести областного Госохотуправления, там на запрос «Комсомолки» отреагировали практически моментально. Руководитель управления Василий Щепелин лично ответил на вопросы.

- Буквально 8 лет назад на юге Тюменской области насчитывалось порядка 22 тысяч охотников. А сегодня – 65 тысяч. И цифра у нас постоянно растет, потому что каждый год по 3-4 тысячи человек прибывает. Сразу вопрос – получилось бы у нас каждому при личном обращении выдавать разрешение? – сразу обозначил преимущество перехода услуги в электронный вид Василий Игнатьевич.

Проблема в другом - где всем 65 тысячам охотников набраться животных. По словам чиновника, людям нынче подавай и пернатых, и пушных, и лосей, и кабана, и косулю. А ведь животный мир у нас ограниченный, и если увеличить добычу, то вообще ни зверья, ни птицы не останется. Чем объясняется возросший интерес тюменцев к охоте, Василий Щепелин смог только предположить.

- Все у нас охотниками стали. Либо это мода, либо наживу какую-то жаждут получить. А что? Заплатил 650 рублей госпошлины, а тебе раз и тушка лося выпала по жеребьевке. Конечно, хорошо и интересно, - отметил он.

Василий Щепелин вспомнил и реакцию охотников, когда только ввели жеребьевку на крупную дичь. Тогда люди говорили, что все «из рукава вытаскивают», своим раздают. Да только жеребьевка проходит в онлайн-режиме и никакой чиновник на информационную программу, которая проводит жеребьевку, повлиять не может. К тому же обязательно приглашается общественность, с прокуратуры приходят.

- Если посмотреть на эти 65 тысяч с точки зрения места проживания, то 40 с лишним тысяч – жители Тюмени и только 20 тысяч – жители всех остальных 22 муниципалитетов. Естественно, все тюменцы хотят охотиться поближе и едут в Тюменский район. Где набраться для них разрешений? – привел для наглядности статистику руководитель Госохотуправления.

К слову, за прошлый год в управление через МФЦ и Госуслуги поступило более 95 тысяч заявок на охотничьи ресурсы. На весеннюю охоту на пернатых вышли по югу области 16 тысяч охотников.

- В этом году еще и месяца не прошло, а у нас уже 49 315 тысяч заявок. И верите или нет, но, когда мы после праздников в первый день вышли на работу, у нас было 17 тысяч заявок. За ночь 9 января их столько прилетело. Все в лес рвануть решили? Одобрено из всех заявок, кстати, 24604 заявки, - сообщил Василий Игнатьевич.

Рассказал он и о причинах отказов. Одобренная заявка действует в течение 15 рабочих дней, за это время человек должен оформить заявление и оплатить госпошлину и сбор за пользование, если в заявке есть виды, за пользование которыми он предусмотрен. Но многие охотники не желают платить указанную сумму, в итоге им в выдаче разрешения отказывают. На втором месте те, кто наделал ошибок в заявке, допустил неточности, например, не указал номер охотничьего билета или ошибся в его номере или номере заявки. И уже третья причина отказов – собственно, когда заканчиваются разрешения, как в случае с Тюменским районом.

Через 15 рабочих дней, если по заявке не подано заявление, разрешение возвращается для распределения, и любой желающий может направить заявку на ее распределение. Количество имеющихся разрешений по всем районам области можно посмотреть на портале услуг в личном кабинете через сервис «Проверка квот».

Кстати, в Госохотуправлении предупредили, что ограниченное количество разрешений на пернатую дичь установлено для охоты в весенний период, а вот на летне-осенний период охоты на пернатую дичь все желающие получают разрешения. Так что если охотнику отказали в выдаче разрешения на пернатую дичь в летне-осенний период охоты, то надо искать причины не в ограниченном количестве разрешений, в отсутствии оплаты либо наличии неточностей и ошибок в заявлении.

- Что касается пожилых охотников, которые не на «ты» с компьютером, то у нас к процессу подачи заявки подключены все главы сельских поселений. Не надо ждать, когда приедут дети или внуки и помогут с заполнением. Обратитесь к главе, он обязан помочь – и зарегистрирует на сайте госуслуг, и поможет подать заявку, - подчеркнул Василий Щепелин.

Он заявил, что Госохотуправление очень тесно общается с охотниками, всегда можно обратиться по телефону, через сайт, а по средам прийти на личный прием, поможет и общественный совет при управлении.

- Если от охотников будут какие-то просьбы, хорошие предложения, мы все это учтем и будем развивать их идею, - отметил руководитель управления.

Буквально 8 лет назад на юге Тюменской области насчитывалось порядка 22 тысяч охотников, теперь их уже 65 тысяч. Фото с сайта Pixabay.com

Что касается предложения Николая по поводу привилегий местным жителям, то оно в Госохотуправлении уже не раз звучало от самых разных людей. Только вот нельзя так поступить, даже если очень хочется. Это нарушит федеральное законодательство и конституционные права других жителей России. Мы ведь тут все равны.

В соседних областях, кстати, ситуация с путевками иная. Там без проблем удается раздавать разрешения даже соседям из других регионов. Как пояснил Василий Щепелин, дело в том, что в Курганской области, а также в Свердловской и ряде других порядка 80% территорий закреплены за охотпользователями – они следят за этими территориями и в частном порядке допускают туда охотников. Стоимость охоты у них, правда, в разы дороже. Порой за одну утку по тысяче рублей приходится платить, а в Тюмени за весь сезон 650 рублей. Но пока в Тюмени охотпользователям выделено меньше половины территорий – 42%, все остальное – охотничьи угодья общего пользования.

- Мы в течение пары лет эту ситуацию выровняем. Сейчас находимся в процессе, - заверил Щепелин. – В случае закрепления охотничьих угодий нагрузка на общедоступные угодья уменьшится кратно, основная нагрузка по выдаче разрешений придется на закрепленные охотничьи угодья, надеемся, что и случаи браконьерства уменьшатся.

КОРРЕКТИРОВКИ

В этом году Госохотуправление откорректировало проверку системы платежей, оптимизировало прием заявок, выдачу разрешений на добычу. Правда, с массовым наплывом заявок в первые дни портал услуг справился с трудом. И в управлении пришли к определенным выводам.

- Мы совместно с коллегами из департамента информатизации Тюменской области думаем сейчас, как оптимизировать работу портала услуг, чтобы снизить на него нагрузку. Оттуда в информационную систему управления, через которую рассматриваются заявки и выдаются разрешения, поступило такое огромное количество заявок, что затрудняло работу всей системы. От некоторых охотников пришло по несколько заявок. Рекорд одного человека – 55 штук. Видимо, заполнил заявку, нажал отправить, а отправка зависла. И он по-новой заполняет и отправляет, - заметил руководитель управления.

Причиной всеобщего недовольства становится и тот факт, что некоторые охотники подали заявку, получили путевку, но на охоту точно не ездили. Так зачем брать ее и лишать возможности тех, кто реально хотел охотиться?

- С копытными и медведями еще хуже. Часть разрешений, распределенных по жеребьевке , не получают вовсе, а часть получивших разрешения просто не охотятся, не добывают зверя. То есть охотник выигрывает и не идет на охоту. Так если не хочешь, зачем участвуешь? – возмутился Василий Щепелин, обращаясь к несознательным охотникам, и предупредил, что управление вышло с инициативой в областную думу, чтобы откорректировать процесс распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Специалисты Госохотуправления проанализировали информацию с сайтов охотников области, провели мониторинг отзывов о системе распределения разрешений, и отметили, что большинство охотников все-таки поддерживает новации в данной области. Положительно оценили преимущества такой системы до 96% охотников, которые воспользовались электронными услугами.

В Госохотуправлении заверили, что процесс представления услуг в электронной форме постоянно будет совершенствоваться, чтобы охотникам было еще комфортнее получать услуги в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

КСТАТИ

Для удобства охотников на Интернет-странице управления официального сайта органов власти Тюменской области размещены дорожные карты получения государственных услуг по распределению и выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Перед направлением заявок и заявлений рекомендуется изучить эту информацию. Тогда многие вопросы у охотников снимутся и меньше будет ошибок при получении госуслуг.