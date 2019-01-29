Встреча выпускников – 2019 в Тюмени: куда пойти и где отметить

Первая суббота февраля – традиционный день встречи выпускников. В 2019 году он выпадает на 2 февраля, и многие бывшие одноклассники и однокурсники вовсю раздумывают о том, где встретиться и поболтать. «Комсомольская правда – Тюмень» приготовила небольшой обзор, куда можно сходить в День встречи выпускников и вспомнить «школьные годы чудесные».

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ «ВЕГИ»

Во Дворце творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46) пусть и не в «выпускную» субботу 2 февраля, а 4 февраля в 18 часов пройдёт торжественный Вечер Встречи Выпускников «Клубного объединения старшеклассников «ВЕГА» (Вечная Единая Гвардия Активистов). На мероприятие зовут всех выпускников, экс-комиссаров, друзей, товарищей, детей и родителей участников молодёжного объединения города. В этот день можно вспомнить былые времена и провести приятный вечер вместе.

Встреча выпускников «ВЕГИ» проводится каждый год и собирает всех, кто прошёл школу за все 39 лет её существования. Среди известных личностей-выпускников можно назвать братьев-шоуменов Фирсовых, Кирилла Бутусова, руководителя Театра «Европа» Дмитрия Ефимова, руководителя «Республики Неугомонных» Артура Ольховского и многих других.

Фото: https://vk.com/tgmoo_kos_vega

Клубное объединение старшеклассников «ВЕГА» – старейшая тюменская молодежная общественная организация города Тюмени. Она появилась в 1980-1981учебном году как школа комсомольского актива в городском Дворце пионеров. Главной целью ВЕГи по сей день является развитие лидерских, морально-нравственных, патриотических и творческих качеств молодежи.

ТУСОВКИ ДО УТРА

Тем, кто в «ВЕГЕ» не был, придётся искать себе другое место для отрыва. Например, в ресторане «Максимиллианс» (ул. 50 лет Октября, 8б), где встречи выпускников пройдут сразу 1 и 2 февраля в 20 часов. Организаторы вечеринки отмечают, что вечер встречи «придётся по вкусу всем, кто разделял с нами заботы и радости», а также позволит окунуться в приятные воспоминания школьной и студенческой жизни.

Фото: Максимиллианс

Стоимость: 200 рублей вход, а там дальше уж сами рассчитывайте.

Дом культуры «Водник» тоже не останется в стороне от Вечера встречи выпускников и проведёт специальную программу «Назад в будущее!». Обещают специальное меню, лучшую музыку и отличную программу, которая не даст скучать. Начало в 19 часов.

Фото: ДК "Водник"

Стоимость: 1200 руб. с человека. Предварительное бронирование обязательно.

Банкетный ресторан «Версаль» (ул. Широтная, 106а) также приглашает бывших одноклассников разделить воспоминания о радостях и заботах школьной жизни. 2 февраля здесь пройдёт вечеринка «Встреча выпускников».

Стоимость: бронирование столиков, одноклассников ждут с 16 часов.

Отметить можно и в других тюменских заведениях. Разве что, столики лучше бронировать заранее, дабы не остаться без мест.

В СТЕНАХ ШКОЛЫ

Руководство тюменской гимназии №49 пошло ещё дальше и решило устроить вечер встречи для выпускников прямо в родных стенах. Объявление с приглашением размещено на официальном сайте образовательного учреждения. Встреча начнётся 2 февраля в 16 часов по адресу: ул. Пархоменко, 60.

По такому же пути пошла и ишимская «Первая школа». Здесь встреча пройдёт 2 февраля с 15 до 17 часов. Правда, если не будет введён карантин.

В Ярковской школе 2 февраля также пройдёт вечер встречи выпускников. Старшеклассники даже записали видеоприглашение для выпускников 2018, 2014, 2009, 2004, 1999, 1994, 1989, 1984, 1979, 1974, 1969 годов.

Приглашение на вечер встречи выпускников. 2019 год.

Торжественная часть вечера начнётся в 18:00, место проведения: спортивный зал здания №2.