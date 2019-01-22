В Тюменской области установлен тариф за вывоз мусора

В Тюменской области установили плату за вывоз мусора. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Моор.

- Сегодня по моему поручению департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области внес изменения в систему оплаты: расчет будет производиться не с квадратного метра, а с человека, - отметил глава региона. - Платеж для жителей многоквартирных домов составит 139,06 рублей, для индивидуальных жилых – 119,24 рублей с человека в месяц. В тариф уже включены расходы на сортировку мусора.

Для дачных обществ сохраняется возможность платить по факту вывезенного отходов. Вопрос распределения затрат внутри обществ остается на усмотрение дачников.

Юридические лица, у кого есть техническая возможность, также могут платить по факту.

Поступили по справедливости

Александр Викторович пояснил, что изначально предлагалось оплачивать из расчета за квадратный метр. Эта система была выгоднее тем, у кого на одного члена семьи приходится небольшое количество площади. Однако большинство тюменцев считает, что справедливее платить за человека, а не за квадратные метры.

- Это подтвердили представители различных инициативных групп, депутаты, и результаты опроса, который я проводил в социальных сетях. Расчет с квадратного метра выгоден только большим семьям. При новой системе оплаты именно на эту категорию в первую очередь нужно ориентировать систему социальной помощи, - отметил Моор.

Многодетным помогут

- Я внес в Тюменскую областную Думу проект закона о поддержке многодетных семей, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Эта мера даст право на ежемесячную компенсацию 100% платы за вывоз отходов на каждого ребенка. Вчера обратился к областным депутатам с просьбой принять этот закон на ближайшем заседании Думы 7 февраля и распространить его действие с 1 января 2019 года.

Кто сколько мусорит

Глава региона пояснил, что при выборе тарифа принципиальным вопросом было разобраться, кто сколько образует отходов. Исследование проводилось год. В течение недели весной, летом, осенью и зимой специализированные бригады взвешивали фактически накопленный мусор. Исследование проводилось по 25 категориям потребителей: многоквартирные, индивидуальные жилые дома, садоводческие товарищества, учебные заведения, предприятия общественного питания, административно-офисные здания и т.д.

- Получилось 276,9 кг на человека в год в многоквартирных домах и 237,4 кг в индивидуальных жилых домах. Сравнение с результатами других регионов подтверждает, норматив у нас реальный. Есть регионы у кого цифры практически такие же, есть те, у кого они больше, в полтора, два и даже три раза, - рассказал Моор.

Система "платить по факту" не работает

На первый взгляд кажется, что самое справедливое – платить за фактически произведенные отходы. Но, как показала практика, данная система не работает. Именно по этой модели оплачивал мусор частный сектор.

- Пройдите вокруг деревень, поселков, дачных обществ и вы увидите – все в отходах. Получается, что как только у людей появляется возможность повлиять на размер своей оплаты, они начинают хитрить или не платить вообще. По итогам 2018 года в Тюменской области только 35% владельцев частных домов заключали договоры на утилизацию мусора. Если мы хотим сохранить окружающую среду, надо такую возможность исключить в принципе, - пояснил губернатор.

Нелегальные свалки станут невыгодны

Он также добавил, что пока в стране всего около 20 сортировочных заводов и это не роскошь. Неотсортированные отходы заполняют полигон в 4 раза быстрее. Открытие нового полигона ТБО по всем современным экостандартам - дорогое удовольствие. С учетом их количества по всей области, это более 1 млрд. рублей каждый год, которые легли бы в тариф, при отсутствии завода.

Но даже созданный по всем стандартам полигон, все равно остается свалкой со всеми атрибутами – внешним видом и запахами. Поэтому нужно сделать все, чтобы свалки росли как можно медленнее.

Проблема несанкционированных свалок становится острее с каждым годом. Они появлялись, потому что в существовавшей системе оборота отходов был серьёзный изъян. У недобросовестных перевозчиков был стимул взять деньги с жителей, оставить их себе, а мусор вывалить в лесу, не отвозя на полигон. Эта проблема решается созданием единого оператора, который оплатит работу перевозчика только после доставки мусора на сортировочный завод.

Если за вывоз мусора уже заплачено, то нет смысла выбрасывать его на незаконную свалку. Новая система проста в администрировании – каждый мусорный контейнер твой.

- Все несанкционированные свалки будут ликвидирован в ближайшие годы. Новые, если они вдруг появятся, будет убирать единый оператор, - подчеркнул губернатор.