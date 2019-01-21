Десять тюменцев вышли в финал конкурса управленцев «Лидеры России»

В Екатеринбурге завершился полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Уральскому федеральному округу. В течение двух дней, начиная с 19 января, 253 участника, в том числе 42 из Тюменской области, показывали свои навыки выстраивания работы в команде и профессиональные компетенции в разных областях. В финал вышли 29 человек, из них 10 тюменцев.

ОБУЧЕНИЕ НОН-СТОП

Основная часть оценочных мероприятий в рамках полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России» в Уральском федеральном округе завершилась накануне, 20 января. Вечером этого же дня эксперты подвели итоги и огласили списки финалистов от УрФО.

На федеральном этапе конкурса Тюменскую область представят – Денис Анилов (ООО "ЛУКОЙЛ-Транс"), Денис Анурьев («ТННЦ»), Руслан Зиннуров Руслан Абдулхакович (ПАО «Запсибкомбанк»), Дмитрий Кустарев (ООО «РН-Уватнефтегаз»), Антон Машуков (Правительство Тюменской области), Мария Никоненко (ПАО «Сбербанк»), Илья Новиков (ООО «АвтоБокс»), Святослав Пинигин (ООО «Пульсар»), Вячеслав Пушкарев (ООО «Газпромнефть-Развитие»), Ян Хуторянский (Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк»).

По словам председателя комитета по инновациям департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, это были насыщенные два конкурсных дня.

- Работа площадок в первый день закончилась в десять часов вечера, но мы еще группой тюменцев, человек 15, посидели пообсуждали те задачи, которые решали в своих командах. Все были заряжены на получение новых знаний в режиме нон-стоп, старались выжать максимум из общения с экспертами, поучаствовать во всех мероприятиях, которые подготовили организаторы, - отметил Антон Машуков.

Он добавил, что кейсы, предлагаемые для решения, были интересными, а главное, жизненными. Так, его группа, решая одну из задач, поняла, с какой реальной компании писалось задание.

- В команде оказались производственники, предприниматели, представители власти, курирующие инвестиционные вопросы. Это была интересная расстановка приоритетов, балансировка девяти мнений, которые вылились в конкретное инвестиционное решение, - рассказал Антон Машуков.

По словам начальника УМВД России по городу Тюмени Петра Вагина, также участвовавшего в полуфинале конкурса, работа в команде с людьми из разных городов, успешными управленцами и лидерами в своих коллективах – уникальный опыт.

- Уверен, все, кто прошел конкурсные испытания, будут использовать полученные знания для повышения квалификации своего коллектива. В своем подразделении я намерен внедрять методики решения оперативных задач. Я работаю в правоохранительной деятельности, где возникают стрессовые ситуации и в короткий срок нужно принять важное решение, оценив приоритеты, в том числе социальные, - пояснил Петр Вагин.

Он добавил, что данный конкурс нужно рассматривать как возможность повышения уровня именно региональных лидеров, тех, кто ежедневно решает задачи на местах. По его мнению, конкурс следует расширять, добавляя задания по определенным сегментам - юриспруденции, экономики, здравоохранению.

- Было бы здорово сделать свой региональный конкурс. От Тюменской области в отборочных этапах приняло большое количество людей, более 50 человек прошли в полуфинал. Все это говорит о востребованности площадки. Региональный конкурс позволил бы выделить ярких личностей, - выразил уверенность Петр Вагин.

ВПЕРЕДИ ФИНАЛ

Всего в финале Урал представят 11 конкурсантов от Свердловской области, 10 тюменцев, 4 человека из Югры, трое участников с Ямала и один представитель Челябинской области. Из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация. В финал же будет приглашен полуфиналист из листа ожидания.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. В Центральном ФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, в Приволжском ФО полуфинал пройдет параллельно на двух площадках — в Нижнем Новгороде и в Самаре, сообщают организаторы конкурса. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет в марте.

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