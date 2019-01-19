Тюменцы ждут от конкурса "Лидеры России" новых управленческих навыков

Представители Тюменской области готовы к защите проектов и командой работе в рамках конкурса управленцев “Лидеры России”. В полуфинале принимают участие 42 человека из Тюмени и Тобольска, успешно прошедшие не только дистанционный тест, но и проверочный ретест, сформировавший итоговый список конкурсантов.

В их числе начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин. В прошлом году он уже участвовал в дистационном конкурсе, но сделал не все задачи. В этом году успешно прошел все тестовые испытания.

- Задания были достаточно сложные. На мой взгляд, это свидельствует о том, что лидер России должен быть абсолютно разностронниим человеком, эрудированным, коммуникабельным, знать современные проблемы и понимать, как их решать, - отметил Петр Вагин, выразив уверенность, что тюменцы достойно представят регион.

Лидер России должен быть разносторонней личностью, уверен Петр ВагинФото: Кира Санникова

По его словам, Тюменскую область всегда отличает эффективное взаимодействие муниципальных и региональных структур. Поэтому все участники умеют хороший управленческий опыт и готовы себя проявить в командной работе.

Еще один участник полуфинала - председатель комитета по инновациям департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков рассказал, что в прошлом году уже принимал участие в конкурсе, но не прошел финальный тест. Поэтому в этом году решил доказать, прежде всего, самому себе, что невыполненное задание - недоразумение или результат недоработки.

- На этот раз мною успешно был пройден тест как дистанционный, так и проверочный. Сегодня ожидает самое интересное - работа в группах, решение кейсов, где нужно проявлять лидерские качестве непосредственно на месте. У всех участников уже сложился свой управленческий стиль, поэтому вдвойне интересно поработать с сильнейшими представителями Уральского федерального округа, - пояснил Антон Машуков.

Антон Машуков считает участие в конкурсе полезным способом проверки себяФото: Кира Санникова

Полуфиналистов ждут кейсы по бизнес-решениям, государственным и социальным задачам. Судя по первому впечатлению, которое произвели на экспертов участники, конкурсанты справятся с заданиями успешно. Управленцам предстоит работать в группах, где прежде всего, будет оцениваться умение работать в комадне, лидерские качества, готовность принимать решения.

- В конкусе этого представлены все регионы России. Мы надеемся, что все участники, особенно, кто приехал из небольших городов, не только получат новые знания на конкурсе, но и после реализуют их на местах. На это ориентированы и главы многих регионов, которые готовы предлагать победителям, представителям своих территорий, интересные варианты карьерного роста. Мы уверены, что эффект от конкурса будет полезен всему государству в целом, - отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Алексей Комиссаров высоко оценивает потенциал конкурсантов этого годаФото: Кира Санникова

Напомним, в Екатеринбурге проходит полуфинал конкурса управленцев “Лидеры России”. Из 315 человек, проглашенные на полуфинал, по итогам проверочного теста к итоговым заданиям приступили 253 участника, в том числе 42 из Тюменской области. На старте конкурса поступило более 21 тысячи заявок от представителей УрФО.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Его победители имеют возможность получить образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва. Из 100 победителей первого конкурса уже более 70 получили назначения в органы власти и госкомпании. В частности, двое конкурсантов были назначены врио губернатора.