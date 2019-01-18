Крещение в Тюмени - 2019: сотни верующих приняли участие в обряде Великого освящения воды

Тюменские православные сегодня, 18 января, отметили Крещенский Сочельник. В преддверии одного из главных христианских праздников – Крещения Господня – митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил крестный ход, который впервые прошёл от Свято-Троицкого монастыря до набережной реки Тура, а затем совершил обряд Великого освящения воды.

Крестный ход от Свято-Троицкого монастыряФото: Алексей КОСЕНЧУК

Крестный ход: спуск на реку ТураФото: Алексей КОСЕНЧУК

В 2019 году в Тюмени обустроили две основные площадки, где тюменцы смогут окунуться в воды «Иордана». Первая – территория в районе Троицкого монастыря, где исторически проходили крещенские купания.

Иордань на реке Тура. Вид сверхуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Купель на реке ТураФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам пресс-секретаря Тобольской митрополии Григория Мансурова, обустройство «иордани» здесь – пока пробный вариант. Станет ли эта территория главной площадкой освящения воды и крещенских купаний в будущем – пока не известно. Вторая территория – парк «Заречный» в одноимённом микрорайоне города, где по традиции проходят крещенские купания.

- У стен Святого Свято-Троицкого монастыря, на месте, именуемом Иорданью, мы совершили Чин Великого освящения воды, - рассказывает митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. – Это вода имеет великий дар, это великая святыня. В эти дни мы, православные, черпаем эту воду и принимаем её внутрь, освящая свою душу и своё тело. Этой святой водой бы окропляем свои дома, свои постройки, свои жилища и просим Благодать Духа Святого для освящения нашей жизни.

Священнослужители на обряде освященияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Священнослужители на обряде освященияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Священнослужители на обряде освященияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Владыка поведал тюменцам, что благодатная вода должна храниться в святом и чистом месте в каждом доме. В минуты волнения, испытаний и искушений её надо принимать натощак и при этом думать о покаянии перед Богом, перед людьми, что поспособствует очищению души и тела.

- Сегодня Тура приняла великую силу реки Иордан, которую освятил своим вхождением сам Господь, наш Иисус Христос, - отмечает Владыка. – И те тюменцы, которые хотят укрепить свой дух и тело, могут прийти и окунуться в купель. Завтра вода будет иметь такую же силу Великого освящения. Всех вас призываю к чистоте души, чистоте жизни. Желаю вам больше духовного мира, согласия, с праздником Крещения Господня!

Оборудованная купель на реке ТураФото: Алексей КОСЕНЧУК

Несмотря на рабочий день, к 12 часам дня верхнюю часть набережной заполнили сотни верующих, которые за обрядом освящения воды.

По его окончании православные спустились на лёд, к купелям и за святой водой. По периметру расположены специальные палатки для переодевания (для мужчин и женщин). При этом основной наплыв желающих окунуться в освящённую воду ожидается завтра, 19 января.

Освящение купелиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что на иордани будут круглосуточно дежурить сотрудники полиции, МЧС и врачи. До окончания омовений экипажи будут периодически меняться, но ни одна купель без присмотра не останется.