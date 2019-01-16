2019-01-16T12:43:20+03:00
Общество

Тюменец стал счастливым обладателем внедорожника

Он принял участие во всероссийской акции «Газпромнефти»
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Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть»Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть»
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Житель Тюмени Руслан Идиятуллин стал обладателем нового кроссовер Volkswagen Tiguan. Он в числе 16 тысяч автомобилистов по всей России принял участие в совместной акции сети АЗС «Газпромнефть» и Pepsi.

Как признался победитель, за рулем он больше 20 лет и всегда заправляется на «Газпромнефти». Вот и осенью 2018 года, как обычно, заехал залить бак и узнал об акции.

- Решил поучаствовать, тем более, что по условиям надо было заправиться на 30 литров – как раз столько я и планировал. Узнав о том, что выиграл главный приз, сначала не поверил своей удаче: я вообще не думал, что такое бывает. Скорее всего, автомобиль оставлю себе, так как моей машине уже достаточно много лет, - рассказал Руслан Идиятуллин.

Акция проходила на АЗС сети «Газпромнефть» с 1 октября по 27 декабря 2018 года. Согласно условиям, участникам надо было заправить свой автомобиль топливом от 30 литров, купить Pepsi или чипсы Lays, оплатить покупку одним чеком и зарегистрировать его на сайте акции.

Вручением внедорожников сеть АЗС открыла 2019 год

Вручением внедорожников сеть АЗС открыла 2019 год

Главным призом акции стал кроссовер Volkswagen Tiguan. На автомобиль мечты претендовали более 16 тысяч водителей по всей стране. Всего россияне зарегистрировали в акции 135 тысяч чеков, но в призовом фонде было только два автомобиля. Второй внедорожник, но черного цвета, достался тольяттинке Ольге Шумиловой.

– Мы регулярно проводим розыгрыши ценных призов с разными партнерами. Год назад семь наших клиентов выиграли внедорожники, участвовавшие в легендарном ралли «Шелковый путь». А прошлым летом победители другой нашей акции смогли посетить полуфиналы и финал Чемпионата мира по футболу, - отметил начальник участка АЗС сети «Газпромнефть» в Тюмени Константин Поспелов.

Впереди у компании еще много акций, узнать о которых тюменцы могут на www.gpnbonus.ru

Впереди у компании еще много акций, узнать о которых тюменцы могут на www.gpnbonus.ru

Вручением внедорожников сеть АЗС «Газпромнефти» открыла 2019 год, но впереди у компании еще много других акций. Узнать о них тюменцы могут на сайте www.gpnbonus.ru и в официальных сообществах сети АЗС в социальных сетях.

Стоит отметить, что сеть автозаправок «Газпромнефть» представлена 17 АЗС в областном центре. В конце прошлого года высокооктановое топливо G-Drive-100 компании «Газпром нефть» вошло в число призеров престижного всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

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