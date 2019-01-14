Следователи выясняют, на какие деньги тюменский чиновник приобрёл легкомоторный самолёт-амфибию

История с тюменским директором МКУ «Комитет по информатизации города Тюмень» Игоре Кравченко, который поехал за грибами на своём легкомоторном самолёте-амфибии и потерпел крушение, получило своё продолжение. Нет-нет, к счастью, с самим чиновником всё в порядке, а вот на какие деньги был куплен самолёт – большой вопрос.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Об Игоре Кравченко и его «Орионе-СК12» вся страна узнала 29 августа 2018 года. В тот день судно потерпело крушение в Нижнетавдинском районе Тюменской области около 12 часов дня.

Место, где потерпел крушение самолёт.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, самолёт должен был вылететь с акватории озера «Летнее», однако на связь с диспетчерами пилот так и не вышел. Через три часа «амфибию», лежащую на земле в 300-х метрах от берега, обнаружил пролетающий над районом вертолёт МИ-8. Несмотря на многочисленные повреждения воздушного судна, пилоту помощь медиков не понадобилась.

Фото: Уральское СУ СК РФ на транспорте

Руководитель Уральского следственного управления на транспорте, генерал-лейтенант юстиции Пётр Решетников, который 14 января дал пресс-конференцию в Уральском региональном информационном центре ТАСС, сообщил, что в возбуждении уголовного дела по факту ЧП было отказано.

- Тот ущерб, который Кравченко сам, как собственник, оценил в пределах 100 тысяч рублей, не носит уголовно наказуемый характер для юристов, - отметил Пётр Решетников. – В результате его действий никто не пострадал, поэтому было отказано и в возбуждении второго уголовного дела, по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Фото: Уральское СУ СК РФ на транспорте

КОРРУПЦИЯ ИЛИ НЕТ?

Тем не менее, со следствием директору МКУ «Комитет по информатизации города Тюмень» прощаться пока рано. По словам Решетникова, сейчас следственные органы выясняют, на какие деньги был куплен легкомоторный самолёт. Согласно официальному сайту разработчиков 700-килограммового самолёта СК-12 «Орион», его стоимость начинается от 15 миллионов рублей (!). За такие «шиши» владелец «амфибии» получает судно, способное развить скорость до 220 км/час, вместимостью до четырёх человек.

Пётр Решетников отмечает, что самолёт был надлежащим образом зарегистрирован, прошёл предполётный просмотр, был заправлен качественным топливом. И, что немаловажно, был юридически в собственности Игоря Кравченко. Мог ли тюменский чиновник позволить себе такую роскошь? С этим предстоит разобраться правоохранительным органам.

- Материалы в части возможности приобретения судна нами выделены, направлены в территориальные органы для дачи оценки возможной - возможной, повторюсь! - коррупционной составляющей, - приводит слова Решетникова ТАСС.

ЧЕЛОВЕК НЕБЕДНЫЙ

Корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень» выяснили, что директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмень» - человек далеко небедный. За 2017 год Игорь Кравченко задекларировал годовой доход в размере 2 млн 69 тыс. 114 руб. 34 копейки, что, впрочем, заметно меньше, чем годом ранее (2 млн 329 тыс. 250 руб. 17 копеек).

В его собственности находится земельный участок площадью 2109 кв. м. и объект незавершённого строительства площадью 81 кв. м., в пользовании – квартира, жилой дом, общее имущество в многоквартирном доме, нежилое помещение и земельный участок. В активе Игоря – три легковых автомобиля («Форд Фокус», «ГАЗ 69» и BMW X6), лодка «Тюменка МКМ», мототранспортные средства «Кавасаки 300», прицеп для лодки и воздушный транспорт «Корвет – L – 750». Общий доход супруги – 1 млн 354 тыс. 830 рублей.

Связаться с Игорем Анатольевичем не удалось – он оказался на совещании. В пресс-службу тюменской администрации направлен запрос, официальные комментарии ожидаются.