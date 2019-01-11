В тюменском детском саду №133 открылась новая спецгруппа для малышей с аутизмом

Жизнь некоторых деток с ограниченными возможностями здоровья отныне может измениться к лучшему. В тюменском детском саду №133 открылась новая спецгруппа, которая поможет ребятишкам с расстройством аутистического спектра справляться со своим недугом. Работа проведена колоссальная: здесь полностью переоборудовали помещение, стены выкрасили в нужную цветовую гамму и закупили всё необходимое оборудование.

Занятия с ребятамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

За последние три года детский сад №133 (ул. Спорта, 2в) открыл для детей с ограниченными возможностями четыре группы, и с каждым годом их количество всё больше растёт. В мае 2018 года начальник отдела дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Наталья Гребёнкина обратилась в администрацию детсада с просьбой об открыть ещё одну, пятую, группу для детей с аутизмом. Администрация предложением воодушевилась, сказала «да», и начала подготовку.

Заведующая детским садом № 133 Светлана Хабарова рассказала, что за полгода был подготовлен ряд документов, а затем руководство обратилось в департамент образования Тюмени, для оказания финансовой помощи.

- Были подготовлены сметы, утверждена спецификация оборудования, прошло обучение коллектива, воспитателей, педагогов, дефектологов, тьюторов, инструкторов по адаптивно физической культуре, логопедов и младших воспитателей, - рассказывает заведующая. – Кроме того, мы провели большой обучающий блок, обратились к новым методикам и новым технологиям, которые должны применяться в этой группе. В сентябре нас посетил автор апробационной программы Сергей Морозов из Москвы, который встречался с коллективом и родителями.

Занятия проводятся по новым технологиямФото: Алексей КОСЕНЧУК

Все подготовительные работы были закончены в конце декабря 2019. Подрядчик не подвёл и сделал всё в сроки, не позабыв и про просьбы руководства детсада – сделать правильную планировку и цветовую гамму.

АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Тюменская область стала одним из регионов, который был выбран Министерством просвещения Российской Федерации для апробации адаптированной программы для детей с расстройствами аутистического спектра.

В кладовках всё есть для работы с детьмиФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам начальника отдела дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Натальи Гребёнкиной, это было сделано потому, что на тот момент в регионе был наработан интересный уникальный богатый опыт работы с детьми.

- В России такого опыта очень мало, если не сказать, что его собирают по крупицам. Это дети, которые требуют адресного подхода, подбора индивидуальных требований подбора работы, - подчеркнула она.

В гостях у тётушки СовыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Наталья Валентиновна отметила, что укоренившееся клише («дети с ограниченными возможностями») настораживает, ведь настоящие возможности детей безграничны, а насколько их возможности «ограничены» или «не ограничены» - никто толком и не знает.

- Бывает, что ребёнок проявляет себя совершенно с неожиданной стороны, и мы видим тот эффект, который нас радует. Это комплексный подход специалистов, которые работают и над психикой, и над речью, и над социально-коммуникативной сферой. Всё это – труд самоотверженных людей, которые делают доброе и нужное дело. Сегодня наше общество не подготовлено к таким детям, поэтому мы должны быть и сами подготовлены, и должны научить детей жить в этом мире.

Выступление ребятишек с ограниченными возможностямиФото: Алексей КОСЕНЧУК

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

На мероприятии, посвящённом открытию группы для детей с ограниченными возможностями, почётными гостями стали родители ребятишек. Мама пятилетнего мальчика Айсылу Арсланова. оп поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень» о том, что для её сына значит открытие такой группы.

- Одно из главных преимуществ создания такой группы – это то, что я могу находиться в детском саду столько времени, сколько сын будет заниматься с воспитателями и психологами, - рассказывает Айсылу. – Я знаю, если меня не будет рядом, ребёнок может заболеть.

По признанию мамы, её неговорящему сыну очень нравится сенсорная комната – с бассейном из шаров и местом, где он может «спрятаться», чувствуя себя защищённым.

- Я раньше не понимала, почему сын любил надевать мои длинные платья. Оказалось, что так он чувствует себя спокойно, - признаётся женщина. – И после таких занятий, через полтора месяца, он даже стал произносить слоги. Я ему говорю: «Пойдём в сад», и он мне повторяет: «сад». Для нас это уже большой прогресс, ведь раньше сын не говорил вообще, хотя изначально речь была.

Сенсорная комнатаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Бассейн с шарами в сенсорной комнатеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Из детсада некоторые методики мама берёт и домой – говорит, что, если работать только в садике, этого будет мало. Она проминает ему пальчики, проговаривает слоги и включает обучающие мультфильмы, чтобы ребёнка приучить к усидчивости.

- Мы пили препараты, ставили уколы, но динамики никакой не было – видимо, медикаментозное лечение в нашем случае не работает, - отмечает Айсылу. – Первоначально мы ходили в обычную группу, но летом прошли комиссию и нас перевели сюда. С сентября в спецгруппу мы ходим на постоянной основе, и все рекомендации специалистов дали хороший эффект. Работа проведена колоссальная, и мы возлагаем большие надежды на эту группу.

Специальные тренажёры для реабилитации в "Доме совы"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что особую группу будут посещать 12 детей, двое из которых – в режиме кратковременного содержания. После того, как дети получат те или иные навыки, их переведут в другие группы, находящиеся в этом корпусе, для общения со здоровыми детьми. Это поможет не только развить их навыки, но и освоиться в окружающей среде.