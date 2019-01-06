Что ждет тюменцев в event-индустрии в 2019 году?

Мы попросили профессионалов индустрии поделиться мнением о том, какие тренды в сфере организации мероприятий ждут нас в 2019 году. По мнению ряда экспертов, все более широко будут использоваться мобильные приложения.

-К сожалению, только 75% профессионалов индустрии используют мобильные технологии при организации того или иного eventа, несмотря на то, что в 2019 году предвидится рост спроса на деловые мероприятия на 5-10%, – поделилась Полина Гаранина, директор коммуникационного агентства «Пионер». – Тем временем на Западе уже используют умные технологии не только для развлечения гостей, но и для определения эффективности мероприятия – узнать точное количество участников каждой площадки и даже их настроение можно с помощью специальных технологий.

Сезон 2018–2019 направлен на вовлечение участников в само мероприятие

Для деловых мероприятий стоит выбирать нестандартные площадки и цифровые сувениры. Технологии, которые ждут наш рынок в 2019 году: Picture mosaic Luster – фотомозаика: гости мероприятия делают фото в фотобудке, затем система выдает номер полученной фотографии, а фото выкладывается на панно и образует заранее продуманную организатором картину в тему мероприятия; голограмма – замена спикера на его проекцию; ультразвуковая передача данных с помощью приложения.

В event-сезоне 2017–2018 концепция строилась на потребности гостей отметиться на мероприятии: человек приходил на event для того, чтобы поделиться в социальных сетях фотографией, и мероприятия выходили в топ благодаря необычным решениям с фотозонами или именитыми спикерами, звездами.

Igolka Market

Сезон 2018–2019 направлен на вовлечение участников в само мероприятие, соответственно классические фотозоны сменили «мотивирующие стены», где любой желающий может выразить свои мысли. Такая стена служит отличным фоном для фотографии и одновременно является арт-объектом. Это могут быть рисунки на меловой доске, стикеры с пожеланиями, магниты с фото, стена с подарками, планы на год и т. д.

О модном направлении скрайбинга, которое в 2019 году укрепит свои позиции не только на деловых мероприятиях, но и на семейных и развлекательных, рассказала Светлана Васильева, руководитель и творческий директор хобби-студии «Васильки»: «Для нас, как для организаторов в первую очередь творческих мероприятий, скрайбинг – это возможность дополнить событие заказчика новым и интересным атрибутом. Скучные презентации уже не работают так эффективно, как раньше. А благодаря живому конспекту в технике скрайбинг можно развить интерес к освещаемой теме».

Мероприятия для подростков в 2019 году уходят под муниципальное начало

Скрайбинг помогает визуально запечатлеть основные моменты любого мероприятия, например, выступление спикера. При взгляде на конспект, который нарисует художник, участник может вспомнить до 80% услышанного. Без этого, по статистике, запоминается всего 10%, и это в лучшем случае. Скрайбинг помогает систематизировать информацию, творчески ее переосмыслить, построить новые «нейронные дорожки», быть более активным слушателем. Конспект в технике скрайбинг привлекает внимание людей, побуждает сделать фото на память.

Мероприятия для подростков в 2019 году уходят под муниципальное начало и будут направлены на обучение через игру. О них рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья»: «Осенью 2018 года мы решили, что не стоит вести работу с подростками в назидательном ключе, читать им лекции, поэтому ушли в формат интеллектуальных игр.

В следующем году мы планируем провести подобные игры уже более чем в 10 муниципальных образованиях Тюменской области. Мы хотим расширить проект, чтобы были задействованы и населенные пункты, которые находятся далеко от Тюмени, так как они зачастую остаются без внимания. В ближайшие два года мы намерены посетить все муниципалитеты области. В работе с ними хотим реализовать немного другой формат.

Обязательно будет игра для подростков. Однако сначала будет блок, посвященный профориентации. У нас есть семейная игротека «Конструктория», и мы усиливаем ее профориентационную направленность. Оставляем часть конструкторов, которые подходят для подростков, и именно в таком формате повезем ее в муниципальные образования. Дополнительно планируем привлечь учебные заведения в районах, которые будем посещать, там есть хорошие профориентационные наработки. Скорее всего, это будет та или иная форма тестирования, которая позволит выявить, на что стоит ориентироваться подросткам при выборе будущей профессии».

Первые интеллектуальные игры для подростков были проведены в формате «Что? Где? Когда?». Они были организованы в Тобольске (на площадке «Центра содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей»), Ишиме, Тюмени. В 2019 году состоится международная игра между командами из Тюмени и Петропавловска (Казахстан).

Не первый год на рынке event-индустрии в Тюмени лидирует IGOLKAmarket

Среди развлекательных мероприятий не первый год на рынке event-индустрии в Тюмени лидирует IGOLKAmarket. Ксения Бенедюк, организатор маркета, рассказывает о том, что интересует гостей ее мероприятий: «Тюменцы стали более взыскательными. Если раньше партнерам для оформления стенда достаточно было установить пресс-волл с баннером, то теперь гости уже не обращают на это внимание. Сейчас важно выделяться среди других, если вы хотите, чтобы вас запомнили. Как вы представите свою организацию на мероприятии, так вас и будет представлять аудитория».

Также Ксения поделилась наработками:

- Перед участием в мероприятии необходимо продумать все точки соприкосновения с аудиторией: презентация, интерактив, сувенирная продукция.

- Оформление стенда должно быть в едином стиле.

- Для интерактива мало стандартной фотозоны, теперь это инстапринтеры, 5D-фотографии. Это может сподвигнуть гостей рассказывать о вас в социальных сетях.

- В 2019 году в тренде будет экостиль.