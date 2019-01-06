Тюменские супруги Гармановы отметили 50 лет совместной жизни

Создательница школьного музея в Богандинском Эльвира Гарманова сумела реализоваться не только в профессии, но и в семье. Ее союзу с мужем – 50 лет! Полувековой юбилей любви, верности и согласия отметила недавно еще одна супружеская пара Тюменского района – семья Гармановых из Богандинки.

«Намытое» ими золото не потускнело со временем и не потеряло своих качеств. Супруги дожили до 50-летнего юбилея, не только не потеряв искренности чувств, но и приобретя новые – мудрость и тонкое понимание жизни.

Эльвира Васильевна приехала в Богандинку в 1968 году. Работала в вечерней школе, там и

познакомилась со своим будущим мужем Александром. Два года работала в поселковом Совете бухгалтером, а в 1976 получила приглашение работать учителем химии и биологии в

Богандинскую школу №2. Здесь она и трудилась до самой пенсии.

Эльвира Васильевна – основатель школьной музейной комнаты, где уже много лет проводятся экскурсии и беседы с интересными людьми. Одним из героев такой встречи стала однажды и она сама. Когда старшеклассники говорили о семье и браке, Эльвире Васильевне было что рассказать подрастающему поколению. «Чтобы сохранить семью, - говорит она, - надо уметь уступать, быть мудрым и готовым ко всему!». Ее муж Александр Матвеевич – коренной богандинец, работал в леспромхозе, а после его расформирования перешел работать в военное лесничество.

Многолетний союз подарил супружеской паре троих детей. Дочери Надежда и Наталья живут неподалеку от родителей, сын Сергей работает на Севере. Сегодня супруги на пенсии. Вместе выполняют работу по дому, любят слушать музыку, одна из самых любимых песен - «Под окном черемуха колышется». Эльвира Васильевна с удовольствием вяжет и шьет для внуков.

В день золотого юбилея семейную пару поздравили члены Совета ветеранов, органов соцзащиты, специалисты Дома культуры и бывшие коллеги. За чашкой чая в адрес «золотых» молодоженов прозвучало много поздравлений и теплых воспоминаний. На вопрос «Какое напутствие оставите молодежи?», Эльвира Васильевна ответила: «Если в семье лад, то и работать хочется. Так было у нас с мужем. И этого я желаю всем начинающим семейную жизнь!».