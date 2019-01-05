В 2018 году выездные бригады эндокринологов приняли 652 тюменца с сахарным диабетом

За 2018 год выездные бригады эндокринологов КДЦ «Эндос» проконсультировали более шестисот жителей Тюменской области с сахарным диабетом

Всего за 2018 год в таком формате выездной работы эндокринологи приняли 652 пациента, из них с сахарным диабетом первого типа – 11, второго – 641. Впервые сахарный диабет выявлен у 69 человек.

В состав бригад входят эндокринологи, врачи «кабинета диабетической стопы», медицинские сестры. Еженедельно специалисты выезжают в сельские поселения области. Выездная форма работы Центра призвана сделать доступной медицинскую помощь узких специалистов.

Выездная работа специалистов неразрывно связана с совершенствованием и развитием методов профилактики заболеваний, организационно-методической помощью первичному звену. Проведено восемь семинаров, посвященных профилактике и диагностике сахарного диабета, роли самоконтроля и обучения пациентов в лечении сахарного диабета, йоддефицитным заболеваниям.

В этом году консультации эндокринологов получили жители Викулово, Винзили, Омутинского, Упорово, Заводоуковска, Ялуторовска, Нижняя Тавда и других сельских территорий области.

- Данный вид специализированной медицинской помощи сегодня по-прежнему актуален, - говорит куратор выездной работы КДЦ «Эндос», врач эндокринолог Наталья Михайловна Таскаева. – Конечно, на базе территориальных учреждений есть возможность проводить различные обследования, но пациенты сельских районов области по-прежнему нуждаются в консультациях наших специалистов. Мы открыты для дальнейшего сотрудничества и готовы дальше с коллегами и пациентами знаниями по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний!

С 2009 по 2018 годы консультативную помощь получили более 25 тысяч жителей Тюменской области, из них 9 тысяч - больные сахарным диабетом. Обследовано около 5 тысяч пациентов. За это время увеличился не только объем выездной работы (в 1,8 раза), но и территориальный охват населения консультативной помощью.