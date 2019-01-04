В феврале тюменцы получат новые квитанции за вывоз мусора

Мусорная реформа стартовала в России с 1 января 2019 года. Уже в феврале собственники жилых помещений получат новые платежные квитанции.

Жителей Тюменской области информируют, что в тариф заложены расходы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов, а также плата за негативное влияние на окружающую среду.

Отметим, что каждый регион России сам решал, как взимать плату. В Тюменской области тариф выводится, исходя из площади жилых помещений. Единый размер оплаты на 1 кв.м с 1 января 2019 года для жителей региона составит 5 рублей 4 копейки в месяц. К примеру, жильцу 2-комнатной квартиры площадью 50 кв. м нужно ежемесячно оплачивать 252 рубля, независимо от того, сколько человек в ней проживает. А вот собственнику загородного дома в 200 кв. м придется заплатить более 1 тысячи рублей.

В целом, в 46 муниципалитетах области оплата станет меньше. Например, в Казанском районе тариф за один квадратный метр 13,58*50 квадратов квартиры=679 рублей. Стало 252, снижение 427 рубля с 50 кв метров.

Напомним, в 2018 году плата за вывоз твердых коммунальных отходов в Тюменской области составляла примерно от 2 до 18 рублей на квадратный метр.

Такой режим оплаты поддерживает менее обеспеченные семьи, проживающие в небольших домах и квартирах.

- В областном центре ежемесячная плата за вывоз мусора увеличится примерно на один

рубль с квадратного метра в месяц. При этом следует помнить, что на эту услугу, как и на другие услуги ЖКХ, распространяются льготы для малоимущих. Если размер жилищно-коммунальных платежей превышает 22 процента совокупного дохода семьи или одинокого человека, то такие люди получают право на субсидию, - отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Что касается жителей частного сектора, дачных кооперативов – раньше люди сами отвечали за вывоз мусора на полигон, нанимая частных перевозчиков. Стоимость услуг за вывоз одной машины варьировалась от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. При этом гарантий, что мусор был вывезен на полигон, а не в близлежащий лес или поле не было.

За собственников жилых домов и дачников вопрос вывоза отходов решит региональный оператор. Платеж будет рассчитываться так же, как для квартир, исходя из площади. Дачные и садовые общества будут оплачивать вывоз отходов по своему нормативу, в расчете на количество участников.

Дороже всего в УрФО вывоз и утилизация мусора выйдет у ямальцев. Это обусловлено географическим положением Ямала. Предельная стоимость услуг регионального оператора составляет почти 3 тыс. рублей за куб. м, это около 700 рублей с человека в месяц. Из них граждане будут платить 150 рублей, а остальное берет на себя округ. То есть семья из трёх человек заплатить 450 рублей, из четырех уже 600 рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе норматив твердых коммунальных отходов на человека рассчитывается в кубометрах. Так, например, с 1 января 2019 года средняя сумма в Ханты-Мансийске на одного горожанина составит около 133 рублей, в Кондинском районе – около 112 рублей с человека.

Новая система обращения с ТКО позволит контролировать весь жизненный цикл образуемых отходов, ликвидировать существующие свалки и самое важное – предотвратить появление новых. Если раньше бремя оплаты за вывоз мусора лежало в основном на собственниках многоквартирников, то по новому закону – жители частного сектора, загородных домов и элитного жилья наконец-то заплатят за вывоз своего мусора.