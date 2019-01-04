Тюменцам объяснили необходимость мусорной реформы

Необходимость мусорной реформы назрела давно. Переработка и сортировка твёрдых бытовых отходов стала необходимостью, ведь мусорные полигоны переполнены. Кроме того, леса страдают от несанкционированных свалок. С наведением порядка в умах людей, станет чище и на природе.

Экологи утвержда.т, что только в Тюменской области ежегодно образуется около 3 млн тонн отходов, в том числе Коммунальных отходов от населения около одного миллиона. В России же показатель и вовсе ужасающий - 60 миллионов тонн мусора образуется каждый год.

При этом в качестве вторичного сырья в стране используется не более 15% мусора. В Тюменской области этот показатель составляет около 55 % за счёт переработки промышленных отходов. Вклад в переработку от тюменцев и вовсе мизерный - чуть более 1%. Сегодня в региона мусорные полигоны занимают огромную территорию - 184 га. И это без учёта несанкционированных свалок, которые наносят серьезную угрозу для окружающей среды.

- Мне приходилось видеть на тюменских нелегальных свалках отходы повышенного класса опасности - батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, автопокрышки. Причем это не только бытовой мусор, но и отходы с предприятий малого бизнеса. Это очень опасно, -

подчеркивает тюменский эколог Максим Богопольский.

Разработка новой системы обращения с мусором началась в Тюменской области несколько лет назад.

Она отлично зарекомендовала себя на федеральном уровне и с 1 января 2019 года эта система внедрена в большинстве регионов России.

Отныне сбором, транспортировкой и переработкой твердых

коммунальных отходов занимается единый региональный оператор. Выбирают его посредством конкурсного отбора. С этих пор с нелегальными свалками будет покончено. Ведь основной причиной их возникновения было то, что предприниматель получал деньги за вывоз мусора от контейнера. Куда он его отправляет дальше никто не контролировал. Единый оператор получает деньги только после доставки мусора на полигон либо мусороперерабатывающий завод, отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Еще одной причиной возникновения стихийных свалок отсутствие договоров с владельцами частных домов. Люди самостоятельно вывозили мусор в удобное им место. С 1 января 2019 года владельцы частных домов обязаны заключать договоры с перевозчиком и оплачивать вывоз по установленному тарифу.

- Теперь платить за вывоз отходов обязаны все, кто их производит. И это справедливо, - уверен заместитель губернатора.

Новая система позволит в ближайшие 2 года ликвидировать, по меньшей мере, более 200 несанкционированных свалок и в следующем десятилетии постепенно закрыть , либо переоборудовать в площадки накопления, в регионе около 20 легальных мусорных полигонов.

Это станет возможным после строительства мусоросортировочных заводов в Ишиме и Тобольске и мусороперегрузочной станции в Ялуторовске.

- Земли, на которых располагались полигоны, подлежат рекультивации. Это процесс сложный, долгий и дорогой, но новая система дает возможность его начать, - подчеркнул заместитель губернатора.

Начало мусорной реформе положено давно: у контейнерных площадок стали устанавливаться боксы для пластика и стекла. В 2018 году под Тюменью введен в эксплуатацию современный завод по сортировке мусора. На сегодня в регионе уже ликвидированы 173 свалки и очищены от мусора 155 га земли.

Суть новой системы обращения с мусором в том, что она полностью нацелена на защиту окружающей среды, нашей с вами природы от вредного и опасного воздействия отходов, которые мы же сами и производим.