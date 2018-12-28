2018-12-28T14:40:55+03:00
Происшествия

Страшное зрелище: в одном из агрокомплексов Тюменской области сгорел гараж с техникой

Пожарище разбушевалось после сильного взрыва [ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
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Взрыв в гараже: в Тюменской области сгорели сразу девять автомобилей. Фото Ибрама АбдулинаВзрыв в гараже: в Тюменской области сгорели сразу девять автомобилей. Фото Ибрама Абдулина
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Крупный пожар произошел накануне, 27 декабря в одном из агропромышленных комплексов Тюменской области. В селе Викулово в гараже АК "Викуловоское" сгорели сразу девять машин, среди которых КАМАЗ, бензовоз. Полностью повреждены кровля и стены.

Предполагается, что в одном из автомобилей разгерметизировалась топливная система и произошел взрыв, после чего все строение было охвачено огнем.

- Гараж площадью сто квадратных метров загорелся в 17.27. Пожарные подразделения прибыли через 5 минут. Тушили огонь 29 человек личного состава и 16 единиц спецтехники МЧС. Потушить огонь удалось только в 21.42, - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько. - Пострадавших и погибших нет.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние строения, благодаря этому сельскохозяйственная техника на 200 млн. рублей не пострадала. Сейчас устанавливается ущерб предприятию.

Очевидцы происшествия отмечают, что зрелище было очень страшное. Вероятнее всего взрыв произошел в автомобиле с газовым оборудованием.

Отметим, что АК "Викуловоское" занимается выращиванием зерновых культур.

Пожар в агрокомплексе "Викуловский" Тюменской области.

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