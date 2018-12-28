Исторический момент: на Водоканале Тюмени отказались от жидкого хлора

Автоматизированную станцию обеззараживания питьевой воды запустили на Велижанских водоочистных сооружениях в Тюмени. Теперь в воду не будут добавлять жидкий хлор, как это делали более 40 лет. На смену пришла хлорная вода, которую будут производить из поваренной соли.

Напомним, Велижанская водоочистная станция обеспечивает порядка 40 процентов всей потребности тюменцев в питьевой воде. В будущем она станет главным поставщиком воды в городе.

Строительство столь значимого для водоснабжения города Тюмени объекта велось в рамках концессионного соглашения водоканала и администрации города. В ее торжественном запуске приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, заместитель главы Администрации города Тюмени Павел Перевалов, директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев, директор компании «Спецмаш» Андрей Новичков и генеральный директор «Тюмень Водоканал» Мугаммир Галиуллин.

- Для тюменской системы водоснабжения – это исторический момент. Сегодня мы прекращаем использования жидкого хлора для обеззараживания воды на Велижанских водоочистных сооружениях и запускаем более экологически безопасную и современную технологию, - сказал Мугаммир Галиуллин, генеральный директор «Росводоканал Тюмень» («Тюмень Водоканал») на торжественном открытии станции, - это передовая технология, которая уже зарекомендовала себя. Она позволит, как и прежде, обеспечивать безопасность воды для потребителя, но уже без применения жидкого хлора.

В основе работы станции – процесс электролиза, проходящий полностью в автоматизированном режиме. На специальных установках солевой раствор преобразуется в хлорную воду, которая надежно обеззараживает питьевую воду перед ее подачей в водопроводную сеть, пояснили впресс-службе Водоканала.

Объёмов производимой на станции хлорной воды достаточно для обеспечения обеззараживания более 140 тысяч кубических метров воды в сутки. Сейчас Велижанская водоочистная станция ежесуточно подает в город около 70 тысяч кубических метров. Резерв мощности необходим для дальнейшего развития сооружений и обеспечения водой растущего города.

- Первый год реализации концессионного соглашения – это только начало пути. Главная цель – обеспечение тюменцев качественными услугами водоснабжения и водоотведения. Сегодня мы констатируем тот факт, что тюменский водоканал успешно справился с реализацией мероприятий, запланированных в 2018 году. Показатели, достигнутые предприятием, подтверждают эффективность выбранной стратегии развития, - отметил Вячеслав Вахрин, - главное не снижать темпов и вести непрерывную работу по повышению надежности, бесперебойности и качества услуг водоснабжения и водоотведения. Наша совместная задача – вывести две этих важных системы жизнеобеспечения областной столицы на качественно новый уровень, отвечающий всем современным требованиям.