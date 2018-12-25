Как тюменцам не отравиться едой и алкоголем за новогодним столом

Подготовка праздничной развлекательной программы, покупка подарков и, конечно, выбор продуктов к новогоднему столу – это то, что сейчас волнует тюменцев больше всего. Особый упор нужно сделать на правильный выбор качественных и безопасных продуктов питания, а также на алкоголь. С последним тем более нужно быть осторожным: чтобы не купить подделку и не отравиться в первый же день Нового года.

КАК ПИТЬ ДАТЬ

Налегать на алкоголь до «свинского» состояния ни в коем случае нельзя (как бы этого не хотелось). Пейте его в умеренных количествах и только в том случае, если вам позволяет здоровье. Тем, у кого есть проблемы в области пищеварения, про выпивку стоит забыть. Также с алкоголем не стоит употреблять копчёные продукты, домашние соления и маринады. Эти продукты надолго удерживают жидкость в организме и препятствуют выводу токсинов.

Для того, чтобы не провести первый день нового года лицом в салате, не пейте алкоголь, даже самый лёгкий, на голодный желудок. Перед первым бокалом шампанское съешьте бутерброд или закуску.

Стоит отметить, что осторожничать нужно не только с самим «принятием на грудь», но и с покупкой алкоголя. Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, самую большую опасность для жизни и здоровья человека может представлять преднамеренное или случайное употребление суррогатов. Их покупают для того, чтобы вызвать опьянение дешёвым заменителем этилового спирта, либо подделки, купленной в неотведённых местах торговли, с рук или дистанционно (что запрещено в России законом).

Помните, что даже однократное употребление суррогатов алкоголя или других технических жидкостей, которые содержат в себе метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, может привести к гибели. Если вы всё-таки отравились алкоголем или его суррогатами, не медлите и вызывайте скорую помощь, либо сразу же доставляйте пострадавшего в больницу.

Чтобы не отравиться и быть при памяти и в полном здравии, запомните два простых правила:

- Не покупайте алкоголь в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, с рук, а также дистанционно через Интернет;

- Исключите избыточный и длительный приём алкоголя, употребление его суррогатов.

НЕ АЛКОГОЛЕМ ЕДИНЫМ

Впрочем, отравиться в Новый год можно не только алкоголем, но и продуктами, из которых вы сварганили «оливьешку» или «селёдку под шубой». Чтобы этого не произошло, уделите внимание соблюдению условий хранения и реализации продуктов и их сроков годности. Не пренебрегайте сведениями, которые содержатся на маркировке товаров (название, место изготовление, состав, сроки годности, условия хранения).

Естественно, нельзя покупать пищевые продукты в неустановленных местах торговли, «с рук», при явно видимых нарушениях условий их реализации. При покупке готовой пищи в магазине, посмотрите на время изготовления и срок его реализации. Полуфабрикаты и изделия из мяса подвергните ещё раз тепловой обработке, а торты и пирожные с кремом храните только в холодильнике – это скоропортящиеся продукты.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что пищевые отравления связаны, чаще всего, с нарушением правил приготовления, хранения и реализации пищевых продуктов, с нарушением правил личной гигиены людей, которые эту пищу готовят. Хотя и на домашней кухне необходим тщательный контроль: если вы увидели, что продукты порчены, выбросьте их от греха подальше.

- Микроорганизмы начинают размножаться при изменении температуры хранения продуктов питания. Поэтому оттаявшие при комнатной температуре замороженные продукты сразу должны подвергаться термической обработке. Готовые блюда и скоропортящиеся продукты необходимо хранить на холоде и оберегать от насекомых и грызунов, - рассказали в ведомстве.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Дабы обезопасить себя от лишних проблем, запомните эти простые правила, которые помогут вам весело и комфортно провести время за праздничным столом:

- . Приготовление салатов и их заправку надо осуществлять непосредственно перед употреблением. Не стоит резать салат впрок;

- Во время приготовления пищи производите раздельную обработку сырых и вареных продуктов. Стол, разделочные доски, ножи, мясорубки после работы с сырыми продуктами мойте с дезинфицирующими средствами.

- Тщательно промывайте кипятком зелень, овощи и фрукты.

- Соблюдайте в холодильнике принцип товарного соседства. Например, не ставьте мясо на разморозку на вторую полку, если на нижней полке открытый салат или торт.

- Не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2 часов.

- При обработке и хранении продуктов поддерживайте чистоту и соблюдайте правила личной гигиены. Обязательно мойте руки с мылом не только перед приготовлением пищи, но и перед обработкой готовых блюд после работы с сырыми продуктами.