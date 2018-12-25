Трудовая инспекция проводит независимое расследование ДТП, в котором погибла сотрудница пенсионного фонда

В Межрайонном управлении Пенсионного фонда России в Заводоуковском городском округе проходит расследование дорожной аварии, в котором пострадали три сотрудника Пенсионного фонда, еще одна сотрудница скончалась в больнице. Мероприятия проводит Трудовая инспекция Тюменской области. Задача специалистов - выяснить, является ли данная трагедия несчастным случаем на производстве.

О происшествии в инспекцию сообщил юрист пострадавших сотрудников.

- Извещений из Пенсионного фонда к нам не поступало. Мы получили только информацию от Налоговой службы, сотрудница которой тоже была участницей ДТП. Там четко сказано, что их работник ехал на работу на личном транспорте и получил тяжелую травму головы, - рассказал «Комсомольской правде – Тюмень» заместитель руководителя Государственной инспекции труда Владимир Ташлыков.

Он также уточнил, что юристу, представляющему интересы пострадавших работников ПФР, предложено сначала обратиться к работодателю для проведения расследования и признании травм производственными. Работодатель обязан предоставить такую информацию в течение трех рабочих дней.

- В любом случае наш инспектор уже запросил документы по этому случаю, обязываем работодателя провести расследование, - пояснил Ташлыков. - При этом мы не исключаем, что гражданам придется обращаться в суд. Пока шансы признать данный случай производственным составляют 50 на 50. Я, как инспектор труда, считаю, что случай связан с производством.

Итоги расследования будут готовы в начале января.

- Мы постараемся быстро выдать заключение, - отметил представитель Трудовой инспекции. - Одна из пострадавших скончалась в больнице, поэтому ее родственники теперь имеют право на получение единовременной выплаты до одного миллиона рублей из Фонда социального страхования. Понятно, что деньги не вернут женщину, но тем не менее, будем стараться, что бы эти выплаты были получены своевременно.

Ташлыков уточнил, что другие пострадавшие, даже если у них тяжелые травмы, получат только оплату больничных листов, если дополнительных гарантий не предусмотрено в их трудовом или коллективном договоре.

Владимир Павлович также заверил, что если пострадавшим и родственникам погибшей потребуется обращаться в суд, то инспекция будет оказывать содействие.

- Они же ехали на работу, а значит уже вступили в трудовые отношение с работодателем, - поясняет Ташлыков и подчеркивает, что рассмотрение будет проходить для истцов бесплатно.

Напомним, что по данному ДТП возбуждено уголовное дело. Но, как подчеркнул Ташлыков, Трудовая инспекция проводит свое независимое расследование.

- У нас стоит вопрос квалификации, связан или нет данный случай с производством. У нас нет задачи кого-то наказать, - добавил Владимир Павлович.

Напомним, что жуткая авария произошла утром 7 декабря на 91-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск. В «Рено» с четырьмя сотрудниками ПФР из Ялуторовска влетела «Хундай Солярис», которым управляла сотрудница Налоговой инспекции из Заводоуковска. Тем роковым утром женщина тоже ехала на работу, но в Ялуторовск.

Сейчас сотрудники Пенсионного фонда помогают чем могут своим коллегам. Они собрали деньги в помощь для пострадавших. В то же время люди говорят, что руководство ведомства безмолвствует.

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