Тюменские школьники готовятся к региональному этапу Всероссийской олимпиады

Большой концертный зал гимназии №16 в Тюмени собрал порядка 600 тюменских школьников с 1 по 11 класс. Все они победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, занявшие первые 10 мест в этом соревновании умов. В муниципалитетах области он проходил с 7 ноября по 7 декабря, а сегодня ребята-победители получают заслуженные поздравления и награды.

Русский язык, математика, история художественной культуры, физика, география и даже китайский язык – учащиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций сразились по 24 предметам, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Только в областной столице в школьном этапе приняли участие более 35 тысяч учеников, а в муниципальном - более 5,3 тысяч человек. Самые востребованные дисциплины традиционно возглавили русский язык, математика, обществознание, физика и английский язык. А в олимпиадах по некоторым предметам, например, по испанскому языку, школьники вообще участвовали впервые.

Наталья Фролова из 7В класса школы №94 и ее папа Владимир оказались в числе приглашенных, поскольку Наташа вошла в десятку лучших по французскому языку. По словам девочки, олимпиадные задания были разного уровня сложности, но по подавляющему большинству из них ее знаний хватило на качественные и правильные ответы. Теперь ей предстоит участвовать в региональном этапе, который пройдет в начале 2019 года.

- Задания были среднего уровня сложности. Если ты готовишься, тренируешься, то, в принципе, нормально, ничего сложного. Задания были разного формата – на грамматику, на аудирование. Теперь я поставила себе цель стать победителем регионального этапа. Я уже с сегодняшнего дня начала готовиться к олимпиаде, - рассказала Наташа.

Для нее олимпиада – это, прежде всего, большой опыт, который помогает во время тех же контрольных.

- Когда ты контрольные делаешь, ты уже знаешь какие-то задания. Тебе намного легче, ты чувствуешь себя увереннее, поскольку уже знаешь, что справишься с этим заданием. А все потому, что имеешь определенный опыт, - пояснила семиклассница.

Ее папа Владимир вроде и рад успехам дочери, но все-таки посетовал на то, что она вся в учебе и порой ее приходится буквально тормозить, вытаскивать из учебников.

- В голове у нее одни занятия. Приходится предметы делить на нужные и не слишком нужные. По каким-то тормозим, чтобы не сидела допоздна. Вообще задавать стали слишком много, на мой взгляд, да и много новых предметов появилось, по всем просто нереально успешно заниматься. Основные для нас французский и английский языки, ну и математика с физикой. А остальные приходится учить как успеем, - высказал он свою родительскую позицию.

Наташа добавила, что пока еще точно не определилась с тем, куда будет поступать, хотя, возможно, многие ее одноклассники уже сделали тот или иной выбор.

Кстати, школой-лидером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Тюмени стала гимназия №21. Именно там учится наибольшее число ребят, занявших призовые места по итогам олимпиады.

Если муниципальный этап проходил с 7 ноября по 7 декабря, то региональный этап Всероссийской олимпиады по всей стране пройдет 9 января по 26 февраля 2019 года. Как рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области, в этом массовом ежегодном мероприятии с участием самых одаренных школьников честь региона будут защищать более 1000 школьников, из них порядка 520 детей и подростков из Тюмени.

Эти одаренные дети набрали достаточное количество баллов для прохождения на региональный уровень и также будут состязаться по двадцати четырем предметам. Даты проведения по разным дисциплинам не пересекаются. Ребятам, прошедшим на региональный этап олимпиады по нескольким предметам, не придется выбирать – они смогут принять участие во всех состязаниях.

Площадками для областной олимпиады станут Тюменский лесотехнический техникум, Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, школа № 15 города Тюмени, региональный центр «Аванпост» и Тюменское президентское кадетское училище.

Кстати, в этот же период помимо Всероссийской олимпиады на региональном уровне будут состязаться победители муниципального этапа Олимпиады им. Дж. К. Максвелла, Олимпиады им. Л. Эйлера, а также олимпиады по татарскому языку.

Всех победителей и призеров регионального этапа олимпиад внесут в региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области.

В прошлом году тюменские ребята в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников завоевали 12 званий победителей и призеров, еще 8 наград привезли тюменцы с всероссийской олимпиады по татарскому языку и литературе. Кроме этого, победу на международной олимпиаде по татарскому языку и татарской литературе принесла ученица 52 школы Тюмени Резеда Кирамова.

ДЛЯ СПРАВКИ

Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Внимание к его проведению на всех этапах очень высоко. Растущее количество участников говорит о том, что и детям, и педагогам важно показывать высокий уровень знаний и быть конкурентоспособными.