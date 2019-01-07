2019-01-06T22:28:28+03:00
Общество

В Тюмени стартует новый web-проект

Он будет направлен на защиту интересов каждого жителя
Светлана БОРИСОВА
Поделиться:
В Тюмени стартует новый web-проектВ Тюмени стартует новый web-проектФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюмени стартует проект, направленный на защиту интересов школьников, и жителей в целом. «Школа социальной безопасности» поможет получить навыки продуктивного социального взаимодействия, опыт реагирования на социально опасные ситуации, знания о том, как обезопасить себя в сети и не попасть в «виртуальную ловушку».

По словам организаторов, проект направлен на формирование опыта социально безопасного поведения школьников через вирутальное пространство. Он состоит из трех направлений: «Киноклуб», «Блог», «Веб-квест».

В «Киноклубе» есть возможность посмотреть фильм, связанный с социальной безопасностью в обществе, и обсудить его, выразить свою точку зрения, предложить свой любимы фильм к просмотру. «Блог» представляет собой страницу с социальными сервисами в работе с младшими школьниками, где каждый сможет найти подходящий материал для себя. «Веб-квест» расскажет о социальной безопасности в сети и даст целостное представление о ней. В квесте включены жизненные ситуации в тестовой форме для учащихся 1-4, 5-8, 9-11 классов, после выполнения которых можно проверить правильность своих ответов.

В любом из направлений учащийся может принять участие на свое усмотрение и получить соответствующие награды в виде новых знаний.

Принять участие может ученик любой школы от 8 лет и старше. Подробнее о проекте можно узнать здесь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
В Тюменской области растёт число людей, проходящих ежегодный плановый осмотр
Тюменский психолог рассказала, как добиться потепления климата в семье
Погода в Тюмени 7 января: пройдёт небольшой снег
Ишимские ребятишки увидели Медведя, который не верил в Деда Мороза
Фермер из Казанского района в 2018 году исполнил свою заветную мечту
Тюменские специалисты проводят Школу здоровья для заболевших сахарным диабетом
В Тюменской области активно развивается телемедицина
Тюменская семья нуждается в телевизоре, стиральной машинке и кухонном столе
Для тюменских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работает служба психологической поддержки
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП на трассе Курган - Тюмень, где погибли четыре человека
Тюменцам напоминают, что необходимо проверяться на сахарный диабет
В Тюменской области посетитель Дома культуры вмазал по лицу своему оппоненту
Тюменские подростки пройдут профориентационное тестирование по программе «Навигатум»
На трассе Курган-Тюмень в ДТП погибли четыре человека
В тюменском батутном центре погибла молодая девушка
На ишимской кондитерской фабрике начнётся монтаж производственной линии
Тюменские детки с аутизмом проходят реабилитацию с использованием новых технологий
Тюменские родители и их дети поборются за звание лучшей семьи
В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти
Погода в Тюмени 6 января: в Сочельник ожидается облачность и небольшой снег
Почти миллион жителей Тюменской области зарегистрированы на портале «Госуслуг»
Тюменские дети-сироты учатся гончарному мастерству
Тюменский ХК «Рубин» на льду встретится с китайцами
Названы имена победителей дистанционной олимпиады «Крым и Тюменская область»
Кластер «Тобольск – духовная сила России» вошёл в десятку лучших туристских проектов России
Глава ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алёхин уходит на пенсию
Экономика Тюменской области растёт благодаря развитию индустриальных парков
Тюменские нейрохирурги освоили новую методику лечения гидроцефалии