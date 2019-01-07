В Тюмени стартует новый web-проект

В Тюмени стартует проект, направленный на защиту интересов школьников, и жителей в целом. «Школа социальной безопасности» поможет получить навыки продуктивного социального взаимодействия, опыт реагирования на социально опасные ситуации, знания о том, как обезопасить себя в сети и не попасть в «виртуальную ловушку».

По словам организаторов, проект направлен на формирование опыта социально безопасного поведения школьников через вирутальное пространство. Он состоит из трех направлений: «Киноклуб», «Блог», «Веб-квест».

В «Киноклубе» есть возможность посмотреть фильм, связанный с социальной безопасностью в обществе, и обсудить его, выразить свою точку зрения, предложить свой любимы фильм к просмотру. «Блог» представляет собой страницу с социальными сервисами в работе с младшими школьниками, где каждый сможет найти подходящий материал для себя. «Веб-квест» расскажет о социальной безопасности в сети и даст целостное представление о ней. В квесте включены жизненные ситуации в тестовой форме для учащихся 1-4, 5-8, 9-11 классов, после выполнения которых можно проверить правильность своих ответов.

В любом из направлений учащийся может принять участие на свое усмотрение и получить соответствующие награды в виде новых знаний.

Принять участие может ученик любой школы от 8 лет и старше. Подробнее о проекте можно узнать здесь.