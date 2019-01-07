Как Тобольск превратили в «сибирскую Венецию» и вернули на три века назад

Красивая картинка, историческая подоплека и яркие приключения героев, происходящие на этом фоне. Таким обещает быть фильм «Тобол», снятый по мотивам одноименной книги Алексея Иванова. Кинокартину покажут на большом экране накануне Дня защитника Отечества 21 февраля. Для тюменцев премьера состоится почти на неделю раньше – 16 февраля.

Проект «Тобол» зародился в недрах компании «Сургутинформ ТВ» еще в 2013 году. А в 2015 году к нему подключилась продюсерская компания «Solivs», которая через год получила грант в Москве на создание фильма. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» рассказал генеральный продюсер проекта Олег Урушев.

Сургутская компания участвовала и в производстве: ее сотрудники принимали непосредственное участие в съемках фильма, работая на площадке со спецтехникой и обеспечивая съемочный процесс.

- Тюменские и сургутские специалисты подарили нам много красивых кадров, снятых с помощью коптера и крана. Так, например, у нас был тюменский крановщик Руслан Латыпов, который очень востребован в этой сфере, - отметил Олег Урушев.

По словам главного продюсера, красивую картинку удалось получить еще и потому, что в Тобольске, где проходила большая часть съемок, сохранились все исторические места.

По сути, Тобольск сам стал персонажем фильма. Даже сцены, происходящие в Петербурге, на самом деле снимались в Тобольске. Для этого на площадке установили огромный хромокей размером 130 метров. Киночудеса там помогала творить тобольская компания «Зодчие» Роберта Хабибулина.

Организаторы проекта «Тобол» много снимали на Красной площади, в Ремезовских торговых рядах, на Прямском взвозе. Например, на площадь достаточно было высыпать десять машин песка, пять машин сена да поставить деревянные палатки, чтобы город окунулся в атмосферу 18 века.

Кроме того, съемки совпали со строительством интерактивного музейного комплекса в Тобольске «Посад сибирских старожилов». Там съемочная группа дополнительно построила каналы и запустила воду. Все постройки, которые попали в кадр, были музейные. Художники лишь дополнили и наполнили их декорациями, оформленными по чертежам, найденным в архивах тобольского музея.

Фильм «Тобол» в том числе расскажет зрителям о трех мирах, которые в свое время столкнулись в Тобольске, – русском, европейском и азиатском. Каждый из этих миров по-своему относится к понятиям «Родина», «честь», «достоинство» и по-разному воспринимает женщину. Герои фильма будут олицетворять эти миры. Русский мир – это Иван Демарин, европейский мир - антагонист Демарина швед Йохан Ренат. А антагонист сразу двух этих персонажей - зайсан Анхугай, возглавлявший джунгарское войско, - представит азиатский мир.

- Я считаю, нам удалось передать атмосферу Тобольска 18 века – такой «сибирской Венеции», которая стояла на торговом пути, принимала караваны и имела колоссальное историческое значение, - отметил Олег Урушев.

Он подчеркнул, что лучшее продвижение внутреннего туризма – кинематограф, и потому проект «Тобол» должен поднять рейтинг старинного сибирского города для туристов.