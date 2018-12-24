2018-12-24T07:19:39+03:00
Дом. Семья

Какая погода будет в Тюмени в новогоднюю ночь-2019

Прогнозируют комфортную температуру, но с ветром
Алексей КОСЕНЧУК
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Какая погода будет в Тюмени в новогоднюю ночь-2019?Какая погода будет в Тюмени в новогоднюю ночь-2019?Фото: pixabay.com
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Лютые морозы, которые накрыли в эти дни Тюменскую область, крепчают и, кажется, конца и края им не будет. Немудрено, что тюменцев волнует, какая погода ожидается в новогоднюю ночь-2019: то ли сидеть дома и не высовываться, то ли пойти прогуляться, выкатившись из-за праздничного стола.

Успокаиваем: небесная канцелярия подарит горожанам довольно тёплый (по зимним меркам) день. По данным портала «Яндекс. Погода», в ночь с 31 декабря 2018 на 1 января 2019 ожидается -14…-17 C. Днём чуточку потеплеет: -12…-14 C. И днём, и ночью ожидается небольшой снег, ветер юго-западный 1,1 – 1,4 м/с. Из-за высокой влажности (83%) по ощущениям будет -18…-19 C.

По данным Gismeteo, будет ещё теплее: в новогоднюю ночь ожидается -7…-9 C, а днём 1 января 2019 похолодает до -14 C.

В любом случае, будет возможность прогуляться или отправиться к кому-то в гости, не боясь замёрзнуть. С наступающим!

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