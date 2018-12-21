Тюменских колясочников учат ходить с помощью робота

Постоять и походить на своих ногах. Такую уникальную возможность получили несколько инвалидов-колясочников Тюменской области. В медсанчасти «Нефтяник» стартовало исследование метода динамической экзореабилитации на аппарате «Экзоскелет». В нем участвуют пациенты с травмами грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, у которых утрачена функция нижних конечностей.

Экзоскелет — это роботизированные нижние конечности с автоматическим управлением. Аппарат разработан в инновационном центре «Сколково» (г. Москва) и представляет собой моторизованный каркас, который крепится со спины к телу и помогает совершать разные движения. Но, чтобы научиться ходить с его помощью, человека надо к этому подготовить.

Вначале пациентам приходиться привыкать быть в вертикальном положении, чтобы чувствовать себя комфортно, не испытывать головокружения и не бояться высоты. Затем уже пациенты пытаются ходить самостоятельно, при помощи брусьев, а уже после этого им крепят экзоскелет.

Исследования проводят доктора МСЧ «Нефтяник» вместе с учеными Сибирского медицинского университета из города Томска, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Работа продлится пять месяцев. По результатам апробации будут разработаны совместные рекомендации к подходу в реабилитации и социализации пациентов с утраченной функцией ног.

В проекте примут участие восемнадцать человек с ограниченными возможностями движения. В том числе несколько из них приедут из Томска. Благодаря экспериментам эти люди получат шанс хоть несколько минут в день постоять на своих ногах и заглянуть в глаза собеседника с высоты своего роста.

Первая группа из трех пациентов уже приступила к занятиям. В течение двадцати дней реабилитации врачи проведут у них различные контрольные исследования и оценят результативность метода. Руководит работами заведующий отделением нейрохирургии МСЧ «Нефтяник» Юрий Геркул.

- Мы исследуем, меняется ли функция движения ног при использовании робота, насколько она меняется, при каких обстоятельствах, - пояснил доктор.

Первые результаты показывают, что в целом нахождение человека в вертикальном положении оказывает позитивное влияние на пациентов.

- Находиться все время в сидячем положении не физиологично для человека. Когда мы стоим или ходим, все наши внутренние органы работают нормально. Поэтому тем людям, кто вынужден вести сидячий образ жизни, экзоскелет позволяет нормализовать артериальное давление, улучшить вентиляцию лёгких, останавливать дегенерацию мышечных и костных тканей, при этом повышается подвижность суставов, улучшаются функции желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, - пояснил Юрий Александрович.

Отметим, что реабилитация с использование экзоскелета проводится в МЧС «Нефтяник» уже год. А недавно о роботе узнали ученые из Томска, они-то и предложили провести совместные исследования.

Сейчас в проекте участвуют пациенты с травмами позвоночника грудного и поясничного отдела.

- Это условие поставлено учеными томского института. Они хотят исследовать реабилитацию именно этих недугов. Со временем надеемся, что будут привлечены пациенты и с другими болезнями, - отметил Геркул.

У экзоскелета широкий круг применения. Его можно использовать для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями нижних конечностей, которые появились вследствие перенесённого инсульта, ДЦП, травматической болезни спинного мозга, рассеянного склероза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Роботизированный протез помогает человеку держать равновесие, ходить по ровным и наклонным поверхностям, садиться, вставать, преодолевать препятствия.

Благодаря непрерывному процессу тренировок, некоторые пациенты имеют шанс полностью или частично восстановить двигательную активность ног.

- Для тех людей, у кого двигательная функция ног утрачена, появляется возможность протезирования функции, т.е. в будущем они смогут с помощью таких протезов жить и самостоятельно передвигаться без инвалидной коляски, - поясняет доктор.

Пока после реабилитации пациенты возвращаются к прежнему способу передвижения, но если результаты исследования докажут свою эффективность, то появится возможность включить экзоскелет в социальные программы и обеспечивать инвалидов не колясками, а роботами.

- Пока экзоскелет – это инновация и в «Нефтянике» – экспериментальная модель. Как любая инновация, он имеет свои плюсы и свои минусы, - отмечает нейрохирург. - Но как метод, который позволяет поднять в вертикальное положение человека, роботы очень перспективны.

Доктор уверен, что роботы будут совершенствоваться и со временем пациенты смогут использовать их даже в быту.

Как подчеркнули в областном департаменте здравоохранения, МСЧ «Нефтяник» стала первым медицинским учреждением в УФО, которое внедряет метод механотерапии нижних конечностей с помощью системы ExoAtlet в качестве реабилитации спинальных больных.