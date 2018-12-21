2018-12-21T15:31:21+03:00
Здоровье

Тюменских колясочников учат ходить с помощью робота

Уникальную технологию с использованием экзоскелета исследуют нейрохирурги МСЧ «Нефтяник»
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Тюменские врачи учат ходить инвалидов-колясочников с помощью робота. Фото МЧС "Нефтяник"Тюменские врачи учат ходить инвалидов-колясочников с помощью робота. Фото МЧС "Нефтяник"
Изменить размер текста:

Постоять и походить на своих ногах. Такую уникальную возможность получили несколько инвалидов-колясочников Тюменской области. В медсанчасти «Нефтяник» стартовало исследование метода динамической экзореабилитации на аппарате «Экзоскелет». В нем участвуют пациенты с травмами грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, у которых утрачена функция нижних конечностей.

Экзоскелет — это роботизированные нижние конечности с автоматическим управлением. Аппарат разработан в инновационном центре «Сколково» (г. Москва) и представляет собой моторизованный каркас, который крепится со спины к телу и помогает совершать разные движения. Но, чтобы научиться ходить с его помощью, человека надо к этому подготовить.

Вначале пациентам приходиться привыкать быть в вертикальном положении, чтобы чувствовать себя комфортно, не испытывать головокружения и не бояться высоты. Затем уже пациенты пытаются ходить самостоятельно, при помощи брусьев, а уже после этого им крепят экзоскелет.

Исследования проводят доктора МСЧ «Нефтяник» вместе с учеными Сибирского медицинского университета из города Томска, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Работа продлится пять месяцев. По результатам апробации будут разработаны совместные рекомендации к подходу в реабилитации и социализации пациентов с утраченной функцией ног.

В проекте примут участие восемнадцать человек с ограниченными возможностями движения. В том числе несколько из них приедут из Томска. Благодаря экспериментам эти люди получат шанс хоть несколько минут в день постоять на своих ногах и заглянуть в глаза собеседника с высоты своего роста.

Первая группа из трех пациентов уже приступила к занятиям. В течение двадцати дней реабилитации врачи проведут у них различные контрольные исследования и оценят результативность метода. Руководит работами заведующий отделением нейрохирургии МСЧ «Нефтяник» Юрий Геркул.

- Мы исследуем, меняется ли функция движения ног при использовании робота, насколько она меняется, при каких обстоятельствах, - пояснил доктор.

Первые результаты показывают, что в целом нахождение человека в вертикальном положении оказывает позитивное влияние на пациентов.

- Находиться все время в сидячем положении не физиологично для человека. Когда мы стоим или ходим, все наши внутренние органы работают нормально. Поэтому тем людям, кто вынужден вести сидячий образ жизни, экзоскелет позволяет нормализовать артериальное давление, улучшить вентиляцию лёгких, останавливать дегенерацию мышечных и костных тканей, при этом повышается подвижность суставов, улучшаются функции желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, - пояснил Юрий Александрович.

Отметим, что реабилитация с использование экзоскелета проводится в МЧС «Нефтяник» уже год. А недавно о роботе узнали ученые из Томска, они-то и предложили провести совместные исследования.

Сейчас в проекте участвуют пациенты с травмами позвоночника грудного и поясничного отдела.

- Это условие поставлено учеными томского института. Они хотят исследовать реабилитацию именно этих недугов. Со временем надеемся, что будут привлечены пациенты и с другими болезнями, - отметил Геркул.

У экзоскелета широкий круг применения. Его можно использовать для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями нижних конечностей, которые появились вследствие перенесённого инсульта, ДЦП, травматической болезни спинного мозга, рассеянного склероза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Роботизированный протез помогает человеку держать равновесие, ходить по ровным и наклонным поверхностям, садиться, вставать, преодолевать препятствия.

Благодаря непрерывному процессу тренировок, некоторые пациенты имеют шанс полностью или частично восстановить двигательную активность ног.

- Для тех людей, у кого двигательная функция ног утрачена, появляется возможность протезирования функции, т.е. в будущем они смогут с помощью таких протезов жить и самостоятельно передвигаться без инвалидной коляски, - поясняет доктор.

Пока после реабилитации пациенты возвращаются к прежнему способу передвижения, но если результаты исследования докажут свою эффективность, то появится возможность включить экзоскелет в социальные программы и обеспечивать инвалидов не колясками, а роботами.

- Пока экзоскелет – это инновация и в «Нефтянике» – экспериментальная модель. Как любая инновация, он имеет свои плюсы и свои минусы, - отмечает нейрохирург. - Но как метод, который позволяет поднять в вертикальное положение человека, роботы очень перспективны.

Доктор уверен, что роботы будут совершенствоваться и со временем пациенты смогут использовать их даже в быту.

Как подчеркнули в областном департаменте здравоохранения, МСЧ «Нефтяник» стала первым медицинским учреждением в УФО, которое внедряет метод механотерапии нижних конечностей с помощью системы ExoAtlet в качестве реабилитации спинальных больных.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Понос у ребенка без температуры: причины, что делать, чем лечить
В большинстве случаев причиной поносов у ребенка без температуры являются воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта - энтериты (воспалительные заболевания тонкой кишки) или колиты (воспалительные заболевания толстой кишки)
Если у мужчины растет живот, то это... климакс. Да, он тоже есть
Не только женщины с возрастом проходят через гормональные перестройки в организме, но и представители сильной половины человечества сталкиваются с аналогичными проблемами. Признаки и причины мужского климакса
Боли в мышцах: где искать причины и как лечить
Боли в мышцах, или миалгия, часто встречаются после непривычной физической нагрузки, тренировок, травм. По характеру они могут быть тянущими, спастическими, могут локализоваться в различных частях тела. Боли могут проявляться при прикосновении и при движе
Новости 24
Тюменская водолечебница пользуется у туристов небывалым спросом
Новогодний праздник творчества прошел для детей тюменского центра "Семья"
Как будут доставлять пенсии в январе 2019 года жителям Тюменской области
Стать Дедом Морозом: тюменцы могут пожертвовать на подарки с помощью онлайн-донатов
Тюменец спас из горящего дома трех малолетних детей
В Тобольском районе двое мужчин украли около 690 килограммов металлолома
В Тюменском районе безработный украл кур, чтобы купить алкоголя
На трассе Тюмень–Ханты-Мансийск под колеса автомобиля попал дорожный рабочий
Завершился трудовой семестр Межрегионального сельскохозяйственного студотряда «Северного Зауралья»
На трассе Тюмень – Нижняя Тавда улетела в кювет и перевернулась "Лада" с подростками
«Молодая Евразия» сплотила студентов из Тюмени и Казахстана
Тюменка попросила полицию защитить ее от собственного мужа
Сотрудники ГИБДД устроят гонки по ледовым трассам
Для зимнего городка на Цветном бульваре Тюмени потребовалось около 250 тонн льда
В Екатеринбурге вынесен приговор члену тюменской банды-убийц, служившему в ФСБ
Каток на набережной Тюмени стал комфортнее и красивее
В одном из автобусов Тобольска ездят сразу два Деда Мороза
В центре Тюмени возобновили строительство спорткомплекса "Олимпия"
Погода 21 декабря в Тюмени: солнечно и ветрено
Следователи СКР ищут взяточников в тюменской Службе судебных приставов
В Тюмени состоялась премьера семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи»
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Александр Моор: в новогодние праздники на особом контроле безопасность людей и система ЖКХ
В Тюмени будут чествовать школьников, победивших на Всероссийской олимпиаде
Насильник, надругавшийся над 8-летней девочкой в Ишиме, получил 22 года колонии
Экс-председатель Тюменского отделения общества глухих украла более 21 миллиона рублей
Значение истории в патриотическом воспитании тюменцы обсудят на форуме «Россия и Суворов»
У тюменской Битвы снеговиков будет свой талисман
В Ишиме покупатель, тестируя телефон, ушел с ним домой