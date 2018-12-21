Тюменские социальные организации оценили на качество

Впервые в 2018 году тюменские некоммерческие организации, работающие в сфере социальной поддержки населения, попали в число организаций, которые проходят независимую оценку качества. Об этом заявили члены общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, подводя итоги уходящего года.

Как заметила председатель общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Екатерина Фролова, организаций некоммерческого сектора в следующем периоде будет все больше и больше, поскольку независимо оценивается именно предоставляемая услуга.

- Это тот механизм, который позволяет нам в условиях разгосударствления социальной услуги удерживать ее качество и гарантировать населению качество этой услуги. В этом году произошел переломный момент, когда НКО впервые проходили независимую оценку. Все документы размещены на портале органов исполнительной власти и перечень организаций там есть, - прокомментировала она.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Тюменской области и рейтинг организаций социального обслуживания были утверждены на заседании общественного совета по независимой оценке качества, которое прошло 14 декабря. Независимая оценка качества условий оказания услуг была проведена в отношении 25 центров социального обслуживания населения в муниципальных образованиях Тюменской области и двух некоммерческих организаций, входящих в реестр поставщиков социальных услуг - Тюменская областная некоммерческая организация «Будущее начинается сейчас» и Тюменская городская общественная организация инвалидов по онкологическому заболеванию «Забота».

По словам Светланы Максимовой, председателя общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг, оценка проводилась на основании материалов, предоставленных ОАО «Эмпирика». Эта компания была определена оператором независимой оценки на конкурсной основе. Тем не менее, члены общественного совета участвовали как в организационно-подготовительных моментах, так и в полевом этапе. Оценка была также проведена общественным советом, как и обобщение результатов.

- Посещались все учреждения. Сразу же были зафиксированы замечания, на основании которых общественный совет принимал решения. В том числе были выработаны предложения по улучшению деятельности организаций социального обслуживания. В первом квартале 2019 будут разработаны планы по улучшению качества их деятельности, - сказала Светлана Максимова.

Из 27 организаций, которые приняли участие в независимой оценке, наивысший балл по 100-балльной системе набрали 18 организаций. Самый низкий балл был у организации из Сорокино – 93,6 баллов. При этом причины вполне объективные - бал был снижен в связи с тем, что в родном здании центра сейчас проходит капитальный ремонт и организации приходится работать в другом учреждении. Общий средний балл по организациям составил 99,4.

- В этом году организации совершили большой прорыв. Если сравнивать их со временем, когда проводилась первая оценка и последняя, то показатели значительно выросли. 100 баллов у 18 организаций – это очень высокая оценка. Произошло это потому, что все они старались улучшить то, чего им не хватило в прошлый раз, исходя из наших рекомендаций, - пояснила председатель совета по независимой оценке.

Кстати, как рассказала Светлана Максимова, общественный совет по проведению независимой оценки качества был сформирован в 2018 году общественной палатой Тюменской области. В него вошли семь человек – представители общественных организаций по различным направлениям. Тут и охрана детства, и профсоюзные работники, и некоммерческие организации, и волонтерское движение. Все семь человек – люди квалифицированные, достойные участвовать в независимой оценке. Сама же оценка проводилась по пяти утвержденным критериям: открытость и доступность информации, комфортность условий предоставления социальных услуг, доброжелательность и вежливость работников, удовлетворенность качеством условий оказания услуг, доступность услуг для инвалидов.

Вообще независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания появилась в связи с принятием федерального закона №442 «Об основах социального обслуживания граждан РФ». В марте 2018 года после внесения ряда изменений в части проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, были утверждены правила сбора и обобщения информации, показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг, единый порядок расчета показателей.

В 2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, продолжится. В ней примут участие 15 домов-интернатов, четыре социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, областной центр реабилитации инвалидов, областной геронтологический центр, областной центр социальной адаптации и ресоциализации и пять некоммерческих организаций, входящих в реестр поставщиков социальных услуг.