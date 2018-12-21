В Тюменской области гражданским активистам помогают общаться с властью

В Тюменской области социально ориентированные некоммерческие организации, которые уже на слуху звучат как СОНКО, развиваются довольно активно. На их счету множество социальных проектов, получение субсидий и президентских грантов для их реализации и новые далеко идущие планы. Без взаимодействия с органами власти тут не обойтись, но часто та и другая сторона говорят совершенно на разных языках. Неплохим переводчиком, посредником в этом деле им служат общественные советы при профильных департаментах.

ЗАДАЧА –СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПРОМИСС

Общественный совет при департаменте социального развития Тюменской области существует уже на протяжении шести лет, но с этого года он изменил формат работы. Как рассказала Екатерина Фролова, председатель совета, кроме 427 тысяч жителей региона, которые пользуются мерами соцподдержки, а это чуть менее трети населения области, «клиентами» департамента, а значит, и совета стали различные СОНКО.

- Наша задача – соблюсти социальный компромисс, хотя полностью все желания, конечно, удовлетворить невозможно. Мы обеспечиваем взаимодействие департамента и гражданского общества, являемся гарантом публичности, переводим с языка государственных служащих на язык социальных групп и НКО. Документально этот блок работы нельзя отразить, но от нас требуется большое внимание, чтобы постоянно осуществлять эту коммуникацию. И органы власти, и общественные организации нуждаются в том, чтобы их слышали, но они не всегда разговаривают на одном языке. В итоге нам приходится находить способы, чтобы эти две стороны, часто говорящие об одном и том же, слышали и понимали друг друга, - прокомментировала Екатерина Фролова на прошедшей вчера пресс-конференции по итогам работы совета.

Член общественного совета при департаменте соцразвития и председатель комиссии по поддержке СОНКО, развитию благотворительности и волонтерского движения Михаил Мельцер также отметил эффект взаимодействия совета с НКО.

- Я давно нахожусь в общественном секторе и представляю интересы СОНКО. Общественный совет – это, безусловно, инструмент, окошко, которое позволяет усиливать взаимодействие СОНКО, гражданских активистов с органами власти. Последние годы у нас в Тюменской области с этим все хорошо, - сказал он.

БОЛЬШЕ СИЛА - БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Прежде всего, Михаил Мельцер подчеркнул, что некоммерческие организации получают очень много мер поддержки и по линии региональной, и по линии федеральной власти. Но с другой стороны, на них свалилось и много ответственности.

- Сейчас некоммерческие организации нужны не только для того, чтобы люди, работающие в них, реализовывали собственные инициативы, проекты. Они нужны в том числе и государству, чтобы решать важные социальные задачи и делать этот процесс более быстрым и эффективным. Мы занимаемся тем, чтобы НКО могли стать полноценными партнерами для власти, - пояснил он.

В совет сегодня входят лидеры общественных организаций, сами являющиеся центром притяжения, информирования, продвижения. Они могут ответить на все вопросы языком самих СОНКО. И по мере развития общественный совет претендует на то, чтобы стать важной площадкой для получения СОНКО обратной связи и доступа к бюджетным средствам, но также и эффективного их использования и контроля полученного результата.

- За этот год прямую поддержку и помощь в организации мероприятий, событий от нас получило 23 проекта. У нас появилась, например, новая услуга – предоставление СОНКО оборудования от органов власти. В регионе достаточно много организаций обращалось к нам, чтобы узнать, что, где и как можно получить. И мы помогли. Так, получили поддержку проект «Фестиваль соседей», проект, связанный с инклюзией «Инклюзивный вебинар». Кстати, организация «Вдохновение», которая реализовывала его, получила грант на создание инклюзивного центра – системы семинаров, проектной работы и продвижения идей и проектов от людей с ограниченными возможностями здоровья. Было много волонтерских проектов, например, зоопроект «Доктор Айболит», который тоже получил президентский грант. Тут скажу в плюс департаменту социального развития – он очень активно выступает партнером, предоставляя заключения по проектам СОНКО, - привел примеры Михаил Мельцер.

А Екатерина Фролова уточнила, что говорить сейчас о каких-то конкретных примерах сложно, потому что эффект от их реализации будет виден не сегодня и не завтра, а через год, а то и полтора. Так, например, произойдет с проектом тюменского общества слепых. По словам председателя общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, общество слепых не так давно получило субсидию на оборудование, чтобы производить бумажную продукцию – полотенца, туалетную бумагу. Но они столкнулись с тем, что не могут организовать рынок сбыта. Общественный совет подключился в процесс и устроил им консультацию через специалистов «Опоры России».

- Это наша текущая работа, нам нужно видеть все поле деятельности широко – здесь СОНКО, здесь органы государственной власти, здесь другие структуры. Видя общую картину, мы сможем подтянуть существующие ресурсы в наших интересах и дать возможность коммуникации, - пояснила Екатерина Фролова.

НОВИНКА - ПРИЕМ ГРАЖДАН

Кстати, общественный совет взял на себя еще одну новую функцию. Каждый первый понедельник месяца, то есть раз в месяц, вместе с сотрудниками департамента члены совета принимают граждан. Необходимо это опять же для того, чтобы наладить диалог, услышать обратную связь. Каждый человек или организация могут прийти в этот момент в департамент социального развития и встретиться с представителем общественного совета, рассказать ему о своих замечаниях, жалобах.

- В этом году было четыре приемных дня. Обращений было мало, но, возможно, потому, что эта форма нашей работы недостаточно известна. Большинство обращений поступает от физических лиц, поскольку юридические нас итак знают и могут обратиться в любое время. Связаны они чаще всего с тем, что мы, граждане, мало знаем о своих правах и обязанностях и мало можем сказать о том, как регулируется сфера. Настоящих жалоб, связанных с работой структур, за четыре месяца не было. Как, впрочем, не поступало их и через другие каналы – через электронную почту, социальные сети, - рассказала Екатерина Фролова.

По ее словам, есть непонимание, есть человеческий фактор, когда один недостаточно четко сформулировал, а второй не понял. Есть также нежелание предоставлять какие-либо документы, хотя это регулируется законом.

Кроме взаимодействия с населением, общественный совет участвует в экспертных, координационных советах, межведомственных рабочих группах. В 2018 году только в одном профильном департаменте прошло порядка 15 мероприятий, которые потребовали участия представителей общественного совета. Через экспертизу совета прошло также восемь нормативно-правовых актов регионального уровня. В их рассмотрении и оценке принял участие каждый член совета, а их 15 человек. Они давали свое экспертное заключение, предварительно обозначив замечания по тексту документа. Помимо региональных документов, совет участвует в экспертизе федеральных законопроектов. В 2018 году они готовили свои предложения в федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

- Такая работа требует хорошего знания сферы и навыков чтения документов. Это не самый занимательный и веселый блок работы, но, наверное, самый важный. Мы постараемся, чтобы он не западал, - заверила председатель совета.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ

По информации общественного совета, Тюменская область занимает первое место в РФ по доле СОНКО в числе победителей от общего числа некоммерческих организаций и третье место в УрФО по объему полученных грантов – 123 миллиона рублей.