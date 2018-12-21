Тюменские студенты-аграрии попали в кадровый резерв, приняв участие в «Сельхозотряде»

Современный абитуриент, поступающий в вуз, должен помнить слова известной пословицы: «Где родился, там и пригодился». А «пригодиться» в Тюменской области можно, работая в одной из динамично развивающейся отрасли – например, в агропроме. Сегодня эта сфера переживает бум своего развития, но для дальнейшего развития ей нужно главное – специалисты.

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА К АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ

Для тех студентов, которые решили связать свою жизнь с сельским хозяйством, Государственный аграрный университет Северного Зауралья совместно с «Росмолодёжью» в 2018 году запустили масштабный «Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд «Северного Зауралья». Проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и получил грант в размере 1 млн рублей. Занимательно, что заслуженную победу вырвала команда Тюменской области, а не юга России, где работа в аграрном секторе – обычное дело.

Как мы все помним, студотряды существовали ещё во времена СССР, однако сегодня их специфика поменялась. Если раньше студенты трудились на строительных площадках, а сельскохозяйственных формирований студентов в отрядном формате было не более 10%. Так, в 2016 году в работе студенческих отрядов, организованных под эгидой «Росмолодёжи», приняло участие 2,8 тысяч студентов, из которых в сельском хозяйстве были заняты только 4-5%. Такое же соотношение сохранилось и в 2017 году.

ГЛАВНОЕ - КАДРЫ

Учитывая активное развитие агрокомплексов России, ситуацию нужно в корне менять: сегодня как никогда отрасли нужна «свежая кровь», то бишь молодые квалифицированные кадры.

По оценкам экспертов, российскому агропрому не хватает около 80 тысяч специалистов с высшим образованием. Поэтому перед «Сельхозотрядом» стоят важные задачи: популяризировать сельскохозяйственные профессии у молодёжи и укрепить мнение о том, что работа в АПК – это престиж, повышение профессионального мастерства и отличные возможности для самореализации.

В соответствии с целью государственной молодежной политики проект «Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд «Северного Зауралья» - один из механизмов по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи и его использованию в интересах инновационного развития страны.

Отрядовцев, которые наиболее ярко проявили свои профессиональные навыки и умения, представили в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области для зачисления в кадровый резерв. Более того, по окончании обучения рабочим специальностям в ГАУ Северного Зауралья, ребята смогут трудиться на таких высокотехнологичных современных предприятиях. Например, на таких, как ЗАО «Агрофирма Кримм» и ООО «ЗапСибХлебИсеть».

КОНКРЕТНО

Главные цели проекта «Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд «Северного Зауралья»:

- снижение дефицита высококвалифицированных специалистов в сфере АПК;

- помощь в трудоустройство обученных бойцов студенческого отряда на предприятиях АПК;

- обеспечение подбора кандидатов в управленческий кадровый резерв предприятий, органов управления в сфере АПК;

- выявление лучших студентов для трудоустройства на предприятия АПК;

- повышение престижа сельскохозяйственных профессий.

Также проект позволит вовлечь молодежь в социальную практику, предоставить потенциальные возможности для саморазвития и поддержать её устремления в научной, творческой и предпринимательской активности.