Новогодние вечеринки 2018-2019 в Тюмени: программа мероприятий, куда сходить

Если строгать «Оливье» под советское кино, а потом, в 3 утра (а то и позже!) мыть горы посуды – не ваш стиль, отправляйтесь туда, где салат за вас нарежут профи, да и посуду помоют. Тюменские рестораны и ночные клубы в предстоящую новогоднюю ночь готовы порадовать своих гостей самыми разными программами! Выбирайте!

В масках

Новогодняя ночь в караоке-клубе «Шаляпин» так и будет называться – The Mask. Каждый гость получит маску, да не простую, а волшебную – уверяют организаторы вечеринки. Оказаться в эпицентре новогоднего веселья, наполненного искрометным юмором, жаркими танцами, оригинальными творческими номерами и фейерверком позитивных эмоций будет стоить от 5000 рублей за персону.

В Турции

«АТРиШОК» приглашает тюменцев отпраздновать Новый год в стиле совершенно расслабленном и отпускном – поиграть в отпуск в Турции! Конечно же, вечеринка будет по системе «Аll inclusive»: праздничный ужин, анимация у импровизированного бассейна, отельные соревнования, жаркие танцы, допинг от барменов, артисты, харизматичный ведущий и балдеж до самого утра. Скататься на море без чемоданов нам предлагают за каких-то 4 500 рублей, что с нынешним курсом валют, согласитесь, вполне себе «горящий тур»!

На карнавале

Кафе Brasserie обещает аромат еловых веток, мандаринов и шоколада, вкус игристого и, конечно же, долгожданные подарки! В новогоднюю ночь здесь будет настоящий карнавал, где не будет имен и лиц - лишь образы. Ну и программа развлекательная, с артистами, танцами и песнями, конечно же, тоже будет. Новогодняя ночь будет стоить 6 500 рублей за одного гостя.

В «Останкино»

Ресторан «Маска» решил исполнить мечту тех тюменцев, кто годами торчал у телевизора в новогоднюю ночь и мечтал взглянуть, что творится по другую сторону голубого экрана. В новогоднюю ночь гости ресторана отправяется в Останкино на прямой эфир - пообщаются с самым обаятельным ведущим вечернего шоу, поищут себе пару вместе с известными свахами, отправятся в неизведанную страну и покажут танцевальный мастер-класс Мигелю. Новогодняя ночь в ресторане «Маска» стоит 10 000 рублей.

На охоте

Новогоднюю вечеринку по мотивам мегапопулярного фильма «Особенности национальной охоты» готовят в ресторане «Максимыч». «Забивают стрелку» с гостями вечеринки в лесу рядом с угодьями и сулят такие мероприятия как ловля удачи за хвост, охота на счастье, стрельба по тарелочкам с фирменными блюдами от шеф-повара, установка капканов на финансовое благополучие, травля охотничьих баек за большим столом, ломящимся от угощений, баня, шутки, песни под баян, знакомство с местными доярками. Стоимость билета на новогоднюю «охоту» - 10 000 рублей.

В стиле Disco

UDacha ecopark предлагает в новогоднюю ночь устроить пляски до упаду в компании самых отвязных и зажигательных DJ и MC. Среди прочего в программе подарки всем, кто придёт наряженным в стиле disko! А что, будет клево – клеши, бешеная прическа и странноватый макияж – особенно колоритно вы будете смотреться на танцполе и в фотозоне. Пока взрослые зажигают, детей займут аниматоры – разработала специальная программа для Начало вечеринки в 21:00, цена вопроса – 7 500 рублей.

В Париже

В семейном кафе «Франсуа» Новый год будут встречать, конечно же, в парижском стиле. Гостям готовят отличную развлекательную программу и сюрпризы от шефа, Полины Гавва.И не оставляйте детей у бабушки – их тоже развлекут! Начало вечеринки 31 декабря в 21:00.

В замке

Провести новогоднюю ночь в замке приглашает Green House. Празднование будет в двух залах, обещают новый формат меню - Free Flow. Концепция Free Flow даст гостям возможность самим определиться с едой, выбрать стол, свободно перемещаться в рамках мероприятия - все, чтобы почувствовать себя комфортно. Эксклюзивные гости вечера - Show Project ELECTRIC LIGHT; также будет интерактив от битбоксера Сергея Черня, новогодняя фотосессия, программа для детей и Дед Мороз конечно. Цена билета на новогоднюю вечеринку - от 6 000 рублей.

На «Оскаре»

PECADO BAR нынче проводит Новый год в стиле ОСКАР. Среди гостей будет проведен конкурс в номинации «Грешник года», победитель которой отправится в отпуск в жаркую страну! Весь вечер на танцполе будет не менее курортная жара – танцы под треки от лучших ди-джеев бара будут греметь до самого утра. О стоимости билетов и их наличии уточняйте в баре.

На ХРЮ-вечеринке

Та еще вечеринка будет в новогоднюю ночь в ночном клубе «Мираж». Напомним, это проект-долгожитель, этакий танцевальный тюменский мастодонт, клуб, танцпол которого вмещает более 900 человек единовременно! Чувствуется, в Новый год, на вечеринке «Хрюnight» здесь тоже будет полно народу! В программе, которая начнется в 22:00, будет шоу-программа с обнажениями, шутками, танцами и номерами от артистов, атакже специальное новогоднее меню. Цена билета – 2 900 рублей. Вход после часу ночи – 1 000 рублей.

С The Ёlka

В новогоднюю ночь в баре-ресторане «Мохито» гости, по обещаниям организаторов, будут трешовать вместе с топовыми ведущими города: «The Ёlka» - новогодний рейв, который станет достойным вариантом для встречи 2019-го. В программе новогодней вечеринки творческие поздравления от лучших представителей event-индустрии, подарки и сюрпризы от «Мохито», взрывная музыка от резидентов бара до самого утра. Билет на новогоднюю ночь стоит от 3500 рублей.

В золоте

Новый год 2019 в «Максимилианс» отметят настоящей золотой феерией: с ярким шоу, сюрпризами и подарками для всех гостей. Генеральный партнер праздника, - ювелирная сеть 585*Золотой, - подарит каждому гостю гарантированный ювелирный подарок, а среди всех гостей новогодней ночи будет разыгран сертификат на покупку ювелирных изделий на сумму 20 000 рублей. Старт золотой вечеринки в 21:00, цена билета - 5600 рублей.

О наличие свободных столиков и входных билетах на вечеринки уточняйте в выбранных клубах и ресторанах. Возрастное ограничение – 18+, если не указано наличие специальной развлекательной программы для детей.