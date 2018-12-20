Покататься на лыжах в 2018-2019 в Тюмени: где можно покататься бесплатно, где дешевле аренда, а где красивее природа

Снега к календарной зиме нынче выпало достаточно, и это, бесспорно радует (вспомните начало прошлой зимы – земля лежала не укрытая, и никаких тебе покатушек!). посему в большинстве парков, на базах отдыха и на лыжных базах уже с конца ноября открыты лыжные трассы и работает прокат инвентаря. Где и почем? Расскажем в нашем обзоре!

Со своими лыжами бесплатно покататься можно в наших любимых парках Затюменский и Гилевская роща. Здесь есть лыжные маршруты на 5 и 3 километра соответственно. Они хорошо освещены, а природа – ммм. Радует – сосны, свежий незакопченный снежок, свежий воздух – приятная кардиотренировка обеспечена.

Покататься здесь можно совершенно бесплатно, если есть свое оборудование. Что касается проката, в Затюменском вы можете обратиться на лыжную базу «Нефтемаш» (около 150 рублей за комплект в час), на базу «Спортмода» (от 80 рублей за комплект лыж и палок) или в прокат Центра зимних видов спорта ТюмГУ (здесь прокат будет стоить в районе 150 рублей за взрослый и сотни за детский).

А в Гилевке работает прокат ДЮСШОР №2. Комплект лыжи плюс ботинки плюс палки обойдется вам примерно в 140 рублей за час катания.

Также ДЮСШОР №2 выдает в прокат инвентарь на другой своей точке – в районе ТЭЦ-2, здесь накатана лыжня длиной примерно в три километра по живописному сосновому бору.

Совсем рядом, в паре минут езды, вас ждет прокат базы отдыха «Пруд Лесной». Взять на прокат оборудование для катания здесь будет стоить от 100 рублей в час (цена одинаковая и на детские, и на взрослые лыжи). Трассы на базе две: малая, по территории пруда (ее длина составляет около 2 км) и большая, с заходом в лес (ее длина гораздо солиднее - около 5 км.).

На базе отдыха «Боровое» традиционно две трассы: на километр и два. На базе также есть освещение, а значит кататься можно и в темное время суток. На трассах есть горочки (они безопасные, но даже с такими кататься веселее!). А вокруг статные красавицы сосны – очень приятно! Прокат комплекта будет стоить от 130 рублей за час для взрослых и от сотни для детей.

Есть лыжня и на базе отдыха «Верхний бор». Она весело петляет промеж прочих зимних развлечений и забав, так что не стесняйтесь соблазниться еще и на горки или коньки! Лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки) будет стоить 150 рублей в час.

В районе села Луговое расположена лыжная база «Динамо». Здесь прокат оборудования стоит от 100 рублей.

Катание по роскошному сосновому богу предлагают в пригороде Тюмени, в санатории-профилактории «Хвойный». Протяженность трассы составляет около 2,5 километров. Погонять меж сосен по скрипучему снежку будет стоить 7 100 рублей. Но не напрягайтесь так сразу – в стоимость входит прокат оборудования сразу для 15 лыжников.

А вот в «Ласточке» (это санаторий совсем рядышком, в паре километров) прокат лыж стоит от 80 рублей в час.

Взять напрокат лыжи можно и в яхт-клубе «Рубин». Здесь также великолепные пейзажи, множество других зимних забав и вполне приемленые цены не прокат.

Продолжаем изучать направление Ялутороского тракта. Покататься на лыжах в этой стороне можно и в физрультурно-оздоровительном центре «Юность», что в районе поселка Винзили. Прокат комплекта здесь стоит от 100 рублей. Трасса длиной 2 км. проходит по сосновому бору, местами сделаны подъемы для более увлекательного катания.

«Жемчужина Сибири», готова порадовать тюменцев качественными трассами и весьма божескими ценами на прокат оборудования. Согласно прайсу, опубликованному на сайте Центра зимних видов спорта, прокат взрослых деревянных лыж здесь стоит от 35 рублей в час, а пластиковых – от 130 рублей. Ботинки – от 60 рублей и палки от сорока рублей в час. Детские лыжи на прокат обойдутся в 60 рублей в час, а малышовый набор для игры в хоккей – 50 рублей.

В Центре спорта и отдыха «Воронинские горки» прокат взрослых горных лыж будет стоит от 150 рублей, горнолыжных ботинок – от 150 рублей, сноуброрда – также от 150 рублей (все цены – при прокате за 30 минут). Подъемник для взрослого стоит от 150 рублей (абонемент на полчаса) до 1000 рублей (на целый день). Детские цены легко прикинуть, если разделить взрослые пополам (почти всегда угадаете!).