2018-12-19T15:40:03+03:00
Общество

«Снежный десант» в Тюмени дарит тепло горожанам

Студенты-волонтеры присоединились к всероссийской добровольческой акции
Мария ШЕСТАКОВА
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«Снежный десант»: студенты-волонтеры дарят тепло тюменцам. Фото пресс-службы Тюменского областного студенческого отряда«Снежный десант»: студенты-волонтеры дарят тепло тюменцам. Фото пресс-службы Тюменского областного студенческого отряда
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Тюменские студенты-волонтеры присоединились к Всероссийской молодежной добровольческой акции «Снежный десант». В регионе сформированы сборные отряды «Красная звезда», «Тюменский соболь» и «Сердце Данко».

- В настоящее время еще идет набор в отряд Тюменского индустриального университета, - рассказала куратор акции в Тюменской области, специалист Тюменского регионального отделения МООО «РСО» Анастасия Досхоева.

А пока в Тюмени проходит городской этап - «Преддесант». Ребята проводят самые разные мероприятия в школах и посещают ветеранов, сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда. Так, около пятидесяти студентов из Тюменского областного студенческого отряда, среди которых студенты Тюменского индустриального университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского государственного университета и Тюменского государственного медицинского университета в минувшие выходные побывали в школе №22 и госпитале для ветеранов войн. 20 декабря волонтеры отправятся в Борковский детский дом, где проведут уличные гулянья и возведут горки из снега.

Задорный день в школе

С младшими школьниками бойцы «Снежного десанта» делали на мастер-классах новогодние открытки и лепили из солёного теста, а после занятий отправились играть на свежем воздухе. Для старшеклассников волонтеры устроили профориентационные уроки и круглый стол на тему «Здоровый образ жизни». Также десантники помогли в уборке снега во дворе школы и расчистке катка. Вечером они выступили с концертом.

Для бойца отряда «Тюменский соболь», студентки ТИУ Анастасии Ригер это первый опыт в «десантной деятельности». Перед тем как отправиться к школьникам ей, как члену отряда волонтеров, выдали куртку-«десантку» и шапку, шарфик и тёплые варежки с символикой «Снежного десанта».

Настя приняла была одним из организаторов «весёлых стартов» для первого класса и участником концертной программы.

- До этого момента я не работала с таким большим количеством малышей. Да, были дети, которые слушались не сразу, но также и те, кто смотрел на нас, ребят в «десантках», с восторгом. Втроём с другими бойцами отряда мы решили устроить перетягивание каната против всех детей. Они нас выиграли три раза! – поделилась впечатлениями Настя. - Мне очень понравилась командная работа, игры с детьми. Здорово понимать, что ты и большое количество людей — одно целое. А ещё приятно видеть горящие глаза ребят и бойцов «Снежного десанта». Этот день я буду вспоминать с улыбкой и теплотой, а также жду, когда мы поедем в «полноценный» десант.

После мастер-классов и чистки катка ребята показали младшим школьникам часовой концерт. По словам бойца отряда «Красная звезда», студента ТюмГМУ Юсуфа Арслангереева, первоклашки готовы были выпрыгнуть со своих мест, так им было интересно.

- У малышей разгорелись глаза, им было всё в новинку, всё интересно. Концертную программу мы завершили небольшим флешмобом, - добавил Юсуф Арслангереев. – Все волонтеры работали сплочённо, каждый чем-то друг другу помогал.

Теплый вечер у ветеранов

После работы в школе добровольцы отправились в госпиталь ветеранов.

- Мы исполнили песни советского времени, ветераны были рады и очень благодарили нас, - рассказал комиссар отряда «Сердце Данко», студент ТюмГМУ Артур Павлов. Он отметил, что «десантники» с большим энтузиазмом и огоньком выступали перед пожилыми людьми. Каждый исполнял свой номер с блеском в глазах.

По мнению бойца отряда «Красная звезда», студента ГАУСЗ Алексея Шеметова, «Преддесант» - это нужный опыт.

- Хорошо, что у нас была возможность поработать с детьми, попробовать свои силы. Теперь мы знаем свои слабые стороны, а значит, будем работать над ошибками. Спасибо ребятам, учителям в школе, что приняли нас и провели с нами этот прекрасный день, - поделился Алексей.

В конце января начнётся основной этап акции «Снежный десант РСО» на территории Тюменской области. Отряды отправятся на неделю в сёла Тобольского и Ишимского районов. Они будут помогать пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны, чистить от снега памятники погибшим воинам, проводить тематические лекции по здоровому образу жизни, заниматься профориентацией школьников, организовывать спортивные состязания с молодёжью и творческие концерты для местного населения.

СПРАВКА:

Движение студенческих отрядов «Снежный десант» - это комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи, создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность населения и формирование ценностей здорового образа жизни.

Зародилось движение в Алтайском крае в 1969 году. И с тех пор проходит ежегодно. Движение даже вошло в историю региона как важное государственное и общественное явление, не имеющее аналогов в России. С 2000-х аналогичные акции стали проводить другие регионы страны. В 2016 году акция приобрела статус всероссийской. В 2018 году она проходит в 38 регионах страны. Её участниками стали более 3000 добровольцев. В Тюменской области «Снежный десант» проходит с 2014 года.

Напомним, волонтерское движение в Тюменской области координирует Региональный ресурсный центр добровольчества.

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