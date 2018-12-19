Доказано: рак печени и описторхоз связаны

В одной из популярных групп в социальной сети «Вконтакте» города Тобольска появилось предупреждение для любителей речной рыбы. Дело в том, что неправильно приготовленный продукт может грозить описторхозом и даже раком печени.

Вопрос становится особенно актуальным в преддверии новогодних каникул, на которых заядлые рыбаки, наверняка, захотят посвятить время подледной ловле. Редакция «Комсомольской правды - Тюмень» разбиралась в вопросе и подготовила рекомендации по готовке блюд из рыбы.

Опасность реальна

Медики уверены – риск заразиться описторхами, которые могут вызвать проблемы со здоровьем вплоть до рака печени, высок.

В Тюменской области люди страдают от этого недуга в 7 раз чаще, чем в среднем по стране – только в прошлом году был выявлен 1 341 новый случай заболевания (7% от общего количества по стране - 18 775). Более того, специалисты тюменского Роспотребнадзора называют наш регион напряженным очагом по описторхозу. Неблагополучны с этой точки зрения и ХМАО, ЯНАО, а также Курганская область.

Вместе с этим отмечается, что тюменцы чаще страдают от разных болезней печени, и от рака печени, в частности. За 2017 год в целом по стране врачи выявляли 5,8 случаев рака печени на 100 000 населения. В Тюменской области показатель за этот год составляет 5 случаев на 100 000 человек. В Тобольске он выше - 6,83, а в Тобольском районе и того больше – 18,9 (в три раза выше, чем в регионе в целом). Связаны ли описторхоз и рак печени? Оказывается, связь между ними доказана.

Краевая патология

Медики называют рак печени - нашей краевой патологией. Объясняется это тем, что мы живем в районе Обь-Иртышского бассейна, жители которого часто страдают от описторхоза.

- Казалось бы, проблема не такая актуальная, так как с описторхозом можно прожить очень долго, - цитирует врача-онколога МКМЦ «Медицинский город» Антона Александровича Налетова специализированный медицинский портал Недугамнет.ru. - В то же время описторхоз может привести к раку печени. Это одна из причин, которая сейчас широко изучается. Можно с уверенностью говорить о том, что зависимость описторхоза и рака печени прослеживается очень четко.

Как рассказывают эксперты, существует два вида рака. Один возникает прямо в печени, другой зарождается в желчевыводящих протоках. Именно второй вид в большей степени может быть вызван паразитами, которые обитают в желчных протоках. Они разрушают слой клеток, меняют его структуру, поэтому здесь раковая опухоль может начать расти вдоль стенок.

В Департаменте здравоохранения Тюменской области отмечают, что не существует единой причины заболевания раком. Однако соглашаются: описторхи могут стать причиной развития холецистита, абсцесса печени, цирроза печени и, в том числе, рака печени, и это доказано:

- Ежедневно тысячи людей по всему миру узнают о своем новом и опасном враге – онкологическом заболевании. По статистическим данным, до 2020 года стоит ожидать увеличения числа онкобольных в 2 раза – с 10 млн. до 20 млн. По всему миру группы ученых предпринимают множественные попытки изучить загадку возникновения онкологических заболеваний и, нужно признать, благодаря их трудолюбию прогресс в изучении этой проблемы достиг неимоверных высот. К примеру, в 2005 году Комиссия по канцерогенным веществам при Минздраве России (ныне - Комиссия по канцерогенным факторам при Роспотребнадзоре), включила гельминтов – червей паразитов, вызывающих описторхоз, в «Перечень веществ, продуктов, производственных процессов и бытовых факторов, канцерогенных для человека». Доказано, что именно описторхи могут стать причиной развития холецистита, абсцесса печени, цирроза печени и, в том числе, рака печени.

Как уберечься?

Человек может заразиться при употреблении в пищу рыбы семейства карповых. К ним относятся язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и другие. Для того чтобы сберечь себя и своих близких от паразитов, способных вызывать осложнения вплоть до рака печени, Роспотребнадзором разработаны специальные рекомендации.

1. Жарить рыбу и рыбные котлеты нужно мелкими кусками в течение 15-20 минут.

2. Варить не менее 20 минут с момента закипания воды, рыбные пельмени – не менее 5 минут с момента закипания.

3. Солить рыбу необходимо с применением смешанного крепкого и среднего посола (плотность тузлука с первого дня посола 1,20 при температуре +1… +2 градуса Цельсия) при достижении массовой доли соли в мясе рыбы 14%.

4. Вялить рыбу нужно 3 недели с предварительным трехсуточным посолом (кроме язя, эту рыбу нельзя вялить в домашних условиях).

5. Нельзя пробовать сырой рыбный фарш, а также рыбу во время готовки.

6. Разделочные доски и ножи после работы с рыбой нужно обязательно вымыть с мылом и ошпарить кипятком.

Особого внимания требует язь. Помните, что в домашних условиях вообще нельзя вялить эту рыбу и коптить ее холодным методом!

Альтернативным способом обеззараживания рыбы может стать использование микроволновки. Специалисты Института паразитологии РАН обнаружили, что паразиты при готовке в СВЧ-печи гибнут быстрее. Главное, нужно следить за тем, чтобы блюдо было полностью приготовлено, и соблюдать рекомендации по времени готовки.

Следование простейшим правилам поможет избежать опасных рисков. Правильно готовьте рыбу и будьте здоровы!