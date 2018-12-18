Тюменские добровольцы по-новаторски работают с пожилыми, страдающими деменцией

Новаторский метод по предупреждению и замедлению потери памяти у пожилых, страдающих деменцией, применили «Серебряные добровольцы». Волонтеры пенсионного возраста провели занятие по изготовлению фотоколлажей. Они на общественных началах занимались с подопечными Сервисного бюро для людей с деменцией, функционирующего на базе Областного геронтологического центра. Встреча прошла в рамках проекта «Ретротерапия с элементами реминисценции»

Уже доказано, что фотографии из семейных альбомов помогают тренировать когнитивные способности, вызывают положительные эмоции. Занятие получилось полезным, как для тех, кто составлял коллаж впервые, так и для тех, кто уже хорошо освоил эту технологию.

Благодаря подобной совместной работе каждый участник невольно погрузился в поток своих воспоминаний, пытаясь припомнить хронологию событий, место, время и имена людей на фотоснимке.

По мнению психологов Областного геронтологического центра, подобный терапевтический процесс запускает механизм воспоминаний и, тем самым, тренирует когнитивную сферу участников проекта. Кроме того, фотографии являются «пусковыми кнопками» процесса реминисценции и позволяют улучшить результаты в целом.

- Занятия вызвали у меня огромный интерес. Разглядывая фотографии, я действительно вспоминала милые сердцу моменты моей жизни - делится впечатлениями участница проекта 88-летняя Мария Петровна.

На следующем занятии пожилые тюменцы применят еще одну практику - музыкальную терапию. Данная методика поможет вызвать положительные эмоции, воспоминания и ассоциации.

В арсенале «серебряных» добровольцев есть еще одна новаторская форма ретро-терапии - применение кинематографической, литературной, историко-философской реминисценции. Технология позволяет на основе старых фильмов и классической литературы предупреждать и замедлять прогрессирование мыслительных расстройств, заметно улучшает психофизическое состояние и избавляет от негативных эмоциональных переживаний.

Кроме того, для замедления развития деменции с подопечными в Центре стали применять сенсорные панели. Мягкие, жесткие и сложно технические панели тренируют память и воображение, развивают мелкую моторику рук.

Панели делают сами волонтеры, используя мягкие или жесткие материалы со швейной фурнитурой, с использованием сенсорных мешочков, либо различных механических устройств - выключателей, замков с ключиками, защелками и задвижками, лоскутками ткани, картинками с цифрами или животными.

Эта методика была также представлена американскому иллюзионисту Кевину Спенсеру, который встречался с волонтерами, чтобы показать свои «лечебные» фокусы и представить авторский инклюзивный проект.

В Областной Штаб-квартире «серебряных» добровольцев артист делился с пожилыми активистами советами и рассказал, как реально помогать инвалидам жить в социуме наравне со здоровыми. В свою очередь «серебряные» добровольцы представили наработки по замедлению развития деменции и даже провели мастер-класс с мягкими и сложно техническими сенсорными панелями.

- Этот увлекательный проект дал возможность нам, активистам Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев, направить свои нерастраченные силы на социально-полезное дело, получить массу позитивных эмоций. А новые знания мы сможем применить и в профилактике собственных возрастных изменений в когнитивной сфере, - рассказала 59-летний волонтер Вера Аркадьевна.

- Многим пожилым людям важны не столько занятия, сколько само общение. Мы, активные пенсионеры, вместе с квалифицированными специалистами помогаем своим сверстникам справиться с одиночеством и улучшить настроение, ведь хорошее самочувствие – залог выздоровления, - считает 57-летняя участница Штаб-квартиры «серебряных» добровольцев» Вера Петровна.

Поэтому активисты 55+ вместе с подопечными Сервисного бюро организовывали чаепития, творческие мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, проводили совместное время за просмотром фильмов, чтением художественной литературы и логическими играми, направленными на развитие памяти и мышления.

Не без помощи волонтеров с опытом в Центре дневного пребывания зародилась добрая традиция отмечать День именинника и поздравлять пожилых людей концертной программой и символическими подарками.

Управляющий директор Благотворительного фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова отметила, что в Тюмени порядка шестидесяти волонтеров были задействованы в самых разных направлениях работы с больными деменцией. Для профилактики недуга за каждым «серебряным» добровольцев закреплялось какое-то свое направление. Прежде чем отправиться к подопечным они проходили специальную подготовку у психологов, медиков или наставников.

«Серебряные» добровольцы также проводили встречи с горожанами, где рассказывали об этом возрастном недуге, его профилактике, раннем выявлении и адаптации жизненного пространства больных, распространяли информационные буклеты и памятки.

В течение года проходили консультации с родственниками больных. Для них действовала группа поддержки и самопомощи «Надежда». Два раза в месяц в Областном геронтологическом центре родственники собирались, чтобы обменяться опытом и особенностями ухода. Специалисты рассказывали им, как сохранить свое эмоциональное состояние, показывали упражнения на расслабление и снятие негативных эмоций при больших нагрузках.

Напомним, социальный проект является победителем всероссийского конкурса «Активное поколение» в Тюменской и Курганской областях. Организатор конкурса - Благотворительный фонд развития города Тюмени при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко».