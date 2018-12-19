Тюменцы голодать не будут: в регионе растет производство сельхозпродукции

Несмотря на сложные климатические условия уходящего года, тюменские сельхозтоваропроизводители сделали все от них возможное и все необходимое для качественной работы. Им не только удалось справиться с весенне-посевной кампанией, но и осенней уборкой урожая. Несомненно, сохранились высокие результаты и у животноводов, птицеводов, рыбоводов Тюменской области.

Весенне-посевная кампания 2018 года существенно отличалась от предыдущих лет. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» рассказал заместитель губернатора - директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов. По его словам, подобные климатические условия, когда отрицательные температуры на почве наблюдались вплоть до июня, были отмечены в последний раз только в 60-х годах прошлого столетия. Усугубляло положение и большое количество осадков. Но все тюменские аграрии справились и смогли добиться приличных результатов, благодаря качественной подготовке. В этом году, несмотря на все трудности, урожайность зерновых и зернобобовых культур составила больше 21 ц/га и область сохранила лидерские позиции в Уральском федеральном округе.

- Это и готовность техники, и подготовка семян, и запасы минеральных удобрений. Современная техника позволяла работать в двухсменном и круглосуточном режиме. Имелись возможности для введения дополнительных посевных агрегатов. Наши аграрии в сложнейших природно-климатических условиях собрали 1,4 миллиона тонн зерновых и зерново-бобовых культур, что соответствует средним показателям последних пяти лет, - отметил работу сельхозтоваропроизводителей Владимир Чейметов.

Значительную роль сыграло и использование сортов сельхозкультур с коротким периодом вегетации, которые подходят для выращивания в Тюменской области. На сегодняшний день доля высева раннеспелых сортов составляет свыше 60%.

В зимовку 2018-2019 годов заготовлены в полном объеме грубые корма. Заготовлено 144,1 тысячи тонн или 107% от потребности сена, сенажа - 745,7 тысяч тонн или 105% от потребности, силоса - 323,6 тысяч тонн или 111% от потребности. В полной потребности засыпан семенной фонд под урожай 2019 года для собственных нужд, а также семеноводческими хозяйствами засыпано - 66 тысяч тонн для реализации.

Увеличилось и производство овощей открытого грунта - за последние пять лет в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах рост составил 27%. В текущем году урожайность таких овощей - 448 ц/га, что позволяет Тюменской области находится на первом месте в Российской Федерации. Эффективно функционирует отрасль картофелеводства. По урожайности картофеля область - лидер на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В молочном животноводстве, которое стало визитной карточкой региона, предприятия произвели более 272 тысяч тонн молока (за 10 месяцев). Общее поголовье тюменских мегаферм почти 56 тысяч голов коров, прирост составил 3,1%. По статистике департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, лидерами по поголовью молочных коров стали — Тюменский, Голышмановский и Исетский районы. При этом Тюменский район также является лидером по производству молока - почти 40 тысяч тонн за 10 месяцев 2018 года. На втором месте — Заводоуковский городской округ, третье место у Голышмановского района.

- Прирост производства молока в Голышмановском районе всего за год увеличился почти на 70%. Таких результатов удалось добиться благодаря введению в строй современного молочного комплекса ООО «Тюменские молочные фермы». Открытие крупнейшего в Сибири молочного комплекса состоялось в декабре 2017 года. Всего за год дойное стадо уже превысило 3,5 тысячи голов при плановом показателе 4600 голов. Сегодня крупнейшая в Сибири молочная ферма производит 110 тонн молока в сутки, - сообщил Владимир Чейметов и добавил, что в компании планируют достичь проектного показателя 120 тонн до конца текущего года.

По показателям 10 месяцев 2018 года Тюменская область произвела почти 82 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе и свыше 1197 миллионов штук яиц.

В целом, по области в хозяйствах всех категорий увеличилось по отношению к соответствующей дате прошлого года производство молока на 10,8%, производство скота и птицы на убой в живом весе - на 3,7%. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях за третий квартал 2018 год увеличилась к уровню прошлого года на 9,1%.

Кратно увеличили за год объемы производства товарной рыбы и тюменские рыбоводы. За девять месяцев текущего года этот показатель составил почти 2,5 тысячи тонн. В предыдущем году за аналогичный период специалисты вырастили чуть более 1,3 тысячи тонн рыбы. Преобладающий объем дало пастбищное (озерное) рыбоводство, которое получило в области активное развитие. При использовании водоемов было выращено в текущем году более двух тысяч тонн рыбы. Всего в долгосрочное пользование жителям предоставлено 186 рыбоводных участков общей площадью почти 63 тысячи гектаров. Их освоением занимается 78 хозяйств.

Тюменцы выращивают карпа, пелядь, щуку, рыбу карповую. Первых двух видов в области было произведено более чем по 700 тонн каждого, щуки же - 334 тонны, рыбы карповой - 293 тонны. Кроме того, в области идет производство судака, осетра, бестера, стерляди, толстолобика.

В 2018 году в озера Тюменской области было зарыблено порядка 137 миллионов штук личинок (молоди) сиговых, карповых и других видов рыб, что также больше уровня прошлого года на 25 миллионов штук.