Тюменские аграрии вкладываются в развитие

В Тюменской области активно развивается аграрная отрасль. Здесь не только появление новых предприятий, но и модернизация уже действующих. Только в птицеводческой отрасли сельхозтоваропроизводители совершили мощный рывок по расширению производства. Увеличивают свои мощности и зерновые, и овощеводческие хозяйства, и мясомолочные фермы.

Так, в селе Плеханово Ярковского района Тюменской области ведется строительство молочно-товарной фермы на 1800 коров. По словам заместителя губернатора - директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова, проект принадлежит компании ООО «Агрофирма «Междуречье» и предполагает приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, оборудования и сельскохозяйственной техники.

- После выхода на полную мощность планируется увеличение объемов производства молока на 13,5 тысяч тонн в год, мяса крупного рогатого скота на 260 тонн в год. Должно быть создано 59 новых рабочих мест, - отметил директор департамента.

Проект в селе Упорово Тюменской области связан с растениеводством. Завод по переработке картофеля на 30 тысяч тонн там реализует ООО «Агрофирма «КриММ». Проект предусматривает производство нескольких видов картофеля - бланшированный и пастеризованный картофель в вакуумной упаковке, картофель «Fresh Gut» в атмосферной упаковке. Завод планируют запустить в 2019 году и к тому моменту там дополнительно построят хранилище на 16 тысяч тонн. Аграрии рассчитывают, что после запуска проекта Тюменская область сможет выйти на экспорт с сельскохозяйственной продукцией предприятия и увеличит площади под посадку картофеля, чтобы упрочить позиции по его валовому сбору в России.

Впрочем, и сейчас по урожайности картофеля область - лидер на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, а «КРиММ» является одним из ведущих предприятий в России по семенному картофелю. Реализация семенного картофеля составляет свыше 11 тысяч тонн, в том числе за пределы РФ - 1500 тонн.

Крупный инвестпроект по строительству молочно-товарного комплекса реализуется в селе Петелино. Там уже работают новые цеха и корпусы, где содержатся животные. Поголовье крупного рогатого скота превышает 1200 голов, фуражное стадо — 770. Комплекс откроется уже в начале 2019 года. А после выхода на полную мощность поголовье увеличится до 3000 голов, фуражное стадо удвоится, объемы выпуска готовой продукции вырастут в четыре раза. Кроме того, в Петелино запустят собственную линию глубокой переработки молока.

Модернизацию производства ведут сразу все птицефабрики в Тюменской области. До 2019 год будет реализован проект по модернизации птицефабрики «Боровская». Сегодня там строят птичники, затем, по планам, приступят к строительству яйцесортировочно-логистического центра с объемом сортировки яйца до 3,5 миллиона штук в сутки.

Другая тюменская птицефабрика АО «Тюменский бройлер», которая принадлежит Группе «ПРОДО», в октябре 2018 года открыла три новых птичника. Но это лишь первый этап реализации масштабной инвестиционной программы.

- Остальные корпуса по откорму планируется сдать в 2019 году. К 2021 году тюменская птицефабрика Группы «ПРОДО» построит шесть новых птичников, реконструирует еще шесть из уже существующих корпусов. Таким образом, объем производства мяса птицы вырастет на 20%. Кроме того, будет проведена модернизация инкубатора, который планируется оснастить самым современным оборудованием, и убойно-перерабатывающего комплекса. Предполагается также строительство нового цеха по утилизации отходов, - пояснил Владимир Чейметов.

На птицефабрике «Пышминская» до 2021 года по проекту модернизации запланировано ввести в эксплуатацию цех термической обработки кормов, построить новые птичники и зерносушильный комплекс. Последний позволит покрывать потребности птицефабрики в сушке зерна в период уборочных работ и создать условия для качественного хранения зерна, используемого на корм птице.

Кроме того, на прединвестиционной стадии находится проект по строительству комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год от ООО «Руском». По словам Владимира Чейметова, между Правительством Тюменской области и ООО «Руском» подписано соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта. Проект рассчитан до 2020 года и предполагает создание 480 новых рабочих мест.

Как отметил замгубернатора, наряду с крупными игроками, хорошую активность проявляет малый и средний бизнес, который разрабатывает и внедряет проекты по модернизации производства, реконструкции и расширению производственных мощностей своих сельскохозяйственных предприятий.

- Мы замечаем повышающийся интерес инвесторов в животноводстве. Имеется несколько небольших проектов в сфере овцеводства, кролиководства, есть проекты по разведению и взращиванию лошадей. Существует сразу несколько десятков проектов по разведению крупного рогатого скота мясного направления, в том числе с участием индивидуальных предпринимателей, которые вкладывают свои инвестиции в развитие. Основные породы — Обрак и Герефорд. Предприниматели закупили скот и уже получают приплод. Действующие фермы ведут работу по закупу племенного улучшенного скота, - резюмировал Владимир Чейметов.