Тюменцев призывают следить за ходом дорожных работ

Тюменская область не первый год занимает лидирующие позиции в различных рейтингах по качеству дорог. Например, в 2018 году Тюмень стала абсолютным лидером рейтинга с недосягаемо высоким средним баллом — 4,25 по результатам опроса портала SuperJob. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Как рассказал заместитель губернатора, начальник управления и главный архитектор региона Сергей Шустов, в текущем году строители запустили сразу несколько крупных объектов дорожной инфраструктуры. Был открыт мост через реку Тура по улице Мельникайте, причем на год ранее озвученного срока, открыты два съезда развязки по улице Дамбовской и открыт последний съезд развязки по улице Монтажников. А в ноябре было запущено автомобильное движение на всех 55 километрах ТКАД, в том числе на 21 транспортных развязках и мостах. Завершены работы по строительству крупных объектов ТКАДа: путепровод на ТКАД через железную дорогу «УГМК-Сталь»; транспортная развязка ТКАД — Старотобольский тракт; путепровод на ТКАД через железную дорогу «Тюменские моторостроители»; транспортная развязка ТКАД — улица Республики; путепровод на ТКАД через Транссибирскую магистраль; путепровод на ТКАД через железную дорогу «Фортум» и шесть километров автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Строительство велось с 2003 года, но строительно-монтажные работы по Тюменской кольцевой автомобильной дороге продолжатся и в 2019 году.

По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области, на сегодняшний день в регионе в нормативном состоянии находится 61% региональных дорог, местных – 88%. Ежегодно за последние два года в Тюмени ремонтируется не менее 60 километров, а в тюменской агломерации в 2018 году - более 200 километров дорог.

- Это существенно выше средних значений по России. С 2019 года повышению нормативного состояния дорожной сети региональных и местных дорог мы уделим дополнительное внимание. Объем ремонта планируется увеличить в 1,5 раза до 500 километров в год, - отметил он.

В 2018 году ремонт проходил на 179 объектах тюменской агломерации общей протяженностью 168,6 км, в том числе: на федеральных дорогах — на 6 объектах протяженностью 71,3 км; на региональных дорогах — на 8 объектах протяженностью 16,7 км; на местных дорогах — на 165 объектах протяженностью 74,7 км.

В Тюменском районе ремонт в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» прошел в каждом из 23 муниципальных образований. Самый большой объем работ выполнен в Московском муниципальном образовании — здесь в асфальтовом исполнении отремонтировано 12 улиц в поселках Московском и Утешевском, деревнях Патрушева и Падерина. Гарантийный срок на эти дороги составляет четыре года. Новые дороги получило и село Чикча Тюменского района. Этот населенный пункт регулярно посещают как тюменцы, так и гости региона, ведь там находится популярная страусиная ферма и зоопарк. Теперь добираться туда стало комфортнее — по программе «Безопасные и качественные дороги» в этом году отремонтирована дорога «Подъезд к с. Чикча», а также несколько улиц в самом населенном пункте.

Также в рамках проекта проведены мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, например, места концентрации ДТП оборудовали барьерными ограждениями.

Кстати, по итогам завершения программы ремонта 2018 года в официальной группе Тюменской агломерации социальной сети «ВКонтакте» проходит опрос. С момента старта опроса участие в нем приняли более 700 человек, почти половина (42, 94%) высказались о проекте положительно, а также выразили надежду, что в 2019 году реализация проекта останется на прежнем уровне. Почти 30% голосующих посчитали качество реализации проекта удовлетворительным. «Дорог отремонтировали много, однако к их организации и качеству есть замечания», - указали они. Опрос еще продолжается.

Как заверил Сергей Шустов, с 2019 года программа однозначно будет обновлена, а география ее действия расширится, выйдя за пределы агломерации. По итогам анализ итогов исполнения проекта, будут учтены все ошибки при работе на следующих этапах.

В 2019 году планируется продолжить строительство транспортной развязки от улицы Дамбовская и работы по расширению участка дороги Мельникайте от моста до улицы Дружбы. В следующем году завершится строительство транспортной развязки с ТКАД на пересечении с улицей Монтажников и планируется приступить к разработке проектной документации по пяти надземным пешеходным переходам на ТКАД - СНТ «Петровский остров», улица Барнаульская, район Тюменской сельскохозяйственной академии, СНТ «Вишенка» (поселок Березняки), улица Омутинская (поселок Березняки) и строительству одного в районе деревни Комарово.

В ближайших планах у Главного управления строительства области - продолжить комплексную работу, включающую в себя строительство дорог, развитие дорожной инфраструктуры, а также ремонт и поддержание дорожного полотна в нормативном состоянии.

КСТАТИ

В Тюменской области к концу 2024 года планируется сократить количество мест концентрации ДТП с 67 до 36. Помимо повышения уровня безопасности дорожного движения, данные меры призваны обеспечить сохранность дорог.