В Тюменской области развивают социальное строительство

Более миллиона квадратных метров жилья ввели в Тюменской области за январь-ноябрь 2018 года. За этот же период в регионе построили и с десяток крупных объектов социальной инфраструктуры. Высокие темпы строительства удается выдерживать в том числе и благодаря сокращению административных барьеров, и реализации жилищных программ. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» рассказал заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области и главный архитектор региона Сергей Шустов.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В 2018 году в Тюменской области появилось три новые школы - в тюменском микрорайоне «Ямальский-2», в Тобольском (село Малая Зоркальцева) и Ишимском (село Тоболово) районах. Два детских сада построены в областной столице - в жилом районе «Ново-Патрушево» и в микрорайоне «Тюменский-2». Еще три школы возводятся, но достроят их только в 2019 году. Это школа Тюмени в районе улиц Янтарная – Бориса Житкова, в Тобольске в микрорайоне №15 и в Заводоуковске в микрорайоне «Новый». Три детских сада – два в Тюмени (микрорайоны Ямальский-2 и «Тура») и один в Тобольске (микрорайон №15) – также будут готовы в 2019 году.

Кроме того, в текущем году планируют закончить строительство бассейна Тюменского государственного университета по улице Пржевальского, 37 в Тюмени, фельдшерско-акушерского пункта в поселке Кировский Исетского района и дома культуры в поселке Винзили Тюменского района. А в следующем году спортивные комплексы появятся сразу в трех населенных пунктах Тюменской области: в селах Ярково, Мальково и в Тобольске. Также идет строительство двух объектов здравоохранения: отделения стоматологии в Заводоуковске и филиала поликлиники в микрорайоне №7а в Тобольске.

До 2021 года в бюджете Тюменской области запланирован ввод 31 объекта образования. Это шесть новых детских садов (три в Тюмени и по одному в селах Исетское и Евсино Голышмановского района) и 25 школ (шесть школ в Тюмени и 19 в муниципалитетах). Новых спортивных объектов будет восемь - в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ялуторовске, поселке Винзили и селе Червишево. Объекты здравоохранения возведут в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени, в поселке Винзили и в селе Омутинское. Три объекта из сферы культуры появятся в Тюмени (реконструкция ГАУК ТО «ДНК «Строитель»), поселке Московский Тюменского района и в Ишиме.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Так, например, за счет средств областного и федерального бюджетов в период с 2012 по 2017 годы жителям области было предоставлено 3522 социальные выплаты и 3492 займа работникам бюджетной сферы. Еще 8543 социальных выплаты и 1551 займ молодым семьям, 412 социальных выплат и 342 займа гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в общем порядке, 830 ветеранам Великой Отечественной войны и 295 гражданам из числа ветеранов боевых действий и инвалидов.

За 2018 год такие выплаты получили 977 молодых семей и работников бюджетной сферы. 487 семьям предоставлены социальные выплаты и еще 217 семьям - льготные займы. Работники бюджетной сферы получили 490 социальных выплат и 488 льготных займов. Среди получателей господдержки есть и ветераны - 7 ветеранов Великой Отечественной войны и 27 граждан из числа ветеранов боевых действий и инвалидов. Еще 24 гражданам предоставлены жилые помещения из жилищного фонда Тюменской области по договорам социального найма. Три помещения - ветеранам Великой Отечественной войны, семь - ветеранам боевых действий, 11 – инвалидам и еще три - реабилитированным лицам, пострадавшим от политических репрессий.

Кроме того, на восемь месяцев раньше установленного срока, меньше, чем за четыре года был расселен аварийный жилищный фонд в Тюменской области. Это 615 многоквартирных домов, 3703 жилых помещения или 147 тысяч квадратных метров. Переселить удалось 10 тысяч жителей.

В 2018 году за счет бюджета и средств застройщиков (в Тюмени в рамках договоров о развитии застроенных территорий) расселили еще 23,83 тысячи квадратных метров, или 641 жилое помещение и почти 1,5 тысячи граждан. В планах в Тюменской области в 2019 году за счет областного бюджета расселить 18 тысяч квадратных метров непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.

НЕТ АДМИНИСТРАТИВНЫМ БАРЬЕРАМ

В то же время застройщики могут теперь гораздо быстрее приступать к строительству. Дело в том, что время, затрачиваемое на получение различных документов, значительно сократилось. Так, например, сроки выдачи разрешения на строительство сокращены с 10 до 7 рабочих дней. Но планируется еще сократить их до 5 дней. Срок выдачи градостроительных планов земельных участков сокращен с 30 до 17 дней. Срок государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий составляет до 40 дней, хотя раньше на то уходило 60 дней. Но планируется сократить его до 30. Кроме того, регламентированы все процедуры по подключению многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям. Благодаря выдаче технических условий по принципу «одного окна» при подаче одного заявления, сроки сократились с 30 до 15 дней. Для получения разрешения на строительство эталонного объекта предусмотрено четыре процедуры, а это 79 дней.

По строительству и вводу объектов у Тюменской области большие планы и в следующем году, и с перспективой до 2021 года.

- Программа развития жилищного строительства до 2020 года предусматривает, что в среднем в регионе будут вводить 1,5 миллиона «квадратов» в год. В период с 2018 по 2020 год – почти 5 миллионов квадратных метров жилья, - подчеркнул главный архитектор области.