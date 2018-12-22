Новогодний марафон для пожилых: тюменцы с удовольствием участвуют в волонтерских акциях

Настоящий новогодний марафон для пожилых проходит в Тюмени. Его проводят волонтеры самых разных возрастов – от пожилых до малышей. До Нового года одиноких пенсионеров ждут подарки и поздравления. Уже сейчас в квартиры престарелых тюменцев приходят Деды Морозы и Снегурочки. Они не только дарят подарки, но и проводят минипредставления со стихами, песнями и даже хороводами.

Кроме того, одна из организаций города выделила елочки и елочные игрушки. Поэтому сказочные герои поздравляют не только сладостями, но и главными новогодними символами – зелеными красавицами.

Организовал акцию Благотворительный фонд «Старшее поколение», который действует при Областном Геронтологическом центре Департамента социального развития Тюменской области.

- В нынешнем году тюменцы очень активно участвуют в благотворительной акции. В фонд уже поступило много подарков. Сейчас главная задача – успеть их раздать, - рассказывает исполнительный директор Благотворительного фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова.

Участвуют все

Среди волонтеров много не только «серебряных» добровольцев, но и студентов, работающей молодежи, и даже корпоративных. Подключились также сады и школы, мало того, неравнодушные родители дошколят и учеников.

- Мы обращались в детские сады и школы, чтобы ребятишки сделали нам открытки. Но к акции захотели присоединиться родители. Они сами стали предлагать свою помощь. Благодаря им в отделении милосердия Областного геронтологического центра (г. Тюмень, Московский тракт, 161 а) появилась большая елка с игрушками. Сейчас ребята готовят концерт и подарки каждому пенсионеру. Огромное им спасибо, - поблагодарила Ирина Богунова.

Активные добровольцы развесили в коридорах гирлянды, украсили небольшие елочки в комнатах постояльцев а большую елку установили в холле отделения. Теперь возле зеленой красавицы пожилые люди смогут собираться все вместе. Кроме того, к новогоднему торжеству волонтеры бесплатно подстригли тюменцев 55+.

По инициативе родителей дошколят проходят также другие мероприятия. Уже состоялись несколько концертов и мастер-классов для пожилых. Пенсионеры делали новогодние украшения в самых разных техниках. Эти подарки они смогут подарить своим близким, или соседям и друзьям. Ведь вещи ручной работы всегда имеют особую энергетику и тепло.

О чем мечтают пожилые

В этом году по традиции накануне праздника от пенсионеров собирали пожелания, чего бы они хотели получить в подарок на Новый год. Как обычно, многие говорили о небольших традиционных презентах: кондитерских изделиях. Кому-то нужна одежда, обувь, одеяло, теплый плед или постельное белье, вязаные вещи, посуда. Было несколько пожеланий на мелкую бытовую технику, например, на микроволновая печь, чтобы разогревать еду. Есть заявки на пылесос, телевизор, диван. Но есть и индивидуальные просьбы, такие как лекарственные препараты, средства реабилитации. А одна женщина мечтает о планшете.

- В силу своего здоровья она не может активно участвовать в общественной жизни, но при этом готова развиваться и быть в курсе событий. Общение онлайн поможет ей осуществить свои желания, - пояснила Ирина Богунова.

С понедельника, 24 января, волонтеры отправятся вручать бытовую и другую технику. Их закупили предприятия-благотворители.

- Уже получили подарки и поздравления 234 пожилых тюменца. Всего же в фонде планируется поздравить 479 пенсионеров, - уточнила Богунова.

Елки желаний

26 декабря в Торгово-развлекательном центре «Кристалл» будет установлена благотворительная елка, на которой кроме игрушек появятся открытки пожилых тюменцев. Каждый может снять такую открыточку, прочитать новогоднее поздравление этого человека и узнать о его желании. По возможности горожане смогут осуществить его или внести свой посильный вклад, пожертвовав какую-то сумму на подарок.

Здесь же будет работать палатка проекта «Гиды 55+», где «серебряные» экскурсоводы проведут бесплатные виртуальные туры по городу и будут приглашать всех желающих на пешие и оздоровительные экскурсии.

- В городе уже создано несколько маршрутов на самокатах, велосипедах, лыжах, где кроме увлекательных рассказов по истории города участники получают заряд бодрости от активного движения, - пояснила Богунова.

Сейчас фонд ведет переговоры об установке благотворительной елки в ТРЦ «Панама».

- Акция продлится до 15 января. Надеемся, что горожане тоже активно ее поддержат, - отметила руководитель фонда.

Внимание ценнее стоимости

Она также подчеркнула, что пожилые благодарны любому вниманию, даже просто открытке. Ведь это тоже знак внимания! Но когда к ним домой приходят люди самых разных возрастов и не просто вручают подарки, а и проводят праздник, это вызывает особенно много положительных эмоций.

- Дело не в том, сколько стоит подарок, важно само внимание. И если внимание идет от нескольких поколений, то оно в разы значимее, - подчеркнула Ирина Богунова.

Все, кто хочет подключиться к проекту, могут обратиться в благотворительный фонд «Старшее поколение» 8 (3452) 30-39-59 или обратиться в Областной геронтологический центр по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123, каб. №4.