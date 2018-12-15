В Тюмени открылся региональный форум «Подростки, родители, рок-н-ролл»

Региональный форум для родителей «Подростки, родители, рок-н-ролл» стартовал в Тюменской области. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Тюмень» с места событий, не смотря на субботний день, форум собрал сотни тюменских родителей.

Открывая форум, первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик отметила, что сегодня тюменские родители могут поискать ответы на многие вопросы, в том числе и увидеть себя со стороны.

- Огромная армия социальных работников готова помочь родителям в решении разных проблем. Большинство родителей могут разобраться в своем ребенке, но надо уметь обращаться к специалистам, - отметила она. - Форум призван, чтобы мы все преодолели в себе барьер, обрели умение рассказать о том, что нас по-настоящему волнует.

Наталья Шевчик объяснила, почему форум получил такое название «Подростки, родители, рок-н-ролл».

- Выражение переводится «качаться и крутиться», и передает суть Форума. Балансируя, находясь в поиске ответов на вопросы, мы очень бы хотели, чтобы форум жил, и что бы вы его поддерживали, в том числе под этим слоганом, - подчеркнула Наталья Шевчик.

В рамках работы форума гостей ждут три тематически площадки, мастер-классы, а также секции «Только мамы» и «Только папы», где обсудят тонкости воспитания девочек и мальчиков.

Так, на площадке «О современных подростках…» речь пойдет о том, кто и зачем манипулирует сознанием подростков в киберпространстве, что приводит к депрессии и как защитить своих детей. Родителям предложат практические методы работы с проблемами детей, расскажут о факторах появления зависимости у ребенка и о том, как её преодолеть.

На площадке «Вопросы задавать нужно» будут работать консультанты из различных ведомств. Они помогут разобраться в причинах возникновения агрессивного поведения подростков, подростковой депрессии. Отдельное внимание будет уделено урегулированию семейно-правовых конфликтов, школьных проблем.

На площадке «Будь на связи» мамы и папы узнают, как помочь ребенку стать взрослым, сформировать гармоничные отношения в семье и решать конфликты без ущерба для личности.

- Если мы не говорим о чем-то и не транслируем свои ценности, значит, приходят другие и транслируют свои взгляды. Свято место пусто не бывает. Суть переворачивается и потом мы уже имеем дело с последствиями. Поэтому данный форум настолько уникальная площадка, настолько важная, что сложно переоценить. Ни в одном регионе страны еще подобного диалога с родительской общественностью не видел, - подчеркнул руководитель центра кризисной психологии, ведущий эксперт порталов практической кризисной психологии Михаил Хасьминский.